Mercado de IA conversacional deve crescer 192% até 2031

O mercado global de inteligência artificial conversacional deve crescer de USD 17,05 bilhões em 2025 para USD 49,80 bilhões até 2031, representando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 19,6%, ou total de 192%, conforme dados setoriais.

No evento Open Cloud 2025, Dave Yuan, da Tidemark, apresentou uma tese sobre a evolução do setor tecnológico empresarial, dividida em três partes que abordam a transição de soluções integradas para sistemas nativos de IA.

Dados da McKinsey indicam que 98% das organizações estão explorando ativamente o uso de IA generativa, enquanto 39% já implementaram a tecnologia em produção. O relatório da consultoria aponta que 78% das empresas já integraram IA em pelo menos uma área operacional chave.

"A diferença entre empresas que apenas integram APIs de IA e aquelas que desenvolvem com inteligência artificial no núcleo das operações é significativa", afirma Marcus Barboza, CRO da startup de marketing conversacional integrado, Hablla. "As oportunidades reais estão nos fluxos críticos que ainda não foram automatizados com inteligência, especialmente em mercados verticais onde contexto importa mais que generalidade."

Processos operacionais manuais como oportunidade

Marcus Barboza observa que organizações mantêm fluxos manuais invisíveis como planilhas dinâmicas, processos colaborativos e workarounds operacionais. "Esses pontos representam onde a IA pode gerar mais valor, mas apenas se for implementada com contexto específico e integração real com os sistemas existentes", explica.

Agentes de IA já podem manter conversas com clientes e executar ações integradas como verificação de dados e prevenção de fraude.

Controle de pontos de contato críticos

Dave Yuan, em sua apresentação, destacou a importância do controle de pontos críticos operacionais: atendimento, follow-up, reengajamento, pré-venda, cobrança e pós-venda. Segundo o executivo da Tidemark, empresas precisam implementar IA em seus produtos de forma útil para se manterem competitivas.

"O jogo agora é vencer nas bordas e ganhar o centro", disse Yuan durante o evento. "Quem controla o ponto crítico da operação constrói vantagem competitiva defensável."

Impacto em sessões de compra online

Dados coletados de mais de 17 milhões de sessões de compra online mostram como interações impulsionadas por IA impactam desde velocidade de conversão até valor médio de pedidos.

"Essa não é mais uma tendência futura, é a realidade operacional de hoje", analisa Marcus Barboza. "Enquanto algumas empresas ainda integram IA em soluções existentes, outras estão redesenhando completamente suas arquiteturas conversacionais."

Ainda segundo o executivo, “a transformação exige infraestrutura nativa de IA, contexto como vantagem competitiva e agentes que operam com autonomia dentro de sistemas auditáveis. A era do copiloto acabou. A era da infraestrutura inteligente começou. Para empresas que dependem de comunicação com clientes - vendas, suporte, cobrança ou retenção - essa mudança não é opcional, é existencial."