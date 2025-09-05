Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Ruth Croft, embaixadora da Amazfit, conquista a vitória na UTMB 2025

A corredora de ultra trail pro dominou a prova com a ajuda da pulseira Helio Strap da Amazfit e do recém-lançado smartwatch Amazfit T-Rex 3 Pro.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
05/09/2025 16:24

compartilhe

Siga no

A Amazfit, marca líder mundial em dispositivos vestíveis inteligentes da Zepp Health (NYSE: ZEPP), tem o orgulho de celebrar a conquista de Ruth Croft na UTMB 2025, terminando em primeiro lugar e completando a UTMB com um tempo de 22 horas, 56 minutos e 23 segundos. Ela é a primeira mulher a vencer a OCC, a CCC e agora a UTMB.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250905955868/pt/

Amazfit is proud to celebrate Ruth Croft’s achievement at the 2025 UTMB, earning first place and completing the UTMB with a time of 22 hours, 56 minutes, and 23 seconds. She is the first female to win OCC, CCC, and now UTMB.

Amazfit is proud to celebrate Ruth Croft’s achievement at the 2025 UTMB, earning first place and completing the UTMB with a time of 22 hours, 56 minutes, and 23 seconds. She is the first female to win OCC, CCC, and now UTMB.

A UTMB é reconhecida como o auge do trail running, atraindo atletas de elite do esporte e milhares de fãsàregião do Mont-Blanc todos os anos. Conhecida como uma das corridas mais exigentes do mundo, a UTMB é um grande desafio com suas subidas exaustivas, condições climáticas extremas e um desnível positivo de 9.900 metros.

Ruth Croft creditou ao recém-lançado Amazfit T-Rex 3 Pro o apoio ao seu desempenho durante a corrida. Testado por atletas de elite antes de seu lançamento, o design focado na resistência do relógio, a tecnologia GPS avançada e a bateria de longa duração ajudaram a neozelandesa a monitorar o ritmo, a frequência cardíaca e a preparação para o desempenho ao longo da extraordinária jornada.

Além disso, Ruth usou a pulseira Amazfit Helio Arm Band e o anel Helio Ring, emparelhados com seu relógio, para monitorar a frequência cardíaca em tempo real durante a corrida. Antes do evento, ela usou a pulseira Amazfit Helio Strap para monitorar sua recuperação, frequência cardíaca em repouso e sono.

“Não poderia ter pedido um dia melhor. Consegui lidar com o frio durante a noite e, assim que amanheceu, voltei ao modo de corrida. Foi ainda melhor poder compartilhar essa volta ao redor do Mont-Blanc com minha família e amizades.”

Ruth Croft, embaixadora da Amazfit e campeã da UTMB 2025

O time de atletas da Amazfit deixou sua marca nas corridas da UTMB 2025. O ultramaratonista estadunidense Rod Farvard também contou com o Amazfit T-Rex 3 Pro, combinado com a pulseira Helio Strap e o anel Helio Ring, para garantir o nono lugar em seu aniversário, com um tempo de 21 horas, 18 minutos e 24 segundos. A talentosa Rosa Lara Feliu também usou o Amazfit T-Rex 3 Pro e a Helio Strap para conquistar um excelente sétimo lugar na OCC. Em conjunto, seus desempenhos refletem o apoio da Amazfit nas trilhas mais icônicas do mundo.

A Amazfit está comprometida em capacitar atletas com a mais avançada tecnologia vestível para atividades ao ar livre. Durante a semana da UTMB em Chamonix, a Amazfit apresentou o T-Rex 3 Pro antes de seu lançamento oficial e mostrou a Helio Strap por meio de encontros com atletas, atividades comunitárias e demonstrações práticas do produto.

Essa conquista se soma ao investimento cada vez maior da Amazfit em esportes de desempenho – tudo isso parte de uma estratégia de longo prazo para criar produtos e programas feitos para atletas por atletas.

Sobre a Amazfit

A Amazfit, marca global líder em dispositivos inteligentes com foco em saúde e condicionamento físico, é parte da Zepp Health (NYSE: ZEPP ), uma empresa de tecnologia de saúde com sede principal em Gorinchem, nos Países Baixos. A Zepp Health opera como uma organização distribuída, com membros da equipe e escritórios nas Américas, Europa, Ásia e outros mercados globais.

Oferecendo uma ampla seleção de relógios inteligentes e pulseiras inteligentes, o slogan da marca Amazfit, “Discover Amazing,” (Descubra o Extraordinário) incentiva as pessoas a superar barreiras, exceder as expectativas e encontrar alegria em cada momento. A Amazfit funciona com a plataforma de gestão de saúde proprietária da Zepp Health, que oferece informações e orientações práticas baseadas em nuvem, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ajudar os usuários a conquistar suas metas de bem-estar.

Reconhecidos por sua excelente qualidade de fabricação, os relógios inteligentes da Amazfit conquistaram muitos prêmios de design, incluindo o iF Design Award e o Red Dot Design Award. Lançada em 2015, a Amazfit conta hoje com a aceitação de milhões de usuários, com produtos disponíveis em mais de 90 países nas regiões das Américas, EMEA e APAC. Para mais informações, acesse www.amazfit.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Assessoria de Imprensa

Max Borges Agency para a Amazfit

amazfit@maxborgesagency.com

Mary Thompson Woodbury

Diretora de RP, Amazfit (América do Norte)

Mary.woodbury@zepp.com


Fonte: BUSINESS WIRE

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay