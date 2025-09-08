Expo ABF Rio oferece opções de investimento em franquias

Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor movimentou R$ 135,8 bilhões no 1º semestre de 2025, alta de 11,6% sobre igual período de 2024. No acumulado de 12 meses, a variação foi de 14,4%, com faturamento superior a R$ 287 bilhões — evidenciando a expansão do modelo de franquias no País.

Com base nesses indicadores, potenciais franqueados terão, na Expo Franchising ABF Rio, a oportunidade de avaliar operações e conversar com franqueadores. A feira ocorrerá de 18 a 20 de setembro, no Anfiteatro do Riocentro, na cidade do Rio de Janeiro.

Em sua 18ª edição, o evento reúne cerca de 100 marcas, com investimentos de menos de R$ 10 mil a mais de R$ 2 milhões, em segmentos como Alimentação, Casa e Construção, Tecnologia, Educação, Entretenimento, Hotelaria e Turismo, Limpeza e Conservação, Moda, Saúde, Beleza e Bem-Estar, Serviços e Outros.

Na visita, o investidor pode comparar modelos, conferir taxas (franquia, royalties, marketing), suporte, projeções e critérios de seleção, além de agendar reuniões, solicitar materiais e avaliar prazos contratuais e condições de abertura.

Com expectativa de público superior a 15 mil visitantes, a feira, que é organizada pela Associação Brasileira de Franchising Seccional Rio de Janeiro (ABF Rio), com patrocínio Santander/Getnet, aposta em um conceito de hub de negócios, combinando exposição de marcas, mentorias, painéis de conteúdo e orientações especializadas sobre como investir com segurança em uma franquia.

“A Expo Franchising ABF Rio já é um marco na agenda econômica do País. Mais do que uma feira, ela se consolida como plataforma de geração de negócios e expansão das redes de franquias no Brasil”, afirma Clodoaldo Nascimento, presidente da ABF Rio.

Os ingressos poderão ser obtidos pelo link da Expo, com valor de R$ 50 por dia, R$ 35 para cada, no caso de irem duas pessoas juntas ou R$ 70 para acesso aos três dias de evento.

Dentre os expositores, seguem abaixo exemplos de novidades que as marcas estão trazendo para o evento:

Azul Empréstimo

Rede de crédito consignado, pessoal, financiamento, consórcios e seguros (AzulPay/AzulPrev). São mais de 780 unidades no País, com modelos flexíveis, suporte e treinamento ao franqueado.

Balcão Urbano

Franquia de vending machines (investimento a partir de R$ 70 mil) e varejo autônomo para empreendedores e marcas, com expansão em espaços corporativos e parceria com RH para implantação/operação.

Bio Mundo

A rede lança o mini mercado de produtos saudáveis (a partir de R$ 200 mil), com conveniência, portfólio natural e foco em sustentabilidade. Apresenta novas estratégias de marketing e suporte; 76% dos franqueados têm mais de uma loja.

Chiquinho Sorvetes

Com mais de 1.100 operações pelo Brasil, a rede de sorvetes traz pro evento modelos em lojas e quiosques compactos, ideais para áreas reduzidas com investimento a partir de R$ 344 mil.

Cor & Unha

Rede de esmaltaria (Grupo BDC) com mais de 50 unidades no Rio e em São Paulo, modelos adaptáveis, investimento desde R$ 153 mil, retorno até 24 meses e faturamento médio mensal de R$ 25 mil.

É Drink

Máquinas de drinks em autosserviço com investimentos a partir de R$ 98 mil serão apresentados na Expo. A rede tem 22 máquinas nos estados de São Paulo Paraná e Santa Catarina. A meta é chegar a mais três estados e para o próximo ano o plano prevê a abertura de 50 unidades no país.

Fizzoli Sorvetes

Marca de sorvetes do Grupo BDC possui uma operação simplificada, gestão enxuta e preço de fábrica. Investimento desde R$ 130 mil e faturamento médio de R$ 45 mil/mês.

Follow ME Idiomas

Escola de idiomas (Grupo BDC) com modelo low cost e formatos adaptáveis. Investimento a partir de R$ 58 mil; receita projetada de R$ 25 mil/mês; metodologia que estimula participação de iniciantes.

Fuel Eyewear Company

Quiosques (payback médio de 15 meses) e lojas ópticas com 30% do faturamento em solares. Em 2025, iniciou produção própria no Rio; collabs oficiais com Flamengo, Fluminense, Botafogo e Corinthians.

Giraffas

A rede alimentação segue em expansão: no Sudeste, onde possui 131 lojas, as vendas cresceram 75% nos últimos três anos (até dez/2024), e no Rio de Janeiro houve alta de 26% no período. Lançou Cashback nas 18 unidades do Estado (até 15% de retorno em compras via app/site), com piloto em avaliação para expansão.

Grupo Trigo

Foco no Spoleto Piccolo (formato compacto para pequenos shoppings/cidades). Oferece suporte antes, durante e após a abertura e a Escola de Multifranqueados (aulas presenciais e online).

iGUi

Há 30 anos no mercado, expõe TRATABEM (microfranquia de serviços para piscinas), iGUi (com a piscina Kéramos) e Splash. Em 2024, faturou mais de R$ 2,4 bilhões e tem mais de 1.200 operações no mundo. Aportes: de R$ 75 mil (TRATABEM, payback 12 –18 meses) a R$ 1 milhão (iGUi, retorno até 60 meses).

Maria Brasileira

Franquia de limpeza residencial/empresarial com suporte, desconto na taxa e parcelamento. Para 2025, projeta 535 unidades e R$ 205 milhões, com expansão via multifranqueados e cidades pequenas.

Mikro Market

Franquia de mercado autônomo do Rio de janeiro, com instalações em condomínios e ambientes corporativos, modelo sem funcionários. Fundada em 2021, entrou no franchising em 2023 e soma mais de 300 unidades. Investimento de R$ 60 mil; faturamento médio de R$ 25 mil/mês.

N1 Chicken

Novo modelo de dark kitchen mais enxuto, com gestão por dados para reduzir custos e acelerar expansão. A holding ATW traz panorama do franchising gastronômico, com tecnologia, conveniência e suporte estruturado.

Porto do Sabor

Rede carioca de sucos, açaí e sanduíches no sistema de franquias desde 2014 e conquistou o Selo de Excelência ABF 2025. Possui o modelo de microfranquia low cost, com espaços a partir de 12 m² e mais de 600 opções de produtos, com foco em saudabilidade.

Prudential do Brasil

Primeira seguradora de vida em franquias: 2,1 mil corretoras franqueadas e 46 pontos de apoio. Entre as cinco maiores microfranquias da ABF, com investimento a partir de R$ 45 mil, suporte completo e atuação em educação financeira.

YES! Idiomas

Rede do Grupo BDC com mais de 50 anos e mais de 200 escolas em 16 estados e DF. Modelos Educacional, Soft, Light e Premium (de 50 m² a 250 m²). Investimento inicial a partir de R$ 30 mil; faturamento estimado de R$ 40 mil.