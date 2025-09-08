Programa Impacta oferece 77 bolsas de estudos

O Impacta, programa de bolsas que oferece acesso às escolas do Grupo Salta, uma das maiores redes de educação básica do país, abriu inscrições para 2026. O foco são estudantes de baixa renda oriundos da rede pública de ensino de várias regiões do Brasil. Ao todo, serão distribuídas 77 vagas nas escolas Anglo Alante (SP), CBV (PE), Motivo (PE), Coleguium (MG), Pensi (RJ), pH (RJ) e Upaon-açu (MA).

As vagas são para alunos que, em 2025, cursam o 7°, 8° ou 9° ano do Ensino Fundamental II. O período de inscrições vai até o dia 23 de setembro. A inscrição e o processo seletivo são completamente gratuitos e on-line.

A bolsa do Impacta inclui 100% de desconto na mensalidade e atividades pedagógicas obrigatórias, material didático a um valor social e acompanhamento psicossocial. A bolsa permanece até a conclusão dos estudos e é renovada anualmente, estando o estudante dentro dos requisitos acadêmicos e disciplinares. Desde 2021, o programa impactou mais de 400 alunos. Em 2025, 46% dos alunos beneficiados eram do gênero feminino e 61% pretos e pardos.

O Programa Impacta oferece também suporte psicossocial completo aos alunos bolsistas e seus familiares. Um time de psicólogas realiza atendimentos individuais e em grupo, assegurando o acompanhamento contínuo das demandas emocionais e sociais. Os profissionais também mantêm uma rotina de reuniões com as equipes pedagógicas das escolas parceiras, identificando desafios e estruturando, em conjunto, estratégias eficazes para o desenvolvimento integral dos estudantes.

Para Gabriela Paz, uma das líderes da área de responsabilidade social do Grupo Salta Educação, o oferecimento de bolsas na rede privada gera impacto em toda a comunidade. "O programa de bolsas não muda só a realidade do aluno, que amplia o acesso a oportunidades como estágios, cultura, mas também inspira o seu entorno, pais, irmãos, primos, colegas e toda a comunidade. Temos reforçado nosso compromisso com o social, contribuindo para transformar a vida de jovens de baixa renda por meio da educação”, pontua.

Como participar:

Para participar do programa, é preciso ter renda familiar de até 2 salários mínimos por pessoa e ser aluno do 7°, 8° ou 9° ano do Ensino Fundamental II da rede pública de ensino em 2025, ou seja, a série imediatamente anterior à qual está ingressando em 2026.

O processo seletivo é dividido em seis fases: