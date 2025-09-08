PUMA revela 'Future of Fast' para o Campeonato Mundial de Atletismo de Tóquio 2025

Antes do Campeonato Mundial de Atletismo de Tóquio 2025, a marca esportiva mundial PUMA revelou o 'Future of Fast' – uma visão ousada de inovação que terá vida através de uma série de eventos para atletas e experiências de ponta na capital japonesa.

Ahead of the Tokyo World Athletics Championships 2025, global sports brand PUMA has revealed The Future of Fast – a bold vision for innovation that will be brought to life through a series of athlete events and cutting-edge experiences in the Japanese capital.

Apresentando depoimentos únicos dos atletas mais rápidos do mundo e análises de produtos com base em dados da equipe de inovação da PUMA, estes momentos irão celebrar os atletas que são precursores em seus esportes e evidenciar como a PUMA vem cooperando com eles para ser pioneira no 'Future of Fast'.

"Inovação não é perseguir ideias mirabolantes, é resolver problemas reais", disse Romain Girard, Vice-Presidente de Inovação da PUMA. "Na PUMA, começamos com os atletas. Ouvimos, criamos, testamos e aprendemos. Se algo não funciona, voltamosàprancheta. Nosso propósito é inspirar cada atleta a desenvolver seu verdadeiro eu."

Por apenas um dia, os fãs terão a oportunidade de entrar no NITRO™ LAB – uma experiência imersiva de inovação que demonstra o compromisso da PUMA em redefinir a velocidade. O NITRO™ LAB abriga uma linha futurista de protótipos para corridas de rua e atletismo, um laboratório de simulação de corrida em pleno funcionamento, além de novas cores dos produtos mais rápidos da PUMA para o dia da corrida, incluindo o tênis mais comentado do ano, o Fast-R NITRO™ Elite 3.

"Esta não é apenas uma exposição — é uma antecipação do futuro do esporte. A PUMA é pioneira no 'Future of Fast' e, em Tóquio, iremos definir um novo ritmo para desempenho e inovação", disse Erin Longin, Vice-Presidente de Corridas/Treinos.

O NITRO™ LAB será inaugurado no sábado, 13 de setembro, das 10h às 16h. Endereço: 5-ch?me-4-48 Minamiaoyama, Minato City, Tóquio 107-0062, Japão.

Campeonato Mundial de Atletismo de Tóquio 2025

Os fãs também poderão comprovar o 'Future of Fast' em tempo real, com mais de 140 atletas da PUMA se preparando para competir em Tóquio. Entre eles, estão a atual campeã olímpica dos 100 m, Julien Alfred, o recordista mundial dos 400 m com barreiras, Karsten Warholm, o recordista mundial de salto com vara (por 13 vezes), Mondo Duplantis, a sensação japonesa de largadas, Hakim Sani-Brown, e a atual campeã mundial de salto em altura, Yaroslava Mahuchikh. Também haverá uma representação significativa da PUMA em rua, com o recordista nacional alemão, Amanal Petros, liderando a maratona, reafirmando o compromisso da PUMA com a velocidade e o desempenho em diversas disciplinas.

Desde 1948, a PUMA é movida pela inovação, trabalhando com atletas para desenvolver novas tecnologias e produtos que excedem os limites da velocidade e os ajudam a conquistar seus melhores resultados pessoais nas maiores etapas do mundo.

Esta herança tem uma conexão significativa com o Japão, como o local do primeiro recorde mundial da PUMA, igualando os 100 m rasos por Heinz Fütterer (1954), e onde o lendário Abebe Bikila se tornou a primeira pessoa a vencer maratonas olímpicas consecutivas (1960 e 1964).

A PUMA continua construindo um legado de pioneirismo, ao moldar a cultura esportiva e criar momentos icônicos na história do esporte, dos quais certamente iremos presenciar mais nas próximas semanas em Tóquio.

Notas aos editores:

Kit de mídia do 'Future of Fast': LINK

Imagens: LINK

Podcast 'Go Wild', episódio com Romain Girard, Vice-Presidente de Inovação da PUMA: LINK

Podcast 'Go Wild', episódio com "Mondo" Duplantis: LINK

PUMA

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Durante 75 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura ao criar produtos leves para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de estilo de vida inspirados no desempenho e no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela coopera com designers e marcas de renome para trazer influências esportivasàcultura de rua eàmoda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20.000 pessoas a nível mundial e tem sede em Herzogenaurach, Alemanha.

