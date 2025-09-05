Lenovo apresenta seu portfólio completo de dispositivos e experiências com IA nos segmentos para consumidores, empresas e dispositivos móveis

No Lenovo™ Innovation World 2025, a Lenovo apresentou seu mais recente portfólio de inovações com IA. Abrangendo PCs de alto desempenho, tablets inteligentes, dispositivos de jogos imersivos e smartphones Motorola, a nova linha reflete a visão da Lenovo de uma IA mais inteligente para todos, integrando IA generativa e inteligência híbrida para rotinas diárias, atividades criativas e experiências de entretenimento.

"De formatos adaptáveis e estações de trabalho preparadas para IA a consoles portáteis de jogos, tablets para criadores e smartphones Motorola com IA, a Lenovo continua redefinindo o que a tecnologia pode oferecer para pessoas e empresas na era da IA", afirmou Luca Rossi, presidente do Intelligent Devices Group da Lenovo. "Não se trata de um potencial futuro, mas sim de oferecer experiências reais de IA no dia a dia, promovendo hiperpersonalização, produtividade, criatividade e proteção de dados. Tudo isso fundamentado na nossa crença de que tecnologias mais inteligentes, incluindo uma IA mais inteligente, devem ser acessíveis, úteis e empoderadoras para todos".

IA para empresas: acelerando o desempenho com soluções comerciais mais inteligentes

A Lenovo está reinventando a forma como os profissionais interagem com seus dispositivos por meio de conceitos inovadores baseados em IA. O ThinkBook™ VertiFlex Concept conta com uma tela rotativa de 14 polegadas e IU adaptativa com IA para transição fluida entre os modos horizontal e vertical, enquanto o Lenovo Smart Motion Concept oferece um suporte de laptop multidirecional com controle por gestos, comandos de voz e ergonomia com foco na saúde.

Para usuários avançados, a Lenovo ampliou seu portfólio de estações de trabalho comerciais prontas para IA, com destaque para o ThinkPad™ P16 Gen 3 remodelado e as versões atualizadas dos dispositivos ThinkPad P1 Gen 8, P16v Gen 3, P16s i Gen 4 e P14s i Gen 6. Configuráveis com opções de alto desempenho, essas estações de trabalho móveis foram projetadas para dar suporte ao desenvolvimento de IA e fluxos de trabalho criativos de alta performance em todos os níveis.

Outra novidade é a opção de cor Glacier White para o ThinkPad X9 Aura Edition, um dos PCs Copilot+ aprimorados com IA da Lenovo, disponível em edição limitada nos tamanhos de 14 e 15 polegadas.

Para dar suporte a multitarefas e produtividade imersiva, a Lenovo apresentou o ThinkVision™ P40WD-40, um monitor ultrawide curvo de 39,7 polegadas com resolução de 5120x2160, dock Thunderbolt™ 4 com um único cabo e design com eficiência energética que ajuda a reduzir o consumo elétrico. Para complementar a experiência de visualização, o portfólio ThinkPad Smart Dock foi atualizado, incluindo o Thunderbolt™ 5 Smart Dock 7500, que oferece desempenho em alta velocidade, gerenciamento de dispositivos baseado em nuvem e suporte para até quatro monitores com alta taxa de atualização. O Magic Bay HUD para ThinkBook, apresentado inicialmente como o conceito Tiko Pro no início deste ano, estará disponível em breve em mercados selecionados.

Para ajudar os clientes a acelerar a adoção da IA no mundo real, a Lenovo está testando o desenvolvimento de assistentes de IA diretamente nos dispositivos por meio do programa de serviços AI Fast Start utilizando o Intel AI Assistant Builder. O projeto piloto demonstra como a abordagem da Lenovo, centrada em serviços, pode auxiliar organizações de setores como publicação, saúde e finanças a implementar rapidamente soluções de IA personalizadas e com foco em privacidade.

