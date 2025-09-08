Inteligência artificial redefine rotina jurídica no Brasil

A adoção de inteligência artificial para advogado tem ganhado espaço no Brasil, impactando tanto a prática em escritórios quanto o funcionamento dos tribunais. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), desde 2023 mais de 60% dos tribunais já utilizam algum tipo de ferramenta baseada em IA jurídica, seja para gestão de processos, classificação de petições ou análise de dados. Esse movimento segue uma tendência internacional em que a tecnologia assume papel estratégico no setor jurídico.

Segundo estudo publicado pelo British Institute of International and Comparative Law (BIICL) em 2023, os principais usos da IA no Direito estão na pesquisa jurídica, automação de documentos, análise preditiva e revisão contratual. No Brasil, escritórios de advocacia vêm utilizando softwares que agilizam a elaboração de petições e contratos, além de reduzir erros em tarefas repetitivas. Já tribunais como o TJSP e o TJDFT investem em sistemas capazes de classificar automaticamente processos e detectar litispendência.

A inteligência artificial para advogado não se limita à automação burocrática. Ferramentas de análise preditiva, como as já aplicadas em disputas trabalhistas, permitem calcular probabilidades de êxito em processos, auxiliando empresas e profissionais na tomada de decisão. Para especialistas, esse tipo de recurso não substitui a análise jurídica, mas amplia a assertividade em negociações e acordos.

No setor público, o CNJ tem liderado iniciativas voltadas para IA gratuita para advogados e para a sociedade. Entre elas, o programa Justiça 4.0 disponibiliza tecnologias em código aberto, como o Sistema de Apresentação Remota por Reconhecimento Facial (Saref), e a plataforma +Acordo, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que sugere propostas conciliatórias com base em jurisprudência consolidada.

Casos de uso também se destacam no atendimento ao cidadão. Chatbots jurídicos baseados em processamento de linguagem natural vêm sendo aplicados para esclarecer dúvidas, realizar triagens e até agendar atendimentos. Essa prática, comum em países como Estados Unidos e Reino Unido, ganha espaço no Brasil ao oferecer suporte inicial sem custos, aproximando a ideia de uma IA jurídica gratuita acessível ao público.

Apesar dos avanços, especialistas apontam desafios éticos e de segurança. Para Keeity Braga Collodel, advogada e pesquisadora do tema, “a inteligência artificial não substitui o advogado, mas amplia sua capacidade ao reduzir tarefas repetitivas e permitir foco estratégico”. Questões como transparência nos algoritmos e proteção de dados seguem no centro do debate sobre a adoção da IA no setor jurídico.

Outro ponto relevante, aponta o estudo, é a necessidade de adaptação do perfil profissional. Instituições de ensino e órgãos de classe já discutem a inclusão de disciplinas voltadas à tecnologia e inovação jurídica na formação dos novos advogados. Essa mudança curricular busca preparar profissionais capazes de aliar conhecimento jurídico tradicional ao uso crítico e responsável de ferramentas tecnológicas.

A integração da IA jurídica no Brasil aponta para um futuro em que advogados terão maior apoio tecnológico em suas rotinas, sem abrir mão da análise crítica. A expansão de soluções, inclusive de IA gratuita para advogados, indica que a tecnologia tende a se consolidar como ferramenta essencial na advocacia, promovendo eficiência e acessibilidade ao sistema de Justiça.