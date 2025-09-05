ANS Geo e FastGrid se unem para formar a ANS – uma empresa líder em engenharia multidisciplinar

A ANS Geo e a FastGrid anunciaram hoje a união sob a marca ANS, uma empresa nacional de engenharia multidisciplinar formada pela combinação de duas empresas premiadas e de alto desempenho. A ANS oferece soluções integradas e pontos fortes complementares, unidos por uma visão compartilhada: atender melhor aos clientes, oferecendo conhecimento técnico mais profundo, soluções proativas e um enfoque centrado no cliente.

Serviços abrangentes e integrados

Ao proporcionar excelência técnica em todas as principais disciplinas da engenharia, a ANS auxilia seus clientes a levar seus projetos da concepçãoàconclusão com maior rapidez e eficiência. A empresa oferece soluções técnicas completas para clientes dos setores público e privado, incluindo engenharia civil, engenharia de desenvolvimento de locais e terrenos, engenharia estrutural, engenharia geotécnica, engenharia elétrica e engenharia de alta tensão. A ANS também presta serviços de topografia e ensaios de materiais.

Com um Escritório de Gestão de Projetos dedicado, a empresa foi criada especificamente para a profunda interação do cliente e permite a cooperação em tempo real entre disciplinas. Esta estrutura garante que os clientes recebam a experiência adequada, no momento oportuno, de um único parceiro responsável.

Liderança alinhada ao crescimento

"Nossos clientes vêm enfrentando complexidade crescente, prazos mais apertados e recursos finitos", disse Vatsal Shah, PE, PhD, Diretor Executivo da ANS e ex-Diretor Executivo da ANS Geo."Eles precisam de parceiros que atuem com rapidez, tenham uma visão mais ampla e ofereçam soluções inovadoras e eficientes. Ao nos unirmos, criamos uma equipe, preparada para entregar resultados do início ao fim."

"Este é o próximo capítulo para ambas as nossas empresas", disse Eric Curry, Membro do Conselho da ANS, Cofundador e ex-Diretor Executivo da FastGrid.“Não se trata apenas de unir serviços, mas de alinhar culturas, valores e capacidades para ajudar nossos clientes a satisfazer as demandas de um cenário em rápida transformação."

O que distingue a ANS?

A ANS apoia a entrega do ciclo de vida do projeto de ponta a ponta, desde a viabilidade até o colocação em funcionamento, com responsabilidade unificada e experiência técnica. O Escritório de Gestão de Projetos (PMO) dedicado permite cooperação interdisciplinar em tempo real, garantindo o alinhamento em todas as fases do projeto. A ANS utiliza sua equipe de mais de 300 profissionais dedicados para otimizar o desempenho do projeto, aumentar a precisão e manter rigorosos padrões de garantia e controle de qualidade. Estas capacidades estão sustentadas por uma filosofia com foco no cliente, baseada em confiança, transparência e capacidade de resposta.

SOBRE A ANS

A ANS é uma empresa líder em engenharia multidisciplinar que atende incorporadoras, construtoras, órgãos públicos e proprietários de empreendimentos nos setores de energia renovável, serviços públicos, geração de energia, centros de dados e outros setores de infraestrutura. Com uma crescente presença nacional e uma equipe unificada, a ANS foi criada para atenderàvelocidade eàcomplexidade das demandas de infraestrutura atuais. A ANS emprega mais de 300 profissionais dedicados em 19 escritórios.

Para saber mais, acesse ans-team.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250905997907/pt/

Contato com a mídia

marketing@ans-team.com