Lançamento do smartwatch T-Rex 3 Pro da Amazfit com design robusto de titânio e lanterna integrada

A Amazfit, marca líder global em wearables inteligentes da Zepp Health (NYSE: ZEPP), anunciou hoje o T-Rex 3 Pro da Amazfit, criado para corredores, atletas de resistência e aventureiros ao ar livre. Sendo o novo integrante da família T-Rex 3, o T-Rex 3 Pro foi desenvolvido com base no seu predecessor, com upgrade de materiais, melhor mapeamento, lanterna, alto-falante e microfone embutidos, tela de vidro safira e muito mais.

Apresentado pela primeira vez com embargo durante a semana da corrida UTMB em Chamonix em agosto, o T-Rex 3 Pro provou ser essencial para Rod Farvard, Ruth Croft e Rosa Lara Feliu, corredores de ultramaratona de elite e embaixadores da Amazfit, ajudando-os a otimizar o desempenho no dia da corrida, acompanhar a recuperação e receber feedback da rota em tempo real. Ruth Croft ficou em primeiro lugar, terminando a UTMB 2025 com um tempo de 22 horas, 56 minutos e 23 segundos. Ela é a primeira mulher a vencer a OCC, a CCC e agora a UTMB.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Criado para ambientes selvagens

O T-Rex 3 Pro foi criado para ambientes extremos, contendo uma tela de vidro safira resistente a arranhões, e bisel e botões feitos de liga de titânio de grau 5, um material mais duro do que aço inoxidável e mais durável do que o titânio padrão. Vem em caixas de dois tamanhos (48 mm e 44 mm), que foram construídas para durabilidade em qualquer ambiente. O relógio funciona em temperaturas tão baixas quanto -30 °C, fazendo com que seja confiável mesmo nas condições mais duras de clima frio. Equipado com uma lanterna de LED de duas cores, o relógio fornece visibilidade em condições de baixa luz, incluindo um modo impulsionador para maior brilho, luz vermelha para visibilidade com baixa interferência, flash de SOS e alertas de segurança.

Tela e comunicação prontas para aventura

A vibrante tela AMOLED vem em dois tamanhos, 1,5″ (caixa de 48 mm) e 1,32″ (caixa de 44 mm), e entrega até 3,000 nits de brilho máximo para visibilidade máxima mesmo com luz solar intensa. O alto-falante e microfone embutidos permitem chamada por Bluetooth e comunicação sem uso das mãos via Zepp Flow™, para conexão sem tocar no telefone.

Navegue com confiança

O GPS de banda dupla e o suporte para seis sistemas satélites garantem acompanhamento preciso de localização mesmo em terrenos difíceis. Os mapas offline fornecem direção passo a passo, redirecionamento inteligente de rota, criação de rotas e busca de pontos de interesse. Os mapas de ski fornecem dados de estações de ski, códigos das descidas por cores e a localização dos teleféricos.

Treino, competição e recuperação de forma mais inteligente

Entre as mais de 180 modalidades esportivas estão corrida em trilha, mergulho recreativo, treino de força com detecção de auto-repetição e modalidades de corrida e treinamento oficiais da HYROX. O exclusivo sistema de monitoramento de energia BioCharge™ fornece uma pontuação dinâmica baseada em treinos, recuperação e tensão, ajudando os usuários a otimizar o desempenho dia após dia. Com bateria que dura até 25 dias no modelo de 48 mm e 17 dias no modelo de 44 mm, o T-Rex 3 Pro foi construído para ir até o fim.

Parte do ecossistema Amazfit

O T-Rex 3 Pro se integra com perfeição com ferramentas de desempenho como Helio Strap e Helio Ring, conectando-se com o aplicativo Zepp, através do qual os usuários podem visualizar todos os seus dados de saúde, preparo físico e sono em um único lugar, sem precisar de registro e compatível tanto com Android quanto iOS. Também terá novas integrações com terceiros em breve.

"Com o T-Rex 3 Pro, pegamos o nosso relógio para uso ao ar livre mais potente e o desenvolvemos ainda mais", afirmou Wayne Huang, CEO da Zepp Health. "Além disso, os usuários também entram no ecossistema mais amplo da Amazfit, no qual ferramentas avançadas de treino, como o Helio Strap com a precisão PPG líder do setor, complementam o relógio, de modo a criar um sistema completo que ajuda os atletas a treinar, recuperar e evoluir".

Cores, preços e disponibilidade

O T-Rex 3 Pro da Amazfit estará disponível nos EUA a partir de 5 de setembro de 2025, por $399,00, em Amazfit.com e em parceiros varejistas da Amazfit, como a Amazon. Os preços e a disponibilidade variam por região.

Os esquemas de cores incluem:

Preto tático (48 mm): disponível em 5 de setembro em Amazfit.com e na Amazon

Ouro negro (48 mm): disponível em 25 de setembro em Amazfit.com // Disponível na Amazon no 4º trimestre

Ouro e cinza (44 mm): disponível no 4º trimestre em Amazfit.com e na Amazon

Ouro negro (44 mm): disponível no 4º trimestre em Amazfit.com e na Amazon

Para mais informações, acesse www.amazfit.com e siga-nos no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. A imprensa e os influenciadores podem se registrar nos programas de afiliados da Amazfit na Amazon e Commission Junction através do link.

Sobre a Amazfit

A Amazfit, marca global líder em dispositivos inteligentes com foco em saúde e condicionamento físico, é parte da Zepp Health (NYSE: ZEPP ), uma empresa de tecnologia de saúde com sede principal em Gorinchem, nos Países Baixos. A Zepp Health opera como uma organização distribuída, com membros da equipe e escritórios nas Américas, Europa, Ásia e outros mercados globais.

Oferecendo uma ampla seleção de relógios inteligentes e pulseiras inteligentes, o slogan da marca Amazfit, “Discover Amazing,” (Descubra o Extraordinário) incentiva as pessoas a superar barreiras, exceder as expectativas e encontrar alegria em cada momento. A Amazfit funciona com a plataforma de gestão de saúde proprietária da Zepp Health, que oferece informações e orientações práticas baseadas em nuvem, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ajudar os usuários a conquistar suas metas de bem-estar.

Reconhecidos por sua excelente qualidade de fabricação, os relógios inteligentes da Amazfit conquistaram muitos prêmios de design, incluindo o iF Design Award e o Red Dot Design Award. Lançada em 2015, a Amazfit conta hoje com a aceitação de milhões de usuários, com produtos disponíveis em mais de 90 países nas regiões das Américas, EMEA e APAC. Para mais informações, acesse www.amazfit.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

