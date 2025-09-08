Movado lança a campanha "Always in Motion. Since 1881."

A Movado (NYSE: MOV) lançou o segundo capítulo de sua campanha Always in Motion. Since 1881. (Sempre em movimento. Desde 1881.). A campanha reúne os ícones da Movado: Ludacris, Jessica Alba, Christian McCaffrey, Julianne Moore e Tyrese Haliburton, visionários que continuam a ditar o ritmo da cultura e de suas artes.

photographer Stuart Winecoff

"No nosso segundo ano, seguimos aprofundando nossa forma de contar histórias ao celebrar a tradição da Movado e a relojoaria suíça", disse Margot Grinberg, presidente da Movado. "Dando continuidadeàcampanha do ano passado, permanecemos fiéis ao nosso DNA com um conceito inspirado no significado da Movado em esperanto: "sempre em movimento". Essa campanha destaca o design e os detalhes refinados dos nossos relógios, capturando cada ícone por uma lente mais íntima. Com as peças da nossa nova coleção, eles refletem como nossos ícones se movem, criam, vivem e como a Movado faz parte desses momentos".

Dirigidos e fotografados por Stuart Winecoff, os vídeos cinemáticos e retratos acompanham Ludacris, Alba, McCaffrey e Moore pela Harvey House de John Lautner em Los Angeles. As linhas modernistas dessa obra de arte arquitetônica, os interiores banhados de sol e as diferentes perspectivas capturam a luz, o movimento e os gestos dos ícones em cada instante e como os relógios Movado se movem junto com eles.

Depois de liderar sua equipe até as Finais da NBA, Haliburton foi fotografado em Indianápolis por Jennifer Livingston, dentro de uma residência modernista projetada pelo renomado arquiteto Evans Woollen III. As imagens de Haliburton refletem o mesmo diálogo arquitetônico de luz, espaço e forma visto em Los Angeles.

Cada ícone usa um relógio que reflete sua individualidade e sua arte. Ludacris traduz ritmo e movimento com o BOLD Quest, um design inspirado nos arquivos dos anos 70 que equilibra geometria atemporal com um toque moderno. Jessica Alba e Julianne Moore se movem com intenção, presentes no momento, usando o Museum Bangle, que evoca uma elegância refinada arraigada na história da Movado. Christian McCaffrey canaliza foco e precisão com o Museum Imperiale, que une sofisticação no design e desempenho esportivo. Tyrese Haliburton expressa movimento, herança e visão moderna ao combinar sua energia dinâmica com a coleção Heritage 1917, uma releitura do primeiro relógio quadrado da Movado, lançado em 1917 com linhas Art Déco, numerais arábicos estilizados e uma silhueta marcante. Essas novas coleções representam a filosofia da Movado: design em movimento. Cada peça traduz a visão duradoura da marca: moderna, minimalista e sempre em movimento, celebrando como os ícones de hoje moldam o presente e levam adiante um legado de inovação.

A campanha já está sendo exibida em todo o mundo, em plataformas digitais e sociais, em pontos de venda selecionados e no site movado.com, convidando o público a assistir aos filmes e conhecer cada detalhe das coleções.

CRÉDITOS

Diretor: Robert Lussier, The Style Council, Paris

Produtora: JN Productions

Diretor social / fotógrafo: Mac Shoop

Los Angeles - fotos e retratos em vídeo: Stephen Kidd

Estilista em Los Angeles: George Cortina

Estilista em Indiana: Olivier Rogers

Cenografia em Los Angeles: Christine Irwin

Sobre a Movado

Desde 1881, a Movado sempre esteve em movimento e sempre seguiu em frente. Seu compromisso com o design moderno e a inovação fizeram da Movado um dos principais relojoeiros do mundo, com uma orgulhosa herança de 144 anos de artesanato, design e excelência suíços. Combinando habilmente a arte, a inovação e a tecnologia, a Movado conquistou mais de 100 patentes e tem relógios em exibição em 20 museus do mundo inteiro.

Sobre o Movado Group

O Movado Group, Inc. desenha, fornece, distribui globalmente e comercializa relógios das marcas MOVADO®, MVMT®, OLIVIA BURTON®, EBEL®, CONCORD®, CALVIN KLEIN®, COACH®, TOMMY HILFIGER®, HUGO BOSS® e LACOSTE® e, em menor grau, joias e outros acessórios, e opera as lojas Movado Company nos Estados Unidos e Canadá.

