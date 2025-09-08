Mondial é destaque no Prêmio MESC com Air Fryer e ventilador

A Mondial, fabricante nacional de eletrodomésticos, foi mais uma vez reconhecida pelo Instituto MESC, conquistando o troféu de Melhor Empresa de Air Fryer e Melhor Empresa em Ventilação dentro do segmento de Eletroportáteis, além de receber novamente o Prêmio Destaque Melhor Cliente Oculto no ranking geral.

Com 10 anos de história, a premiação já analisou mais de 11 mil empresas, distribuídas em 390 segmentos de mercado, totalizando aproximadamente 24 milhões de opiniões de consumidores. Ao todo, 1.370 empresas já foram certificadas pelo Instituto, com base em 22 esferas comportamentais.

Para Giovanni M. Cardoso, cofundador da Mondial, o reconhecimento reforça a prioridade da empresa em ouvir e atender o consumidor: “Esse resultado é reflexo da dedicação de toda a equipe em entregar excelência, desde a qualidade dos nossos produtos até o cuidado no atendimento. Fazemos questão de manter um serviço próprio de Atendimento ao Consumidor, o que nos permite acompanhar cada interação de perto, aperfeiçoar sempre que necessário e garantir altos índices de satisfação. O cliente está no centro de todas as nossas decisões”, afirma Giovanni.

A cerimônia de entrega, realizada em São Paulo no último dia 3 de setembro, contou com a presença do cofundador Giovanni M. Cardoso, de Silvia Arassiro, Diretora de Pós-vendas, Deise Amorim, Head de Inovação e Trade Marketing Latam, Luna Gutierres, Gerente de Marketing, além das equipes de Comunicação e Pós-vendas.

O Instituto MESC desenvolveu uma tecnologia de inteligência artificial que consolida opiniões registradas espontaneamente pelos clientes em diversos canais. O sistema identifica feedbacks positivos e negativos e os classifica em 22 temas comportamentais avaliados pela metodologia do MESC. A certificação é concedida apenas às empresas que atingem índice de satisfação igual ou superior a 80%.