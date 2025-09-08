Automação e IA impactam o mercado de design de interiores

No final de 2024, as IAs (Inteligências Artificiais) evoluíram e já fazem parte do dia a dia de diversos escritórios de arquitetura e design de interiores, sobretudo por conta da geração rápida de imagens, como destaca um artigo publicado pela Revista Casa e Jardim.

O Brasil ficou acima da média global no uso IA generativa no ano passado: 54% dos brasileiros usaram o recurso, enquanto a média global ficou em 48%, conforme dados de um balanço realizado pela Ipsos e o Google em 21 países e noticiado pela Agência Brasil.

De acordo com o designer de interiores e especialista em aplicação de papéis de parede de luxo, Carlos Eduardo Cabral Pereira, o design de interiores de alto padrão vive uma revolução silenciosa através da tecnologia. “Softwares de automação e IA passaram a permitir simulações hiper-realistas de ambientes, antecipando o comportamento de cores, padrões e texturas sob diferentes iluminações”, define.

Eduardo é fundador da Studio IV, empresa especializada em aplicação de revestimentos de parede de alto padrão. “Para profissionais que, como eu, atuam com luxury wallpaper, isso representa uma mudança de paradigma: cada escolha de material e cada corte podem ser planejados com precisão, reduzindo desperdícios e garantindo maiores resultados estéticos”, explica.

Apesar disso, há um ponto que, segundo ele, é inegociável no mercado de luxo: a tecnologia não substitui a sensibilidade humana. “O acabamento ideal depende da experiência do especialista, que transforma projeções digitais em ambientes que impressionam ao vivo”, acrescenta.

Eduardo ainda ressalta que, com ferramentas digitais e recursos de modelagem 3D, designers conseguem testar padrões e texturas em diferentes ângulos antes mesmo da aplicação, impactando positivamente o processo criativo.

“Essa evolução permite que profissionais experientes em luxury wallpaper criem ambientes com fluidez visual e impacto sensorial, sem surpresas durante a instalação”, pontua.

Em projetos de alto padrão, texturas sofisticadas, reflexos sutis e o jogo de luz com o papel de parede podem transformar o espaço em uma experiência. “Não basta escolher um papel caro. É preciso saber como ele vai dialogar com a iluminação, com o mobiliário e até com o estado emocional de quem vive no espaço”, destaca.

Segundo o especialista, essa abordagem, que une técnica e sensibilidade, vem conquistando arquitetos e clientes que buscam mais do que estética.

“Um bom projeto arquitetônico pode perder força com acabamentos comuns. Já o luxury wallpaper pode potencializar o conceito do espaço ao integrar paredes, iluminação e mobiliário de forma contínua. O segredo está em respeitar o projeto original. O papel de parede não deve competir com a arquitetura, mas amplificar a linguagem do espaço” afirma o fundador do Studio IV.

Habilidades requeridas para um especialista em luxury wallpaper

Segundo Eduardo, o profissional que atua no mercado de luxury wallpaper deve combinar três competências principais:

Leitura arquitetônica, para entender cada detalhe do espaço;

Curadoria técnica de materiais, para escolher texturas e padrões que dialogam com a luz e a decoração;

Execução manual impecável, com cortes e emendas praticamente invisíveis.

Ele explica que o novo mercado demanda mais do que bom gosto: exige precisão técnica, visão estratégica e constante atualização. Isso porque profissionais que atuam com luxury wallpaper precisam compreender desde as características físicas dos materiais até o impacto emocional que eles provocam nos usuários.

“Quem quer se manter relevante precisa unir conhecimento de arquitetura, sensibilidade estética e disciplina técnica. É isso que faz o cliente confiar e o projeto ‘brilhar’”, afirma. “Com essa abordagem, o especialista não é apenas um executor, mas um parceiro de criação”, explica.

Ainda de acordo com Eduardo, o interesse por revestimentos de luxo cresce em ritmo acelerado. “Estados Unidos e Europa já consolidaram uma cultura de valorização de acabamentos sofisticados, enquanto o Brasil começa a demandar mão de obra altamente especializada para atender projetos de alto nível”, articula.

Ele destaca que o crescimento do mercado de luxo no Brasil e no exterior trouxe um problema: falta de profissionais capacitados para trabalhar com revestimentos complexos, como mica, glasscloths e glassbeads.

Para ele, essa lacuna abre oportunidade para profissionais que buscam especialização, tornando-se parceiros estratégicos de arquitetos e designers.

Prowall: resposta às novas exigências

Carlos Eduardo Cabral Pereira desenvolveu a mentoria ProWall como resposta às novas exigências do mercado de alto padrão. “Percebi que muitos profissionais não estavam preparados para trabalhar com materiais sofisticados e atender às exigências do segmento de luxo”, ressalta.

Sua proposta principal é formar especialistas capazes de entregar uma boa aplicação, com acabamento invisível e leitura sensorial do ambiente, através de uma metodologia que busca elevar o profissional para o padrão que o mercado internacional exige.

Para mais informações, basta acessar: https://studioiv.com.br/