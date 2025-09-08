Alila Hotels convida viajantes a vivenciarem o luxo da perfeição com a campanha global chamada, A World Awaits
Alila apresenta campanha integrada direcionada à conexão, a primeira da marca em cinco anos, marcando o lançamento das experiências imersivas denominadas Alila Moments.
Hoje, a Hyatt Hotels Corporation (NYSE:H) anuncia que a Alila, parte do Portfólio Luxury da Hyatt, está incentivando os viajantes a descobrirem um mundo mais conectado com uma nova campanha criativa intitulada A World Awaits. A campanha também apresenta o Alila Moments — experiências enriquecedoras, imersivas e personalizadas para os hóspedes, que abrangem cultura e comunidade, natureza e consciência ambiental, criatividade e bem-estar.
A World Awaits Campaign by Alila
A World Awaits explora como viajamos para ver o mundo e, apesar disso, as viagens mais impactantes direcionam nosso olhar para dentro. Esta campanha encoraja os visitantes a vivenciar o local com intensidade, a absorverem a vastidão de um destino e a sentir seu eco interior. Por meio da justaposição de visuais dos vastos e belos destinos do Alila, combinados com imagens de experiências intensamente pessoais de imersão e atenção plena dos hóspedes, A World Awaits destaca os aspectos emocionais que motivam as jornadas de nossos hóspedes a diferentes regiões do mundo. Essa abordagem convida os viajantes a despertarem seu espírito de aventura — do mundo ao nosso redor para o mundo em nós.
A World Awaits também marca o lançamento da plataforma Alila Moments, uma coleção sofisticada de experiências imersivas e exclusivas da marca, que estarão disponíveis em todos os hotéis do portfólio global da marca. Exclusivo, único e cuidadosamente elaborado, o propósito cuidadoso da marca com o Alila Moments é promover conexões transformadoras entre os hóspedes e a comunidade, enraizadas na sabedoria local, na cultura distinta e em seus companheiros de viagem — idealizado para um impacto que persiste muito além do check-out.
Alila é uma marca conhecida por oferecer momentos de descoberta, serenidade e imersão, tendo como prioridade o bem-estar, a preservação do meio ambiente e o respeitoàcultura local. Com o A World Awaits, os hotéis Alila destacam o propósito da marca e apresentam novos Alila Moments para viajantes curiosos que anseiam por explorar paisagens desconhecidas, sejam elas terrenos físicos e naturais, ou bases mentais e espirituais.
ALILA MOMENTS
Firmemente enraizada nas distintas nuances do destino de cada hotel Alila e acessível unicamente aos hóspedes Alila, cada vivência Alila Moments é selecionada cuidadosamente para aqueles que buscam maneiras distintas e mais significativas de explorar um destino específico e sua beleza natural.
Desde uma imersão espiritual gelada no Rio Big Sur, rodeado de sequoias, até uma visita a Shahpura para artesanato e tratamentos tradicionais de spa indiano para encerrar o dia, o Alila Moments oferece um espaço onde os hóspedes podem explorar e se conectar de forma autêntica com o ambiente ao redor por meio de experiências únicas, personalizadas e transformadoras. Alila Moments notáveis incluem:
- Alila Ventana Big Sur na Califórnia | Felicidade do rio frio: um Ritual Big Sur: os visitantes são convidados a se banhar na beleza do Big Sur com uma caminhada particular guiada de 800 metros entre as icônicas sequoias, que oferece uma combinação dinâmica de exercícios de respiração, estabelecimento de intenções e um mergulho gelado no rio que os deixará com a sensação de estarem revigorados, energizados e profundamente vivos.
- Alila Fort Bishangarh, na Índia | De volta às raízes: um passeio pela herança artesanal do Rajastão: os hóspedes descobrirão a alma criativa do Rajastão ao vivenciarem um dia próximo aos mais renomados artesãos da região nesta jornada em Shahpura. Os participantes terão a oportunidade de criar suas próprias peças cerâmicas, pulseiras e braceletes sob a supervisão de um especialista local, seguido pela experiência de uma massagem tradicional aiurvédica na cabeça, pescoço e ombros.
- Alila Villas Uluwatu em Bali | A essência espiritual de Bali: uma jornada de ritual, reflexão e alegria: por meio dessa imersão nos ritmos espirituais de Bali, os hóspedes vivenciarão um dia que inicia com uma limpeza sagrada, segue com artesanato tradicional, oferendas no templo, culinária local e termina com uma apresentação fascinante de Kecak ao pôr do sol.
