KAYAK Day oferece descontos de até 30% off

Para quem está fazendo planos para as férias de verão e festas de final de ano, ou simplesmente está em busca de uma escapada econômica ainda esse ano, essa pode ser a chance de garantir uma viagem (ou até mais de uma) com descontos de até 30% off. Entre os dias 8 e 16 de setembro, o KAYAK promove a edição mais longa do KAYAK Day: são nove dias de descontos patrocinados pela Capo Viagens e Iberia.

As empresas apresentarão descontos de até 30% off em passagens e hospedagens, e de até 25% off no aluguel de carros. Além de outras ofertas relacionadas à viagem, com opções para todos os estilos de viajantes — aqueles que gostam de aventura solo, em dupla, com família ou com amigos.

“O KAYAK Day acontece no Brasil pelo quinto ano consecutivo e estamos animados em proporcionar ao viajante possibilidades de encontrar ofertas especiais em nossa plataforma. Além disso, com o maior período de duração entre todas as edições, ele terá mais tempo para fazer suas escolhas e compartilhar com amigos e família. Se os planos são para a alta temporada no verão brasileiro, ou para curtir o inverno europeu, aproveitar esse evento de ofertas para economizar na fase de planejamento poderá ampliar o orçamento para aproveitar as férias”, afirma Gustavo Vedovato, Country Manager do KAYAK no Brasil.

Para encontrar as ofertas, basta acessar o site do KAYAK DAY: kayak.com.br/kayakday

Nota: o período promocional acontece por tempo limitado, apenas entre os dias 8 e 16 de setembro, e as ofertas estão sujeitas à disponibilidade. Não aplicável em casos de proibição. Descontos, preços e termos de ofertas podem variar e estão sujeitos a alterações. Poderão ser aplicadas restrições, condições e prazos de validade adicionais. Basta consultar as ofertas individuais para obter mais detalhes.



