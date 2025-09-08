Alila Hotels convida viajantes a vivenciarem o luxo da perfeição com a campanha global chamada, A World Awaits

Hoje, a Hyatt Hotels Corporation (NYSE:H) anuncia que a Alila, parte do Portfólio Luxury da Hyatt, está incentivando os viajantes a descobrirem um mundo mais conectado com uma nova campanha criativa intitulada A World Awaits. A campanha também apresenta o Alila Moments — experiências enriquecedoras, imersivas e personalizadas para os hóspedes, que abrangem cultura e comunidade, natureza e consciência ambiental, criatividade e bem-estar.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250908388373/pt/

A World Awaits Campaign by Alila

A World Awaits explora como viajamos para ver o mundo e, apesar disso, as viagens mais impactantes direcionam nosso olhar para dentro. Esta campanha encoraja os visitantes a vivenciar o local com intensidade, a absorverem a vastidão de um destino e a sentir seu eco interior. Por meio da justaposição de visuais dos vastos e belos destinos do Alila, combinados com imagens de experiências intensamente pessoais de imersão e atenção plena dos hóspedes, A World Awaits destaca os aspectos emocionais que motivam as jornadas de nossos hóspedes a diferentes regiões do mundo. Essa abordagem convida os viajantes a despertarem seu espírito de aventura — do mundo ao nosso redor para o mundo em nós.

A World Awaits também marca o lançamento da plataforma Alila Moments, uma coleção sofisticada de experiências imersivas e exclusivas da marca, que estarão disponíveis em todos os hotéis do portfólio global da marca. Exclusivo, único e cuidadosamente elaborado, o propósito cuidadoso da marca com o Alila Moments é promover conexões transformadoras entre os hóspedes e a comunidade, enraizadas na sabedoria local, na cultura distinta e em seus companheiros de viagem — idealizado para um impacto que persiste muito além do check-out.

Alila é uma marca conhecida por oferecer momentos de descoberta, serenidade e imersão, tendo como prioridade o bem-estar, a preservação do meio ambiente e o respeitoàcultura local. Com o A World Awaits, os hotéis Alila destacam o propósito da marca e apresentam novos Alila Moments para viajantes curiosos que anseiam por explorar paisagens desconhecidas, sejam elas terrenos físicos e naturais, ou bases mentais e espirituais.

ALILA MOMENTS

Firmemente enraizada nas distintas nuances do destino de cada hotel Alila e acessível unicamente aos hóspedes Alila, cada vivência Alila Moments é selecionada cuidadosamente para aqueles que buscam maneiras distintas e mais significativas de explorar um destino específico e sua beleza natural.

Desde uma imersão espiritual gelada no Rio Big Sur, rodeado de sequoias, até uma visita a Shahpura para artesanato e tratamentos tradicionais de spa indiano para encerrar o dia, o Alila Moments oferece um espaço onde os hóspedes podem explorar e se conectar de forma autêntica com o ambiente ao redor por meio de experiências únicas, personalizadas e transformadoras. Alila Moments notáveis incluem:

Alila Ventana Big Sur na Califórnia | Felicidade do rio frio: um Ritual Big Sur: os visitantes são convidados a se banhar na beleza do Big Sur com uma caminhada particular guiada de 800 metros entre as icônicas sequoias, que oferece uma combinação dinâmica de exercícios de respiração, estabelecimento de intenções e um mergulho gelado no rio que os deixará com a sensação de estarem revigorados, energizados e profundamente vivos.

os visitantes são convidados a se banhar na beleza do Big Sur com uma caminhada particular guiada de 800 metros entre as icônicas sequoias, que oferece uma combinação dinâmica de exercícios de respiração, estabelecimento de intenções e um mergulho gelado no rio que os deixará com a sensação de estarem revigorados, energizados e profundamente vivos. Alila Fort Bishangarh, na Índia | De volta às raízes: um passeio pela herança artesanal do Rajastão: os hóspedes descobrirão a alma criativa do Rajastão ao vivenciarem um dia próximo aos mais renomados artesãos da região nesta jornada em Shahpura. Os participantes terão a oportunidade de criar suas próprias peças cerâmicas, pulseiras e braceletes sob a supervisão de um especialista local, seguido pela experiência de uma massagem tradicional aiurvédica na cabeça, pescoço e ombros.

os hóspedes descobrirão a alma criativa do Rajastão ao vivenciarem um dia próximo aos mais renomados artesãos da região nesta jornada em Shahpura. Os participantes terão a oportunidade de criar suas próprias peças cerâmicas, pulseiras e braceletes sob a supervisão de um especialista local, seguido pela experiência de uma massagem tradicional aiurvédica na cabeça, pescoço e ombros. Alila Villas Uluwatu em Bali | A essência espiritual de Bali: uma jornada de ritual, reflexão e alegria: por meio dessa imersão nos ritmos espirituais de Bali, os hóspedes vivenciarão um dia que inicia com uma limpeza sagrada, segue com artesanato tradicional, oferendas no templo, culinária local e termina com uma apresentação fascinante de Kecak ao pôr do sol.

