ABIMAQ promove 10º Congresso Brasileiro da Indústria de Máquinas e Equipamentos

A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) realizará no dia 11 de setembro (quinta-feira), o 10º Congresso Brasileiro da Indústria de Máquinas e Equipamentos. O encontro, que terá transmissão on-line, já se consolidou como um dos principais fóruns de discussão sobre inovação, competitividade e desenvolvimento do setor no Brasil.

Com o tema 'Os desafios da Inovação e Produtividade na Indústria', o evento abordará os entraves que limitam o crescimento econômico do país, como o atraso tecnológico e a baixa automação industrial, e discutirá estratégias para impulsionar investimentos em inovação, capacitação e modernização das fábricas.

A programação contará com dois painéis temáticos, mediados pela jornalista de economia Juliana Rosa:

Produtividade e o ambiente macroeconômico, com análises de Braulio Borges (Economista na LCA Consultoria e no FGV IBRE na LCA Consultoria), Fernando Holanda Filho (Economista do Observatório da Produtividade FGV IBRE), Massao Ukon (Managing Director & Senior Partner do BCG em São Paulo, liderando projetos de transformação em setores industriais, com foco em inovação e produtividade), e Samuel Pessoa (Pesquisador Macro no BTG Pactual);

Produtividade na realidade das empresas, reunindo executivos Emerson Crepaldi (COO South America da Solinftec), Judenor Marchioro (CEO e Diretor-executivo da Robopac Brasil), Luiz Gustavo Kass Mwosa (Sócio-fundador da DataWake) e Marcos Müller (Sócio e CEO da SCM TECMATIC).

O congresso terá também a Palestra Magna “EUA, a geopolítica e o Brasil nesse novo cenário”, que discorrerá sobre o impacto do novo tarifaço norte-americano e seus reflexos no comércio internacional e na competitividade da indústria. O painel contará com os especialistas Alberto Pfeifer (Coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional em Defesa, Segurança e Inteligência da ESEM-USP), Sergio Vale (Economista-chefe da MB Associados) e Thiago de Aragão (CEO da Arko International Public Affairs), com mediação de José Velloso, presidente-executivo da ABIMAQ.

“O evento é uma oportunidade estratégica para líderes empresariais e tomadores de decisão do setor traçarem caminhos para elevar a produtividade, explorar oportunidades globais e fortalecer a posição do Brasil no cenário industrial”, afirma José Velloso.

O congresso é gratuito e aberto a empresários, executivos, profissionais do setor e acadêmicos interessados. As inscrições já estão disponíveis no site: conteudo.abimaq.org.br/congresso.

Serviço:



10º Congresso Brasileiro da Indústria de Máquinas e Equipamentos

Data: 11 de setembro (quinta-feira)

Horário: das 8h30 às 13h30

Transmissão on-line: YouTube da ABIMAQ - https://www.youtube.com/watch?v=IoJg6pnpXUg