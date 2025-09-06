SIAD Fortalece Presença de Engenharia nas Américas com Novo Escritório em The Woodlands, Texas

THE WOODLANDS, Texas, Sept. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A SIAD Americas LLC, uma subsidiária integral do Grupo SIAD, comemorou hoje a inauguração do seu novo escritório em The Woodlands, Texas. O marco marca mais um passo na expansão contínua da empresa de equipamentos de engenharia da SIAD nas Américas e posiciona fortemente a empresa para atender clientes em toda a região com soluções avançadas, incluindo unidades de separação de ar, GNL em pequena escala, plantas de CO 2 e compressores de gás de processo alternativo.

A cerimônia contou com a presença da liderança sênior da SIAD. Bernardo Sestini, Presidente e CEO do Grupo SIAD, e Paolo Ferrario, Diretor Administrativo da SIAD Macchine Impianti S.p.A., juntamente com a equipe global de liderança de equipamentos de engenharia da SIAD estiveram presentes na ocasião. O evento contou com a presença dos convidados especiais Mauro Lorenzini, Cônsul-Geral da Itália em Houston; Filippo Fusaro, Representante de Comércio da Comissão de Comércio Italiana em Houston; Alessia Paolicchi, Diretora Executiva da Câmara de Comércio Ítalo-Americana do Texas; e a Dra. Yolanda Lopez, Diretora de Desenvolvimento Econômico da The Woodlands. Sua participação destacou os fortes laços comerciais e culturais entre a Itália e os Estados Unidos e o apoio da comunidade local.

"Como empresa global com quase um século de excelência em engenharia, temos orgulho em aprofundar a presença da nossa engenharia no Texas, um centro de energia e crescimento industrial", disse Sestini. “Com esta nova sede, confirmamos o nosso compromisso de fornecer tecnologia inovadora e expertise em engenharia para clientes em todo o dinâmico mercado das Américas, ao mesmo tempo em que criamos parcerias ainda mais fortes.”

Fundado em 1927 em Bergamo, Itália, o SIAD Group é líder global em gases industriais, engenharia e saúde. Com operações em mais de 20 países, a SIAD combina sua orgulhosa herança de inovação com um firme compromisso com a segurança, a sustentabilidade e o sucesso do cliente a longo prazo.

Sobre a SIAD Americas LLC

A SIAD Americas LLC é a subsidiária operacional da SIAD Macchine Impianti S.p.A. nas Américas, a subsidiária de engenharia do Grupo SIAD (SIAD S.p.A.). A SIAD é uma empresa familiar de gases industriais e engenharia que opera globalmente, estabelecida em 1927, com sede em Bérgamo, Itália, com US $1,1 bilhão em receita anual e 2.278 funcionários. A SIAD é fornecedora líder global de equipamentos de engenharia, incluindo unidades de separação de ar (ASU), liquefatores de gás natural (GNL), plantas de captura e liquefação de CO 2 , sistemas de atualização de biogás, sistemas de combustão e compressores alternativos para gases de processo, incluindo API 618, e ar isento de óleo, hidrogênio e oxigênio. A SIAD foi provedora de mais de 500 plantas ASUs, 300 plantas de captura e liquefação de CO 2 e mais de 5.000 compressores de gás alternativos para clientes em todo o mundo.

siad-americas.com

Contato:

Anica Arena, Gerente, Marketing

346.380.1268

info@siad-americas.com