por meio dessa imersão nos ritmos espirituais de Bali, os hóspedes vivenciarão um dia que inicia com uma limpeza sagrada, segue com artesanato tradicional, oferendas no templo, culinária local e termina com uma apresentação fascinante de Kecak ao pôr do sol. Alila Hinu Bay em Omã | Resina sagrada: um ritual de incenso e renovação: os hóspedes descobrirão onde as antigas tradições de Omã e a sagrada essência do olíbano se encontram, começando com a elaboração de uma esfoliação personalizada de olíbano na cozinha do spa, seguida por um ritual restaurador de corpo inteiro que inclui esfoliação, massagem e tratamento para a cabeça. O momento continua com um jantar de cinco pratos com infusão de olíbano e uma contação de histórias por um omanense residente sobre o simbolismo histórico e espiritual desta resina.

os hóspedes descobrirão onde as antigas tradições de Omã e a sagrada essência do olíbano se encontram, começando com a elaboração de uma esfoliação personalizada de olíbano na cozinha do spa, seguida por um ritual restaurador de corpo inteiro que inclui esfoliação, massagem e tratamento para a cabeça. O momento continua com um jantar de cinco pratos com infusão de olíbano e uma contação de histórias por um omanense residente sobre o simbolismo histórico e espiritual desta resina. Alila Xangai na Grande China | O caminho perfumado: incenso, memória e significado: mergulhe no mundo poético do incenso chinês e seu papel na cura, meditação e arte. Os hóspedes criarão sua própria essência e refletirão sobre o aroma como ferramenta para presença, memória e equilíbrio pessoal.

“A World Awaits é uma campanha fundamental para a marca Alila, reafirmando o seu compromisso com o viajante de luxo que valoriza cada passo que dá, acredita em momentos de maravilha, grandes e pequenos, e se importa com o planeta tanto quanto se importa consigo mesmo”, disse Katie Johnson, vice-presidente e líder global da marca, portfólio de luxo, Hyatt. “Da imersão cultural e ambiental a experiências personalizadas enriquecedoras e bem-estar holístico, com esta campanha, os hotéis Alila esperam que os hóspedes vivenciem os universos da cultura, tradição, natureza, espiritualidade e muito mais, que os aguardam em cada esquina.”

Presente em 18 destinos inspiradores na Indonésia, Maldivas, Omã, Índia, China, Malásia e Califórnia, a marca Alila dá vida ao conceito A World Awaits em todas as suas propriedades ao redor do mundo, incluindo sua mais recente adição: o Alila Dong'ao Island Zhuhai, um resort de luxo com suítes localizadas no topo de um penhasco, situado na extremidade sudoeste da Ilha Dong'ao, em Zhuhai. Olhando para o futuro, o Alila Mayakoba se juntaráàmarca no final de 2025 como a primeira propriedade Alila na América Latina.

Para saber mais sobre a marca Alila, acesse www.alilahotels.com.

Sobre a Alila

Alila é uma marca internacional de hotéis de luxo que convida os turistas a explorar um mundo mais conectado por meio da imersão cultural e ambiental, experiências enriquecedoras e bem-estar holístico. Os hotéis Alila coexistem em harmonia com seus arredores naturais, onde a simplicidade revela uma beleza profunda e abraçam suas comunidades locais, possibilitando que os hóspedes redescubram o luxo de viver. No coração da marca e reforçando seu compromisso com a imersão cultural e ambiental, encontra-se o Alila Moments, uma coleção de experiências únicas e exclusivas que expõem os hóspedes às facetas únicas de um destino e deixam um impacto duradouro, destinado a permanecer muito depois de retornarem para casa. Em apoio ao turismo sustentável, todos os hotéis Alila em operação há pelo menos um ano possuem a certificação EarthCheck, integrando os elementos naturais, físicos e culturais de seus ambientes. Para mais informações, acesse alilahotels.com, siga no Instagram @AlilaHotels ou dê um like no Facebook.

Sobre a Hyatt Hotels Corporation

A Hyatt Hotels Corporation, com sede em Chicago, é uma empresa líder global em hospitalidade, guiada por seu propósito – cuidar das pessoas para que elas possam dar o melhor de si. Em 30 de junho de 2025, o portfólio da empresa incluía mais de 1.450 hotéis e propriedades, com tudo incluído, em 80 países em seis continentes. A oferta da empresa inclui marcas no Portfólio Luxury, incluindo Park Hyatt®, Alila®, Miraval®, Impression by Secretse The Unbound Collection by Hyatt®; o Portfólio Lifestyle, incluindoAndaz®, Thompson Hotels®, The Standard®, Dream® Hotels, The StandardX, Breathless Resorts & Spas®, JdV by Hyatt®, Bunkhouse® HotelseMe and All Hotels; a Inclusive Collection, incluindoZoëtry® Wellness & Spa Resorts, Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Hyatt Vivid Hotels & Resorts, Sunscape® Resorts & Spas, Alua Hotels & Resorts® e Bahia Principe Hotels & Resorts; o Portfólio Classics, incluindo Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Destination by Hyatt®, Hyatt Centric®, Hyatt Vacation Club® e Hyatt®; e o Portfólio Essentials, incluindo Caption by Hyatt®, Unscripted by Hyatt, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Studios, Hyatt SelecteUrCove. As subsidiárias da empresa operam o programa de fidelidade World of Hyatt®, ALG Vacations®, Mr & Mrs Smith™, Unlimited Vacation Club®, serviços de gerenciamento de destinos Amstar® DMC e serviços de tecnologia Trisept Solutions®. Para informações adicionais, visite www.hyatt.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250908388373/pt/

CONTATO COM A MÍDIA:

Patrice Henry

Hyatt

Patrice.Henry@Hyatt.com