NIQ apresenta Shopper Voice com tecnologia de IA na GfKnewron® Consumer durante a IFA 2025

NielsenIQ (NIQ) (NYSE: NIQ), empresa líder mundial em inteligência do consumidor, anunciou hoje um aprimoramento de sua plataforma GfKnewron®Consumer, incluindo agora o Shopper Voice com tecnologia de IA. A plataforma de inteligência de mercado, consumidor e marca agora transmite a voz do consumidor em suas próprias palavras com comentários de texto do comprador sobre uma marca, seus parceiros de varejo e potenciais concorrentes. Ao integrar a maior pesquisa recente com compradores de tecnologia e bens duráveis ??com os robustos dados de rastreamento de ponto de venda da NIQ, a GfKnewron®Consumer oferece informações com base em mais de 1 bilhão de transações de vendas a nível mundial. Esta melhoria com tecnologia de IA capacita marcas e varejistas a irem além da mensuração e partirem para a ação, com uso de informações do consumidor sobre o porquê, como e quem está por trás de suas compras. A solução estará em exposição na IFA em Berlim, de 5 a 9 de setembro de 2025.

Os aperfeiçoamentos mais recentes da NIQ apresentam dois poderosos recursos habilitados por IA que analisam os detalhes do comprador para proporcionar:

Resumo de textos e contexto para ajudar as marcas a compreender melhor os estímulos de compra e recomendações do consumidor

Análise de 160.000 comentários individuais de texto para identificar áreas de melhoria do produto

"Nossa capacidade de decodificar o comentário do consumidor vem transformando o modo como prevemos e personalizamos cada etapa de sua jornada", disse Julian Baldwin, Presidente de Tecnologia e Bens Duráveis ??da NIQ. "Combinado com pesquisas e dados de mercado, o Shopper Voice com tecnologia de IA na GfKnewron®Consumer irá permitir uma tomada de decisão mais rápida, maior fidelidade e satisfação do cliente, e execução com precisão."

Principais destaques

Este aperfeiçoamento soluciona uma lacuna crítica para equipes de varejo e marca, indo além das métricas superficiais para descobrir as verdadeiras motivações do sentimento do comprador:

Compreensão mais profunda dos estímulos do Net Promoter Score (NPS) da marca e do varejista

Identificação dos pontos fortes e fracos da marca e do varejista com tópicos de texto codificados em informações quantificadas

Aumento a eficiência com resumos gerados de 100 palavras sob demanda de comentários de compradores em tempo real

Disponível em 15 mercados na APAC, Europa, América Latina, e a todos os clientes da GfKnewron®Consumer.

A GfKnewron®Consumer é a plataforma de dados de pontos de vendas confiável do setor, que capacita as marcas com uma clara visão dos gastos dos consumidores, do desempenho da marca e da participação de mercado, fornecendo informações processáveis para melhorar as estratégias de varejo com confiança. Para agendar uma demonstração, clique aqui.

Sobre a NIQ

A NIQ é referência global em inteligência do consumidor, ajudando empresas a entender de forma completa o comportamento de compra e revelando novas oportunidades de crescimento. Presente em mais de 90 países, nossa cobertura alcança cerca de 85% da população mundial e mais de US$ 7,2 trilhões em gastos de consumo. Com uma visão integrada do varejo e os insights mais completos do mercado — aliados a análises avançadas em plataformas de última geração — a NIQ entrega a Full View™, a visão total do consumidor.

Para mais informações, acesse www.niq.com

