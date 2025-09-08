Vale anuncia investimento bilionário em Minas até 2030

A mineradora Vale anunciou nesta quinta-feira um pacote de investimentos de R$ 67 bilhões em Minas Gerais até 2030. O anúncio foi feito durante a reinauguração da mina Capanema, em Ouro Preto, paralisada há 22 anos.

Segundo a empresa, os recursos serão aplicados em iniciativas de sustentabilidade, modernização de complexos e novas tecnologias. Entre as prioridades está a expansão do uso de filtragem e empilhamento a seco, técnica que reduz a dependência de barragens de rejeitos, ainda uma ferida aberta na trajetória da mineradora após os desastres de Mariana e Brumadinho.

A mina Capanema é um exemplo dessa mudança de estratégia. O processamento será feito sem uso de água, utilizando apenas a umidade natural do minério. O modelo elimina a geração de rejeitos e, consequentemente, a necessidade de barragens. Para reativar a unidade, a Vale investiu R$ 5,2 bilhões.

Com a retomada, a expectativa é que Capanema contribua com 15 milhões de toneladas por ano à produção da mineradora. Para Felipe Bernardi Capistrano Diniz, “o reforço deve ajudar a Vale a atingir a meta de 360 milhões de toneladas de minério de ferro em 2026”.

Além disso, a companhia anunciou que intensificará práticas de mineração circular. No primeiro semestre de 2025, cerca de 9 milhões de toneladas foram produzidas a partir do reaproveitamento de estruturas antigas, um aumento de 14% em relação ao mesmo período do ano passado. A meta é que 80% dessa produção venha de Minas Gerais até 2030.

O plano também contempla a modernização dos cinco complexos operacionais da Vale no estado. A mineradora pretende ampliar a digitalização, renovar frotas e reforçar sistemas de monitoramento e gestão geotécnica. A medida busca aumentar a segurança das operações e reduzir riscos ambientais.

Do ponto de vista econômico, a empresa estima que os investimentos vão gerar cerca de R$ 440 milhões anuais em royalties para o Estado, além de movimentar aproximadamente R$ 3 bilhões em salários de 60 mil trabalhadores, entre funcionários diretos e indiretos.

Conclui Felipe Bernardi Diniz, “a reinauguração de Capanema simboliza a nova fase da empresa em Minas: mais tecnológica, segura e ambientalmente responsável.” Este é um projeto que carrega aprendizados do passado e aponta para o futuro da mineração.