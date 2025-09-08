Yakult é a campeã no segmento de Leite Fermentado do Prêmio MESC 2025

Pela sexta vez consecutiva, a Yakult do Brasil está entre as 100 Melhores Empresas em Satisfação do Cliente do Instituto MESC. A multinacional japonesa ficou em 1º lugar no segmento Leite Fermentado pelo quarto ano consecutivo e em 15º lugar na classificação geral. A pesquisa de cunho científico recebeu mais de 22 milhões de opiniões de clientes e envolveu mais de 10 mil marcas, de 20 categorias e 380 segmentos do mercado de todo o Brasil. A cerimônia de premiação da 10ª edição do Prêmio MESC reuniu empresários e colaboradores das 100 marcas premiadas no Teatro Frei Caneca, em São Paulo, dia 2 de setembro.

Para estar entre as Melhores Empresas do Instituto MESC é preciso atingir amostragem mínima que garanta 98% de Confiança Estatística e média superior a 80% no Índice de Satisfação do Cliente (ISC). As empresas são classificadas de acordo com as médias obtidas em ordem decrescente. Até serem premiadas, as empresas passam por três fases eliminatórias.

Todas as empresas que passam para a segunda fase são submetidas a uma auditoria do MESC e, pelo menos, a um processo de Cliente Oculto em seus respectivos Canais de Atendimento (SAC). No total, neste ano foram realizadas 1.780 abordagens de Cliente Oculto com avaliação de 18 categorias. As empresas são classificadas de acordo com a média da nota da pesquisa com os clientes somada à auditoria, com índices que correspondem a 80% e 20%, respectivamente.

O segmento Bebidas – Leite Fermentado recebeu 99.017 opiniões nos últimos 12 meses e envolveu 23 empresas finalistas. A Yakult recebeu 3.411 opiniões de clientes, que deram à empresa o 1º lugar no ranking do segmento. O presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto, afirma que estar em 1º lugar no segmento entre 23 concorrentes é um orgulho e uma grande responsabilidade. “Além disso, estar em 15º lugar entre as 100 melhores empresas do Brasil também é muito especial para a Yakult, principalmente por se tratar de uma avaliação dos clientes, que são nosso maior valor”, acentua.

Avaliação

O Programa de Recompensas MESC seleciona usuários de forma espontânea para avaliação dos produtos e serviços que consumiram nos últimos 12 meses na pesquisa de cunho científico. O Instituto MESC chega aos clientes por meio do Google Opinion e do MESC360, programa utilizado por mais de 1.500 marcas para ouvir seus clientes. Além disso, mantém parceria com grandes portais de E-commerce de lojas varejistas espalhadas pelo mundo.

Os consumidores respondem a um questionário composto de 12 questões divididas em três dimensões: Valor, Atendimento e Execução. Dessas, duas são abertas e dissertativas para complementar o estudo qualitativo, detalhar o sentimento dos clientes em relação às marcas e avaliar as 22 dimensões do Índice de Satisfação do Cliente (ISC). Até serem premiadas, as empresas passam por duas fases eliminatórias que envolvem amostras estatísticas.

O Instituto MESC, especializado em comportamento do consumidor, patenteou a metodologia que engloba e amplia as principais práticas de mercado para obter o Índice de Satisfação do Cliente (ISC), entre elas o Net Promoter Score (NPS), C-SAT, CES, Share of Wallet, ACSI, BCSI e todas as diretivas ISO.

Sobre a Yakult

Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 38 milhões de consumidores no mundo. A filial brasileira completa 57 anos em 2025. Para outras informações, basta acessar o site: www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial, Instagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.