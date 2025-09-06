NetApp nomeada líder pela Gartner® no Magic Quadrant™ de 2025 para Plataformas de Armazenamento Empresarial

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura inteligente de dados, anunciou hoje que foi reconhecida pela Gartner como líder no Magic Quadrant da Gartner de 2025 para Plataformas de Armazenamento Empresarial. A NetApp acredita que esse reconhecimento reflete como a inovação contínua da empresa ajuda os clientes a construir infraestrutura inteligente de dados para encarar desafios tecnológicos modernos, incluindo proteção de ameaças cibernéticas e o uso de IA para impulsionar decisões baseadas em dados. A avaliação se baseou em critérios específicos que analisaram a Completude da Visão e Habilidade de Execução gerais.

De acordo com a Gartner, "As plataformas de armazenamento empresarial oferecem recursos de serviços nativos da plataforma e características de produtos para cargas de trabalho de dados estruturados e não estruturados. Os chefes de infraestrutura e operações devem usar essa pesquisa para avaliar os fornecedores na implantação de uma plataforma de infraestrutura moderna de TI para armazenamento de blocos, arquivos e objetos". Esse relatório combina os relatórios anteriores do Magic Quadrant da Gartner para os mercados de plataformas de armazenamento primário e plataformas de armazenamento de arquivos e objetos.

"Para nós, sermos nomeados líder no Magic Quadrant inaugural da Gartner em 2025 para Plataformas de Armazenamento Empresarial valida o foco consistente da NetApp em construir soluções que atendem diretamente as necessidades dos nossos clientes", afirmou Cesar Cernuda, presidente da NetApp. "Este reconhecimento é além de termos sido nomeados Escolha dos Clientes na 'Voz do Cliente' do Gartner Peer Insights™ de 2025 para Plataformas de Armazenamento Primário. Para atender às demandas das atuais cargas de trabalho empresariais críticas, como virtualização, e preparar para novas cargas de trabalho estratégicas, como IA, nossos clientes precisam de infraestrutura de dados com inteligência integrada. A NetApp os ajuda a atender a essas necessidades agora e no futuro com soluções de armazenamento confiáveis, escalonáveis e inovadoras".

Os relatórios do Magic Quadrant são a culminação de pesquisas rigorosas e baseadas em fatos em mercados específicos, fornecendo uma visualização ampla das posições relativas de fornecedores em mercados onde o crescimento é alto e a diferenciação de fornecedor é distinta. Os fornecedores estão posicionados em quatro quadrantes: líderes, desafiadores, visionários e fornecedores de nicho. As pesquisas permitem que você aproveite o máximo da análise de mercado de forma alinhada com suas necessidades empresariais e tecnológicas únicas.

Compromisso inabalável com a satisfação dos clientes

Em fevereiro de 2025, a NetApp foi nomeada a Escolha dos Clientes na 'Voz do Cliente' do Gartner Peer Insights de 2025 para Plataformas de Armazenamento Primário. Esse relatório reuniu avaliações de 126 usuários finais verificados da NetApp, e 98% deles concluíram que recomendariam a NetApp em 31 de dezembro de 2024.

Com isso, a NetApp acredita que esses relatórios demonstram como a empresa está trabalhando para lidar com as prioridades mais urgentes de infraestrutura de dados dos clientes, incluindo modernização de infraestrutura de dados, transformação de estratégias na nuvem, impulsionamento de inovação em IA e fortalecimento da resiliência cibernética. Ao confiar nas soluções da NetApp para construir infraestrutura inteligente de dados, as empresas podem impulsionar inovação que impactam mais do que as operações tecnológicas a fim de criar resultados empresariais úteis.

Para ler uma cópia do relatório completo Magic Quadrant da Gartner de 2025 para Plataformas de Armazenamento Empresarial, acesse: https://ntap.com/2025GartnerMQ

Citações:

Gartner, Magic Quadrant para Plataformas de Armazenamento Empresarial, Jeff Vogel, Chandra Mukhyala, Julia Palmer, Joseph Unsworth, 2 de setembro de 2025.

Reconhecido no Magic Quadrant para Plataformas de Armazenamento Primário (2013-2024) Líder no Magic Quadrant para Plataformas de Armazenamento Primário (2024)

Líder por 5 anos no Magic Quadrant para Armazenamento Primário (2019-2023)

Líder por 3 anos no Magic Quadrant para Matrizes em Estado Sólido (2016-2018)

Líder por 6 anos no Magic Quadrant para Matrizes de Discos de Uso Geral (2013-2018)

A GARTNER é marca comercial registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente; MAGIC QUADRANT e PEER INSIGHTS são marcas comerciais registradas da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas e são usadas aqui com permissão. Todos os direitos reservados.

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Gartner, Voz do Consumidor para Plataformas de Armazenamento Primário, Contribuidores Pares, 24 de fevereiro de 2025.

O conteúdo do Gartner® Peer Insights™ consiste nas opiniões de usuários finais individuais com base em suas próprias experiências e não deve ser interpretado como declarações de fato nem representa as opiniões da Gartner ou de suas afiliadas. A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito nesse conteúdo nem faz quaisquer garantias, expressas ou implícitas, em relação a esse conteúdo sobre sua precisão ou integridade, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

