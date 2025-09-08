TON Strategy Company divulga valor de ativos da reserva por ação e anuncia Cantor Fitzgerald como agente de recompra

A TON Strategy Company (Nasdaq: TONX) (a “empresa”), uma empresa de gestão de reservas em ativos digitais comprometida com a custódia da Toncoin ($TON), anunciou hoje que o valor dos seus ativos da reserva por ação era de US$ 11,90 em 7 de setembro de 2025. A empresa também confirmou que contratou a Cantor Fitzgerald & Co., uma empresa líder global em serviços financeiros, como sua agente de recompra não exclusiva para o programa de recompra de ações de US$ 250 milhões anunciado anteriormente pela empresa.

“A publicação do valor do nosso patrimônio líquido por ação destaca nosso compromisso com a transparência como uma empresa de ativos digitais listada em bolsa, ao mesmo tempo em que ressalta o progresso que fizemos na expansão da TON Strategy Company para se tornar o principal veículo de mercado público para o $TON”, afirmou Manuel Stotz, presidente executivo da TON Strategy Company. “A indicação da Cantor Fitzgerald para facilitar nosso programa de recompra ocorre após a aprovação unânime do Conselho de uma autorização de recompra de até US$ 250 milhões, o que nos dá flexibilidade para atuar de forma decisiva.”

$TON é o token nativo da The Open Network (TON), uma blockchain de Camada 1 que está integrada exclusivamente ao Telegram. Por meio dessa integração, a TON fornece os canais para pagamentos, propriedade digital e aplicativos descentralizados em uma plataforma com mais de 1 bilhão de usuários ativos mensais do Telegram em todo o mundo. A combinação da TON de distribuição em escala e utilidade no mundo real a posiciona como uma das redes de Camada 1 mais significativas em desenvolvimento atualmente.

A missão da TON Strategy Company é apoiar o crescimento e a segurança das redes tokenizadas, atuando como detentora de longo prazo do $TON. Após a conclusão de uma oferta privada de US$ 558 milhões e a mudança da empresa (então Verb Technology Company) para uma estratégia de gestão de reservas da TON em agosto, a empresa se tornou o primeiro serviço de gestão de reservas de capital aberto dedicado ao $TON. Em 5 de setembro de 2025, a empresa publicou a primeira mensagem do presidente, Stotz, na qual ele forneceu uma atualização sobre a estratégia da empresa e o ecossistema $TON mais amplo. O vídeo da mensagem do presidente e os slides da apresentação relacionada estão disponíveis no site da empresa em https://www.tonstrat.com/chairmans-message, e o vídeo está disponível no YouTube, em https://www.youtube.com/@TONStrategyCo-TONX.

O Conselho de Administração da TON Strategy Company autorizou na semana passada um programa de recompra de ações no valor de US$ 250 milhões, reforçando a abordagem disciplinada da empresa em relaçãoàalocação de capital. A empresa executa sua missão com capital permanente no balanço patrimonial, acumulação sustentada de $TON e participação na economia da rede por meio de staking. Com isso, a TON Strategy Company busca não apenas aumentar o valor por ação para os investidores, mas também fortalecer a infraestrutura subjacente do $TON.

“Olhando para o futuro, nosso objetivo é continuar expandindo nossas participações de $TON, gerar receitas significativas com staking e reforçar a base da rede dentro do ecossistema de bilhões de usuários do Telegram”, acrescentou Stotz. “Acreditamos que estamos apenas no começo de uma longa trajetória de crescimento.”

Sobre a TON Strategy Company

A TON Strategy Company (Nasdaq: TONX) concentra-se na acumulação de Toncoin ($TON) para investimento a longo prazo, seja adquirida através da aplicação de receitas de transações de captação de capital, recompensas de staking ou através de compras no mercado aberto. A empresa tem como objetivo expandir de forma constante a sua reserva de $TON, fazer staking de $TON e apoiar o desenvolvimento de uma economia tokenizada dentro da plataforma de bilhões de usuários do Telegram.

Além disto, a empresa continua operando unidades de negócios legadas, incluindo a MARKET.live, uma plataforma de compras ao vivo de diversos fornecedores, e a LyveCom, uma inovadora em comércio social com tecnologia de IA, a qual permite que marcas e comerciantes ofereçam experiências de compras ao vivo omnicanal em sites, aplicativos e plataformas sociais.

Ativos da reserva por ação

A diretoria acredita que os ativos de reserva por ação fornecemàdiretoria e aos investidores informações úteis e insights sobre o desempenho operacional da empresa. A apresentação dessa medida deve ser considerada como um complemento aos resultados financeiros da empresa e não tem como objetivo substituir as informações financeiras preparadas e apresentadas de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP) e contidas nos registros da empresa juntoàComissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). Os ativos de reserva por ação devem ser usados apenas por investidores experientes que compreendam sua finalidade limitada e suas restrições.

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas, nos termos da Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, incluindo declarações relacionadasàestratégia de gestão de reservas da empresa TON,àmissão da empresa,àpolítica de alocação de capital da empresa, ao programa de recompra de ações no valor de US$ 250 milhões, aos planos de participação da empresa, às metas da empresa para manter o $TON e aos planos de negócios de longo prazo da empresa. As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente, e os resultados relatados não devem ser considerados como uma indicação de desempenho futuro. Fatores importantes que podem afetar os resultados ou desfechos reais incluem, mas não se limitam a: riscos relacionados ao Toncoin e ao setor de ativos digitais; a capacidade da Empresa de executar com sucesso seu programa de recompra de ações, sua estratégia mais ampla de alocação de capital e outras iniciativas comerciais; e outros riscos e incertezas estabelecidos no Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2024, no Relatório Trimestral da Empresa no Formulário 10-Q para o trimestre encerrado em 30 de junho de 2025 e nos arquivos subsequentes da Empresa juntoàSEC. Essas declarações prospectivas referem-se apenasàdata deste documento, e a Empresa se isenta de qualquer obrigação de atualizar essas declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros motivos, exceto conforme exigido por lei.

1 O valor das reservas por ação é obtido somando o valor de mercado das reservas da empresa em $TON ao seu caixa disponível, dividido pelo total de ações ordinárias e warrants pré-financiados em circulação. O cálculo foi realizado em 7 de setembro de 2025, às 18h (ET), com base no preço de US$ 3,09 do $TON no CoinMarketCap. Na mesma data, a empresa tinha 61.062.637 ações ordinárias e 1.677.996 warrants pré-financiados em circulação.

