Bio Ritmo inaugura academia conceito no Shopping Ibirapuera

A Bio Ritmo, rede de academias premium do Grupo Smart Fit, inaugurou em agosto de 2025 uma unidade conceito no Shopping Ibirapuera, em São Paulo. O espaço é o primeiro a operar sob o novo modelo da marca, que integra bem-estar, inovação e atendimento personalizado. O investimento ultrapassa R$ 10 milhões, contemplando equipamentos de última geração e ambientes voltados para recuperação física.

“O espaço simboliza um novo capítulo para a Bio Ritmo ao incorporar um conceito alinhado às principais tendências globais de bem-estar. Ele reflete o posicionamento premium e a evolução da marca”, afirma Diogo Corona, COO do Grupo Smart Fit.

Entre os planos disponíveis está o Infinity. O formato inclui atendimento com personal trainer três vezes por semana mediante agendamento, acompanhamento nutricional quatro vezes por ano com mapeamento genético, uma sessão mensal de fisioterapia e estacionamento gratuito por até três horas.

A estrutura conta com estúdio de pilates, sala recovery coordenada por fisioterapeutas, equipamentos da marca italiana Technogym e check-up físico que utiliza inteligência artificial (IA) para calcular a “Wellness Age”, métrica que relaciona condições físicas e funcionais à idade real do usuário.

Os vestiários oferecem produtos de higiene da marca Phytoervas, e o lounge inicial contará com café Nespresso e águas Prata sem custo adicional aos clientes. A unidade também terá parceria com a Under Armour para fornecimento de uniformes.

Com a inauguração, a Bio Ritmo dá início a uma nova etapa de expansão. Segundo a empresa, o plano prevê dez inaugurações no Brasil e na América Latina até o fim de 2025, além da modernização gradativa de unidades já existentes. “As novas aberturas seguem estudos de viabilidade e refletem a estratégia do Grupo Smart Fit para consolidar a rede em praças estratégicas”, conclui Corona.