IA para consumidores: criatividade, portabilidade e experiências de jogos imersivos

Para os gamers de PC, a Lenovo ampliou o portfólio do Legion com o lançamento mundial do PC portátil para jogos Lenovo Legion Go (8,8", 2), com controles TrueStrike aprimorados, tela OLED e maior duração de bateria. Também foram anunciados o Legion Pro 7 (16”, 10), o LOQ Tower 26ADR10 e três novos monitores para jogos Legion Pro OLED (32UD-10, 27UD-10 e 27Q-10) que unem altas taxas de atualização com impressionantes gráficos PureSight.

Uma atualização gratuita do software 3D Mode também estará disponível para o Legion Glasses Gen 2, proporcionando jogabilidade imersiva em mais de 20 títulos para usuários do Legion Go e laptops compatíveis.

Para simplificar a criação de conteúdo no dia a dia, a Lenovo também lançou o FlickLift, um recurso inteligente de edição de imagens para os dispositivos Yoga e IdeaPad que aplica IA para remover fundos, destacar elementos principais e facilitar o trabalho com imagens em diferentes aplicativos.

Além dos jogos, a Lenovo apresentou novos acessórios e tablets com IA que unem desempenho, portabilidade e personalização. O novo Yoga Tab foi criado para profissionais criativos e nativos digitais, com tela PureSight Pro 3.2K, recursos de IA híbrida no dispositivo e suporteàLenovo Tab Pen Pro com função avançada para transformar rascunhos em imagens. Também está presente o ultraleve Idea Tab Plus, que conta com ferramentas de IA como Smart Notes, Circle to Search e integração com o Gemini em um design colorido e portátil.

IA para todos: uma experiência móvel mais inteligente e personalizada

A Motorola apresentou novidades na sua linha de smartphones, trazendo experiências inteligentes, design marcante e alto desempenho em diferentes faixas de preço.

No topo da linha está o motorola edge 60 neo, um aparelho compacto e elegante que conta com a moto ai, o conjunto de ferramentas de IA da Motorola que aprimora as fotografias, a produtividade e o uso no dia a dia. Com um sistema de câmera tripla premium equipado com sensor Sony LYTIA™ e lente teleobjetiva dedicada, o edge 60 neo garante uma experiência personalizada e intuitiva, seja ao tirar fotos ou conversar com os amigos.

A Motorola também apresentou o moto g06 e o moto g06 power, trazendo recursos essenciais aprimorados na categoria de entrada. Ambos contam com telas amplas de 6,88”, sistemas de câmera de 50 MP com IA, áudio Dolby Atmos® imersivo e Circle to Search with Google. O moto g06 power inclui uma bateria líder de classe de 7000 mAh, que garante até 2,5 dias de uso contínuo, enquanto os dois modelos oferecem desempenho rápido e opções generosas de armazenamento, com até 12 GB de RAM (com RAM Boost) e 256 GB de armazenamento.

Para saber mais sobre todos os anúncios da Lenovo Innovation World na IFA 2025, incluindo especificações completas, imagens e outros materiais

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência global de tecnologia, com receita de US$ 69 bilhões, classificada em #196 no Fortune Global 500, e atende milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Com uma visão ousada de oferecer Tecnologia Mais Inteligente para Todos, a Lenovo consolidou seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo, com um portfólio completo de dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, workstations, smartphones e tablets), infraestrutura (servidores, armazenamento, edge, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovações que mudam o mundo está criando um futuro mais justo, confiável e inteligente para todos, em qualquer lugar. A Lenovo está listada na bolsa de valores de Hong Kong sob Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e leia as últimas notícias em nosso StoryHub.

Lenovo, ThinkPad, ThinkBook, ThinkVision, Yoga, Legion, LOQ e IdeaPad são marcas registradas da Lenovo. Motorola, moto e o logotipo M estilizado são marcas comerciais da Motorola Trademark Holdings, LLC. Dolby e Dolby Atmos são marcas registradas da Dolby Laboratories, Inc. Google, Google Gemini e Circle to Search são marcas comerciais da Google LLC. SONY e LYTIA são marcas comerciais da Sony Group Corporation ou de suas afiliadas.

Todas as demais marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos. © 2025 Lenovo Group Limited. Todos os direitos reservados.

