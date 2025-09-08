Porcelanato é uma opção que alia estética, durabilidade e valorização

Segundo o relatório Brazil Ceramic Tiles Market, da IMARC Group, o porcelanato se destacou como o principal segmento do mercado de revestimentos cerâmicos no Brasil, representando cerca de 54,3% do total em 2024.

Esse desempenho é resultado de atributos como alta durabilidade, baixa absorção de água e a capacidade de replicar com precisão materiais nobres, como mármore e madeira, segundo Andrea Del Lama, diretora da Del Lama Acabamentos.

“Quando bem especificado e instalado, o porcelanato transmite imediatamente uma percepção de qualidade e cuidado nos acabamentos. É um dos revestimentos mais procurados por quem deseja unir durabilidade e estética”, afirma Andrea.

Conceito de beleza e neuroestética

Segundo a neuroestética, área que conecta arte, ciência e design, os estímulos visuais e táteis de um ambiente influenciam diretamente as emoções e percepções cotidianas. Quando bem aplicados em projetos de arquitetura e interiores, esses elementos podem favorecer sensações de acolhimento, equilíbrio e bem-estar.

O conceito de neuroestética foi introduzido no final da década de 1990 pelo neurocientista Semir Zeki, professor da University College London. Seus estudos iniciais buscavam compreender como o cérebro reage às artes visuais e, com o tempo, o campo foi ampliado para incluir estímulos de diferentes naturezas, entre eles os que surgem em ambientes arquitetônicos.

De acordo com Zeki, a percepção da beleza está ligada à ativação de áreas cerebrais responsáveis por gerar valor e prazer. Assim, o que pode ser considerado “belo” não apenas agrada aos olhos: também provoca reações concretas, capazes de transformar a forma como vivenciamos um espaço.

“Apesar de um custo inicial um pouco mais alto em relação a outros pisos, o porcelanato gera uma relação de beleza com economia no tempo de obra e na durabilidade, com menos necessidade de troca ou manutenção”, finaliza Andrea.

Sobre a Del Lama Acabamentos

Com 47 anos de experiência, a Del Lama Acabamentos é uma empresa especializada em soluções de acabamentos para diversos tipos de ambiente. Mais informações em www.dellama.com.br, pelo Instagram @dellamaacabamentos ou visitando a loja física na Av. Plínio de Castro Prado, 900.