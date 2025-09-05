RSA anuncia transição de CEO para liderar nova fase de crescimento

A RSA, líder em identidade com prioridade para segurança, apoiada pelo Clearlake Capital Group, L.P. (incluindo suas afiliadas) e STG, anunciou hoje que Greg Nelson, atual presidente e diretor de negócios, substituirá Rohit Ghai como diretor-executivo em 15 de setembro de 2025. Rohit Ghai fará a transição para um cargo de consultoria estratégica, após exercer a função de CEO por quase oito anos.

Nelson, um executivo experiente no setor de Software como Serviço (SaaS), com mais de 30 anos de experiência em software, dados, tecnologia e private equity (capital privado), deverá comandar a RSA nesta próxima fase de crescimento acelerado. As iniciativas e os investimentos estratégicos destinados ao crescimento da empresa se concentrarão em:

Sem senha – Eliminando a necessidade de senhas para aprimorar a segurança e a experiência do usuário Inteligência Artificial (IA) – Utilizando a IA para aprimorar a detecção, prevenção e resposta a ameaças Gestão de Postura – Fortalecendo as capacidades de governança, risco e conformidade Soluções de identidade de altíssima segurança – Protegendo as empresas mais sensíveisàsegurança

“Diante de tendências de mercado promissoras e evidentes vantagens competitivas, acreditamos que a RSA está posicionada de forma única para acelerar seu crescimento”, declarou Prashant Mehrotra, sócio e diretor administrativo do Clearlake Capital Group. “Acreditamos que a liderança de Greg e sua ênfase na inovação nesses quatro pilares estratégicos impulsionarão o crescimento da empresa nos próximos anos.”

Greg Nelson trabalha na RSA há aproximadamente quatro anos, reformulando a estratégia de entrada no mercado da empresa para dar prioridade ao cliente e focar no desenvolvimento. Em sua função como CEO, Nelson seguirá trabalhando para construir a base sólida da RSA para oferecer inovação e escala para atender às demandas em constante evolução de sua base global de clientes.

“A RSA ganhou fôlego e estamos preparados para avançar mais rápido, inovar com mais ousadia e expandir nossos negócios para capturar novas oportunidades”, afirmou Nelson, o mais novo CEO da empresa. “Dispomos de uma estratégia definida, uma posição de mercado consolidada e o investimento necessário para sua implementação. Este é um momento muito empolgante para a RSA, nossos clientes e nossos colaboradores.”

Sob a liderança de Ghai, a RSA conseguiu superar a sua separação da Dell Technologies, dividiu-se em negócios independentes, retomou o crescimento e atualizou suas principais ofertas. Durante esse período, a empresa também intensificou seu foco em segurança de identidade, evoluindo de uma empresa de produtos locais para uma plataforma de segurança de identidade baseada em SaaS e consolidando sua posição de liderança no atendimento às empresas mais sensíveisàsegurança do mundo.

“Rohit esteveàfrente da RSA durante um período de transformação notável”, afirmou Ed Didier, diretor administrativo da STG. “Ele consolidou a posição de mercado da empresa, formou uma equipe de alto desempenho e preparou o cenário para um crescimento acelerado sob uma nova liderança. Em nome do conselho, expressamos nossa gratidão a Rohit por sua valiosa contribuição e estamos satisfeitos que ele continuará atuando como consultor da empresa no futuro.”

Sobre a RSA

A RSA oferece soluções de segurança cibernética essenciais que protegem as empresas mais sensíveis em matéria de segurança no mundo. A Plataforma de Identidade Unificada da RSA proporciona segurança de identidade verdadeiramente sem senha, acesso baseado em riscos, inteligência de identidade automatizada, além de uma governança de identidade abrangente em ambientes de nuvem, híbridos e locais. Mais de 9.000 empresas de segurança de alto nível utilizam a RSA para administrar mais de 60 milhões de identidades, detectar ameaças, proteger o acesso e garantir a conformidade. Para obter mais informações, visite nosso site para entrar em contato com o departamento de vendas, encontrar um parceiro ou saber mais sobre a RSA.

Sobre a Clearlake Capital Group, L.P.

O Clearlake Capital Group é uma empresa global de investimentos que gerencia plataformas integradas que abrangem private equity, crédito líquido e privado, além de outras estratégias relacionadas. Fundada em 2006, a empresa tem mais de US$ 90 bilhões em ativos sob gestão e liderou ou coliderou mais de 400 investimentos globalmente. Com vasto conhecimento e experiência operacional nos segmentos de tecnologia, indústria e consumo, a Clearlake busca estabelecer parcerias com equipes de gestão experientes, proporcionando capital de longo prazo, com o objetivo de criar valor por meio de sua abordagem operacional ativa e prática, O.P.S.® (Operações, Pessoas, Estratégia). Com sede em Santa Monica, a Clearlake mantém presença global com escritórios em Dallas, Londres, Dublin, Luxemburgo, Abu Dhabi e Singapura. Para mais informações, visite clearlake.com ou siga-nos no LinkedIn.

Sobre a STG

A STG é parceira de private equity de empresas líderes de mercado em dados, software e análise de dados. A empresa oferece experiência, flexibilidade e recursos para construir valor estratégico e desbloquear o potencial de empresas inovadoras. Em parceria para desenvolver empresas de portfólio bem-sucedidas no mercado e orientadas para o cliente, a STG busca criar bases sustentáveis para o crescimento que agreguem valor às partes interessadas, presentes e futuras. A empresa se dedica a transformar e construir empresas de tecnologia excepcionais em parceria com equipes de gestão de classe mundial. O amplo portfólio da STG abrange mais de 50 empresas globais. Para mais informações, visite http://www.stg.com/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250905939037/pt/

Contato com a mídia:

teamrsa@axicom.com