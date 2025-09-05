Ruth Croft, embaixadora da Amazfit, conquista a vitória na UTMB 2025

A Amazfit, marca líder mundial em dispositivos vestíveis inteligentes da Zepp Health (NYSE: ZEPP), tem o orgulho de celebrar a conquista de Ruth Croft na UTMB 2025, terminando em primeiro lugar e completando a UTMB com um tempo de 22 horas, 56 minutos e 23 segundos. Ela é a primeira mulher a vencer a OCC, a CCC e agora a UTMB.

A UTMB é reconhecida como o auge do trail running, atraindo atletas de elite do esporte e milhares de fãsàregião do Mont-Blanc todos os anos. Conhecida como uma das corridas mais exigentes do mundo, a UTMB é um grande desafio com suas subidas exaustivas, condições climáticas extremas e um desnível positivo de 9.900 metros.

Ruth Croft creditou ao recém-lançado Amazfit T-Rex 3 Pro o apoio ao seu desempenho durante a corrida. Testado por atletas de elite antes de seu lançamento, o design focado na resistência do relógio, a tecnologia GPS avançada e a bateria de longa duração ajudaram a neozelandesa a monitorar o ritmo, a frequência cardíaca e a preparação para o desempenho ao longo da extraordinária jornada.

Além disso, Ruth usou a pulseira Amazfit Helio Arm Band e o anel Helio Ring, emparelhados com seu relógio, para monitorar a frequência cardíaca em tempo real durante a corrida. Antes do evento, ela usou a pulseira Amazfit Helio Strap para monitorar sua recuperação, frequência cardíaca em repouso e sono.

“Não poderia ter pedido um dia melhor. Consegui lidar com o frio durante a noite e, assim que amanheceu, voltei ao modo de corrida. Foi ainda melhor poder compartilhar essa volta ao redor do Mont-Blanc com minha família e amizades.”

— Ruth Croft, embaixadora da Amazfit e campeã da UTMB 2025

O time de atletas da Amazfit deixou sua marca nas corridas da UTMB 2025. O ultramaratonista estadunidense Rod Farvard também contou com o Amazfit T-Rex 3 Pro, combinado com a pulseira Helio Strap e o anel Helio Ring, para garantir o nono lugar em seu aniversário, com um tempo de 21 horas, 18 minutos e 24 segundos. A talentosa Rosa Lara Feliu também usou o Amazfit T-Rex 3 Pro e a Helio Strap para conquistar um excelente sétimo lugar na OCC. Em conjunto, seus desempenhos refletem o apoio da Amazfit nas trilhas mais icônicas do mundo.

A Amazfit está comprometida em capacitar atletas com a mais avançada tecnologia vestível para atividades ao ar livre. Durante a semana da UTMB em Chamonix, a Amazfit apresentou o T-Rex 3 Pro antes de seu lançamento oficial e mostrou a Helio Strap por meio de encontros com atletas, atividades comunitárias e demonstrações práticas do produto.

Essa conquista se soma ao investimento cada vez maior da Amazfit em esportes de desempenho – tudo isso parte de uma estratégia de longo prazo para criar produtos e programas feitos para atletas por atletas.

Sobre a Amazfit

A Amazfit, marca global líder em dispositivos inteligentes com foco em saúde e condicionamento físico, é parte da Zepp Health (NYSE: ZEPP ), uma empresa de tecnologia de saúde com sede principal em Gorinchem, nos Países Baixos. A Zepp Health opera como uma organização distribuída, com membros da equipe e escritórios nas Américas, Europa, Ásia e outros mercados globais.

Oferecendo uma ampla seleção de relógios inteligentes e pulseiras inteligentes, o slogan da marca Amazfit, “Discover Amazing,” (Descubra o Extraordinário) incentiva as pessoas a superar barreiras, exceder as expectativas e encontrar alegria em cada momento. A Amazfit funciona com a plataforma de gestão de saúde proprietária da Zepp Health, que oferece informações e orientações práticas baseadas em nuvem, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ajudar os usuários a conquistar suas metas de bem-estar.

Reconhecidos por sua excelente qualidade de fabricação, os relógios inteligentes da Amazfit conquistaram muitos prêmios de design, incluindo o iF Design Award e o Red Dot Design Award. Lançada em 2015, a Amazfit conta hoje com a aceitação de milhões de usuários, com produtos disponíveis em mais de 90 países nas regiões das Américas, EMEA e APAC. Para mais informações, acesse www.amazfit.com.

