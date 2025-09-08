Assine
Pesquisa do setor de RH nacional destaca os profissionais do cenário corporativo

Leandro Souza de Pinho, superintendente de RH do Verdemar e presidente do Conselho de Recursos Humanos da ACMinas, é um dos concorrentes

08/09/2025 12:56

Close-up of businesspeople shaking hands
Close-up of businesspeople shaking hands crédito: Wavebreak Media LTD

Neste ano, a Pesquisa "CEOs e RHs Mais Admirados 2025", realizada pelo Grupo Gestão RH e com apoio técnico da FGV in Company, conta com representantes mineiros entre os concorrentes, o que reforça a relevância do estado no setor. A cerimônia de premiação será no dia 21 de outubro em São Paulo.

A iniciativa, criada em 2006, se consolidou como uma das principais referências do mercado corporativo ao reconhecer líderes que se sobressaem pela visão estratégica, atitudes inspiradoras e impacto positivo na condução de pessoas e organizações.
 
O superintendente de Recursos Humanos da rede de supermercados Verdemar, Leandro Souza de Pinho, que também é presidente do Conselho de Recursos Humanos da Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas), está concorrendo na categoria "RHs Mais Admirados 2025". "Estar entre os nomes lembrados nessa pesquisa é uma grande honra e uma responsabilidade. Isso mostra a força do trabalho coletivo em prol da valorização do capital humano. Essa dimensão reforça a importância do RH como área estratégica, capaz de transformar organizações e impactar positivamente a vida das pessoas", ressalta.
 
Com trajetória em Minas Gerais, especialmente durante sua gestão à frente da ABRH-MG, Pinho agora figura entre os mais de 1.500 executivos do Brasil e da América Latina que concorrem ao reconhecimento. A votação pode ser feita on-line.

Sobre Leandro Pinho

Mestre em administração de empresas, pós-graduado em Gestão Estratégica de Pessoas e bacharel em Psicologia, o gestor esteve à frente da presidência da ABRH/MG no triênio 2022-2024. Sua gestão foi marcada pela visão estratégica voltada ao fortalecimento das organizações e, sobretudo, ao desenvolvimento dos profissionais da área de gestão de pessoas.

A trajetória na entidade também inclui passagens como diretor de responsabilidade social e conselheiro estratégico, funções nas quais deixou contribuições para o ecossistema de RH no estado. Atualmente, segue como integrante do Conselho Deliberativo.
 
Em 2025, assumiu a presidência do Conselho de Recursos Humanos da Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas), onde atua com o propósito de contribuir no desenvolvimento de pessoas e empresas em Belo Horizonte.
 
Além das atividades institucionais, também exerce o papel de professor universitário convidado em diversas instituições, onde compartilha conhecimentos e experiências práticas que auxiliam na formação de novos profissionais da área. Possui experiência nos principais subsistemas de recursos humanos, entre eles recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, departamento pessoal, cargos e salários, SESMT e jurídico trabalhista.


Website: https://www.linkedin.com/in/leandro-souza-de-pinho-6a549734/?originalSubdomain=br

