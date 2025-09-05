Zepp Health adquire ativos essenciais da Wild.AI para ampliar o suporte a atletas femininas em todas as etapas da vida

Zepp Health (NYSE: ZEPP), a empresa controladora da Amazfit, anunciou hoje a aquisição dos principais ativos e da propriedade intelectual da Wild.AI, uma plataforma pioneira dedicada ao bem-estar feminino, com ênfase na otimização do desempenho feminino por meio de treinamento baseado em hormônios. A aquisição foi concluída no final de agosto e inclui a tecnologia proprietária da Wild.AI, além de membros selecionados de sua equipe de liderança.

A Wild.AI é reconhecida por utilizar dados fisiológicos e hormonais para auxiliar as mulheres a monitorar, treinar, se nutrir e recuperar de acordo com seu ciclo e fase de vida. Desde a menstruação até a menopausa, a plataforma disponibiliza informações personalizadas que ajudam a melhorar o desempenho, reduzir os riscos de lesões e aprofundar a consciência corporal, atendendo tanto atletas de elite quanto praticantes entusiastas de atividades físicas.

Esta aquisição se baseia em uma colaboração bem-sucedida entre a Zepp Health e a Wild.AI, incluindo o recente lançamento de um miniaplicativo Wild.AI no smartwatch Active 2 da Amazfit. Esta colaboração consolidou um compromisso compartilhado com ferramentas de desempenho com foco no usuário e fundamentadas na ciência.

“Nosso mantra de treinar, recuperar, repetir se alinha naturalmente com a missão da Wild.AI”, afirmou Scott Shepley, chefe de marketing global da Amazfit. “Ao invés de reinventar a roda, percebemos uma oportunidade de torná-la mais fluida e ágil, incorporando as funcionalidades avançadas do Wild.AI ao nosso sistema de desempenho. Este representa um passo significativo para proporcionar um valor significativo às atletas femininas globalmente.”

“O Wild.AI nasceu do desejo de construir primeiramente para as mulheres, não como uma reflexão tardia”, disse Hélène Guillaume, fundadora da Wild.AI. “A Zepp Health compartilha nossa crença de que instrumentos baseados na fisiologia são fundamentais para o sucesso das mulheres nas atividades esportivas. Juntas, vamos continuar a apoiar nossa comunidade e a difundir a abordagem científica da Wild.AI para milhões de pessoas.”

Principais recursos do aplicativo Wild.AI:

Monitoramento diário de sintomas com base em hormônios para gerar dados individualizados

para gerar dados individualizados Integração com dispositivos vestíveis (incluindo Amazfit, Garmin e Apple Watch) para dados aprimorados

Treinamento adaptável e orientação nutricional com base em alterações hormonais, sintomas e estado de recuperação

com base em alterações hormonais, sintomas e estado de recuperação Conteúdo educacional que ajuda os usuários a compreender os impactos hormonais no desempenho, na recuperação e no risco de lesões

Análise de tendências e relatórios mensais que indicam correlações entre a carga de treino, sintomas e fases hormonais

Enquanto a Zepp Health expande sua oferta para melhor atenderàcomunidade de atletas femininas, a empresa planeja:

Continuar dando suporte ao aplicativo Wild.AI existente para usuários atuais em iOS e Android

para usuários atuais em iOS e Android Manter a compatibilidade com dispositivos vestíveis de terceiros, como o Apple Watch e o Garmin

como o Apple Watch e o Garmin Iniciar a implementação global dos recursos do Wild.AI em todos os dispositivos Amazfit, começando pelos Estados Unidos

dos recursos do Wild.AI em todos os dispositivos Amazfit, começando pelos Intensificar o seu foco em coaching e bem-estar fundamentado em hormônios em todos os estágios da vida de uma mulher

O Wild.AI permanecerá acessível para usuários que não pertencemàAmazfit, e todos os serviços existentes continuarão funcionando sem interrupções.

Sobre a Amazfit

A Amazfit, marca global líder em dispositivos inteligentes com foco em saúde e condicionamento físico, é parte da Zepp Health (NYSE: ZEPP ), uma empresa de tecnologia de saúde com sede principal em Gorinchem, nos Países Baixos. A Zepp Health opera como uma organização distribuída, com membros da equipe e escritórios nas Américas, Europa, Ásia e outros mercados globais.

Oferecendo uma ampla seleção de relógios inteligentes e pulseiras inteligentes, o slogan da marca Amazfit, “Discover Amazing,” (Descubra o Extraordinário) incentiva as pessoas a superar barreiras, exceder as expectativas e encontrar alegria em cada momento. A Amazfit funciona com a plataforma de gestão de saúde proprietária da Zepp Health, que oferece informações e orientações práticas baseadas em nuvem, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ajudar os usuários a conquistar suas metas de bem-estar.

Reconhecidos por sua excelente qualidade de fabricação, os relógios inteligentes da Amazfit conquistaram muitos prêmios de design, incluindo o iF Design Award e o Red Dot Design Award. Lançada em 2015, a Amazfit conta hoje com a aceitação de milhões de usuários, com produtos disponíveis em mais de 90 países nas regiões das Américas, EMEA e APAC. Para mais informações, acesse www.amazfit.com.

Sobre a Wild.AI

A Wild.AI ajuda mulheres a transformar seus hormônios em superpoderes por meio de um ecossistema de produtos inovadores. Seu principal produto, o aplicativo Wild.AI, é dedicado a ajudar mulheres a melhorar sua forma física e desempenho esportivo por meio de dicas adaptadas aos principais momentos da vida de uma mulher: ciclo menstrual (incluindo 148 métodos contraceptivos), perimenopausa e menopausa. O aplicativo, fundamentado em 450 whitepapers, oferece treinamento prático, orientação nutricional e recomendações de recuperação para otimizar os resultados relacionadosàsaúde e ao condicionamento físico. A Wild.AI também disponibiliza um conjunto abrangente de ferramentas adicionais, incluindo um painel de treinamento, uma academia de treino e uma loja de suplementos, tudo desenvolvido para aprimorar a saúde e o desempenho das mulheres.

