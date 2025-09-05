Finep aprova projeto da Valid com apoio da Macke

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) aprovou um projeto de inovação da Valid, para fortalecimento da sua Plataforma de Governo Digital, com a meta de ampliar a eficiência da administração pública, combater fraudes e democratizar o acesso a serviços digitais com segurança e confiabilidade. A companhia é uma multinacional brasileira que desenvolve soluções de identificação segura para os ecossistemas de ID & Governo Digital, Banking e Meios de Pagamento e Conectividade Segura.

A operação, no valor total de R$ 262 milhões, foi estruturada e intermediada pela Macke Consultoria, especializada na formatação técnica e estratégica de projetos junto aos principais instrumentos de fomento à inovação no país. O financiamento, que conta com taxas de juros de 4,9% a.a., versus uma Selic de 15% a.a., tem, do montante do projeto, R$ 150 milhões de recursos financiados e R$ 112 milhões como contrapartida financeira da empresa.

O projeto financiado faz parte de um ciclo maior de investimentos planejado pela Valid para os próximos anos, com foco em inovação e digitalização nos setores em que atua. A operação aprovada pela Finep prevê recursos reembolsáveis com condições atrativas, como taxas de juros abaixo do mercado e prazos compatíveis com a complexidade das iniciativas inovadoras. Trata-se de mais uma medida estratégica que fortalece o papel da empresa em oferecer soluções para governos e grandes organizações.

Ilson Bressan, CEO da Valid, destacou que o financiamento representa uma etapa importante dentro do plano de investimentos da companhia. “O apoio da Finep cria condições para que possamos acelerar iniciativas em governo digital, mantendo o compromisso com soluções seguras e acessíveis. Esse financiamento nos dá fôlego para avançar em projetos que dialogam diretamente com as necessidades do setor público e com a transformação digital em curso no país”, afirmou.

Com mais de 65 anos de história, a Valid está presente em 15 países. A empresa desenvolve soluções de identificação segura, incluindo a Carteira de Identidade Nacional (CIN), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e SIM Cards. Atende governos, instituições financeiras, operadoras de telecomunicações e grandes empresas, oferecendo soluções em autenticação biométrica, plataforma de interoperabilidade e segurança de dados. A companhia registra histórico de reinvenção e investimento em tecnologia, com atuação em iniciativas voltadas à sociedade digital.

A proposta financiada pela Finep insere-se no contexto da Nova Indústria Brasil, política pública relançada em 2024 que busca promover a reindustrialização do país a partir de pilares como inovação, sustentabilidade e transformação digital. O apoio recebido por meio dessa operação está diretamente conectado às metas nacionais de digitalização de serviços públicos e fortalecimento da segurança da informação. A Valid, por sua vez, amplia sua capacidade de oferecer soluções tecnológicas adaptadas à realidade do setor público brasileiro, contribuindo para a evolução da administração pública com foco no cidadão.

Olavo Vaz, CFO da Valid, que acompanhou de perto o processo de aprovação, ressaltou a importância do financiamento para os planos da companhia. “A Valid tem investido fortemente para garantir que a transformação digital dos governos brasileiros aconteça com segurança e respeito às especificidades do país. Esse financiamento da Finep é essencial para fortalecer nossa plataforma e ampliar o alcance das soluções digitais para milhões de brasileiros”, afirmou. A empresa ressalta ainda que iniciativas como essa reforçam o valor estratégico da inovação como motor do desenvolvimento nacional e da integração digital.

A aprovação do financiamento foi viabilizada pela atuação técnica da Macke Consultoria, que estruturou a proposta junto à Finep desde os estudos iniciais até a finalização do processo. Com mais de 16 anos de experiência em projetos de PD&I, a Macke alinha propostas privadas a políticas públicas de incentivo, conectando empresas às fontes adequadas de financiamento. “Esse tipo de operação mostra como é possível acelerar a modernização do país utilizando instrumentos públicos e inteligência estratégica. Trabalhamos lado a lado com a equipe da Valid para estruturar uma proposta robusta, que alia impacto social, retorno econômico e inovação tecnológica”, afirma André Maieski, sócio da Macke Consultoria.

Brendo Ribas, também sócio da Macke, destaca que a operação simboliza a convergência entre visão empresarial e políticas públicas voltadas à inovação. “Acreditamos que inovação não é apenas desenvolvimento de produto, mas estratégia de sobrevivência e crescimento. A parceria com a Finep, viabilizada com apoio técnico da Macke, permitirá à Valid dar um salto tecnológico importante no setor público”, aponta. Segundo ele, a experiência da Macke permite que empresas brasileiras acessem de forma estratégica mecanismos de fomento e conduzam projetos com alto potencial de impacto.

A Finep, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, é um dos principais agentes de financiamento à inovação no Brasil e apoia empresas de diferentes portes por meio de crédito, subvenções e investimentos. O financiamento à Valid integra iniciativas voltadas à modernização do Estado, à segurança digital e à inclusão tecnológica, em uma operação que reúne distintos atores e demonstra como a articulação entre estratégias de longo prazo e instrumentos públicos pode viabilizar projetos de relevância nacional.