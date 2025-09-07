Bitget Elite Day London reunirá grandes nomes para debater o futuro das finanças digitais.

VICTORIA, Seychelles, Sept. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, realizará o Bitget Elite Day London, um evento exclusivo em parceria com a Saturnia Design. O evento, que acontecerá em 10 de setembro na The Royal Society, tem como objetivo promover uma visão realista e de longo prazo para as finanças digitais na Europa, com foco em como o blockchain pode evoluir além da especulação para gerar impacto sustentável no mundo real.

Com base no sucesso do Bitget Elite Day em Budapeste, que reuniu um grupo diverso de profissionais do setor em junho passado, a edição de Londres promete avançar ainda mais nas discussões. Este encontro reunirá líderes globais e inovadores para abordar diretamente uma questão crítica e atual: o blockchain pode prosperar sem as criptomoedas, e as criptomoedas continuarão relevantes na próxima década?

A discussão será conduzida por um painel de líderes de pensamento, incluindo Shamit Ghosh, CEO e fundador do GVG Group, e Mike Vitez, cofundador da Saturnia Design. Eles vão além do ruído do mercado para abordar temas relevantes como o papel do DeFi no setor bancário tradicional, as novas oportunidades de investimento possibilitadas pela tokenização e se as carteiras digitais podem se tornar passaportes digitais.

"O Bitget Elite Day London foi concebido para facilitar o debate sério necessário para levar o Web3 além de seus estágios iniciais", disse Vugar Usi Zade, COO da Bitget. "Nosso objetivo é reunir stakeholders de diversos setores para alinhar inovação, conformidade e adoção, traçando um caminho para o futuro sustentável das finanças digitais."

Este evento acontece em um momento em que o cenário de ativos digitais na Europa está passando por mudanças significativas. Como uma das maiores economias de criptomoedas, a Europa está na vanguarda da inovação em Web3, com um ecossistema crescente de participantes institucionais e do varejo. À medida que o mercado evolui rapidamente, uma nova era de oportunidades está surgindo, impulsionada pelas aplicações reais da tecnologia blockchain.

Mike Vitez, cofundador da Saturnia Design, reforçou a necessidade de ações concretas no mercado Web3. "Não estamos aqui para falar de ideias abstratas. Em vez disso, queremos explorar maneiras concretas pelas quais o Web3 pode resolver problemas do mundo real. Este evento trata de transformar visão em execução e mostrar como uma abordagem centrada no usuário pode promover uma adoção duradoura e significativa."

O Bitget Elite Day faz parte do compromisso contínuo da empresa em ampliar a conscientização sobre as tecnologias Web3 e cripto, capacitando a próxima geração a dominar essas inovações. Outras iniciativas incluem o programa Blockchain4Youth, com mais de 70 parcerias universitárias e 3.000 certificados emitidos, além da recente parceria com a UNICEF, que fornecerá módulos de treinamento em blockchain para meninas adolescentes, mentores e professores em oito países em desenvolvimento.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa da Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a fazer o trading de forma mais inteligente com o seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, oferecendo acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas. A Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas não custodial líder, compatível com mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece trading multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma.

A Bitget está promovendo a adoção de cripto por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de Official Crypto Partner da principal liga de futebol do mundo, a LALIGA, nos mercados EASTERN, SEA e LATAM. Alinhadaàsua estratégia de impacto global, a Bitget uniu forças com a UNICEF para apoiar a educação em blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP™, um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