- Alila Hinu Bay em Omã | Resina sagrada: um ritual de incenso e renovação: os hóspedes descobrirão onde as antigas tradições de Omã e a sagrada essência do olíbano se encontram, começando com a elaboração de uma esfoliação personalizada de olíbano na cozinha do spa, seguida por um ritual restaurador de corpo inteiro que inclui esfoliação, massagem e tratamento para a cabeça. O momento continua com um jantar de cinco pratos com infusão de olíbano e uma contação de histórias por um omanense residente sobre o simbolismo histórico e espiritual desta resina.
- Alila Xangai na Grande China | O caminho perfumado: incenso, memória e significado: mergulhe no mundo poético do incenso chinês e seu papel na cura, meditação e arte. Os hóspedes criarão sua própria essência e refletirão sobre o aroma como ferramenta para presença, memória e equilíbrio pessoal.
“A World Awaits é uma campanha fundamental para a marca Alila, reafirmando o seu compromisso com o viajante de luxo que valoriza cada passo que dá, acredita em momentos de maravilha, grandes e pequenos, e se importa com o planeta tanto quanto se importa consigo mesmo”, disse Katie Johnson, vice-presidente e líder global da marca, portfólio de luxo, Hyatt. “Da imersão cultural e ambiental a experiências personalizadas enriquecedoras e bem-estar holístico, com esta campanha, os hotéis Alila esperam que os hóspedes vivenciem os universos da cultura, tradição, natureza, espiritualidade e muito mais, que os aguardam em cada esquina.”
Presente em 18 destinos inspiradores na Indonésia, Maldivas, Omã, Índia, China, Malásia e Califórnia, a marca Alila dá vida ao conceito A World Awaits em todas as suas propriedades ao redor do mundo, incluindo sua mais recente adição: o Alila Dong'ao Island Zhuhai, um resort de luxo com suítes localizadas no topo de um penhasco, situado na extremidade sudoeste da Ilha Dong'ao, em Zhuhai. Olhando para o futuro, o Alila Mayakoba se juntaráàmarca no final de 2025 como a primeira propriedade Alila na América Latina.
Para saber mais sobre a marca Alila, acesse www.alilahotels.com.
Sobre a Alila
Alila é uma marca internacional de hotéis de luxo que convida os turistas a explorar um mundo mais conectado por meio da imersão cultural e ambiental, experiências enriquecedoras e bem-estar holístico. Os hotéis Alila coexistem em harmonia com seus arredores naturais, onde a simplicidade revela uma beleza profunda e abraçam suas comunidades locais, possibilitando que os hóspedes redescubram o luxo de viver. No coração da marca e reforçando seu compromisso com a imersão cultural e ambiental, encontra-se o Alila Moments, uma coleção de experiências únicas e exclusivas que expõem os hóspedes às facetas únicas de um destino e deixam um impacto duradouro, destinado a permanecer muito depois de retornarem para casa. Em apoio ao turismo sustentável, todos os hotéis Alila em operação há pelo menos um ano possuem a certificação EarthCheck, integrando os elementos naturais, físicos e culturais de seus ambientes. Para mais informações, acesse alilahotels.com, siga no Instagram @AlilaHotels ou dê um like no Facebook.
Sobre a Hyatt Hotels Corporation
A Hyatt Hotels Corporation, com sede em Chicago, é uma empresa líder global em hospitalidade, guiada por seu propósito – cuidar das pessoas para que elas possam dar o melhor de si. Em 30 de junho de 2025, o portfólio da empresa incluía mais de 1.450 hotéis e propriedades, com tudo incluído, em 80 países em seis continentes. A oferta da empresa inclui marcas no Portfólio Luxury, incluindo Park Hyatt®, Alila®, Miraval®, Impression by Secretse The Unbound Collection by Hyatt®; o Portfólio Lifestyle, incluindoAndaz®, Thompson Hotels®, The Standard®, Dream® Hotels, The StandardX, Breathless Resorts & Spas®, JdV by Hyatt®, Bunkhouse® HotelseMe and All Hotels; a Inclusive Collection, incluindoZoëtry® Wellness & Spa Resorts, Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Hyatt Vivid Hotels & Resorts, Sunscape® Resorts & Spas, Alua Hotels & Resorts® e Bahia Principe Hotels & Resorts; o Portfólio Classics, incluindo Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Destination by Hyatt®, Hyatt Centric®, Hyatt Vacation Club® e Hyatt®; e o Portfólio Essentials, incluindo Caption by Hyatt®, Unscripted by Hyatt, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Studios, Hyatt SelecteUrCove. As subsidiárias da empresa operam o programa de fidelidade World of Hyatt®, ALG Vacations®, Mr & Mrs Smith™, Unlimited Vacation Club®, serviços de gerenciamento de destinos Amstar® DMC e serviços de tecnologia Trisept Solutions®. Para informações adicionais, visite www.hyatt.com.
