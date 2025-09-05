Atletas mineiros participam da 2ª Fase Nacional do Circuito Loterias Caixa 2025

A 2ª Fase Nacional de Atletismo do Circuito Loterias Caixa 2025, promovida pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), foi realizada entre os dias 22 e 24 de agosto, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo (SP). O evento integra uma das principais iniciativas de fomento ao paradesporto brasileiro, com foco no desenvolvimento técnico e na projeção de novos talentos das modalidades de atletismo, natação e halterofilismo.

A equipe da AM Paradesporto, com sede em Minas Gerais, participou da etapa com atletas classificados em diversas provas e categorias funcionais. Na prova de 100 metros feminino, Rafaela Moreira de Castro conquistou o 1º lugar (T33), seguida por Emmily Almeida Correa com o 2º lugar (T71) e Fernanda Chaves Gomes da Rocha com o 8º lugar (T72). No masculino, os atletas João Vitor Oliveira da Silva e João Pedro da Silva Braz ocuparam o 5º e 6º lugares, respectivamente, na classe T72, enquanto Thiago de Souza Lopes e Thiago Henrique de Souza Mendonça finalizaram em 18º e 19º.

Nos 400 metros, Lucas Figueredo Gomes venceu a prova na classe T37 e também alcançou o 1º lugar nos 1.500 metros (T37/T38). João Vitor Oliveira da Silva conquistou o 2º lugar nos 400 metros (T72), seguido por João Pedro da Silva Braz em 5º. No feminino, Shirley Vitória Bispo Tavares ficou em 4º lugar (T20), e Késsia Jennifer Soares Siqueira finalizou os 1.500 metros com a medalha de prata na classe T11, acompanhada pelo guia Janderson de Oliveira Beto.

Segundo o treinador Carlos Makleyton, da AM Paradesporto: “A participação dos nossos atletas na 2ª Etapa do Circuito Loterias Caixa de Atletismo 2025 é de extrema importância, porque é nesse cenário que eles buscam marcas expressivas ao nível nacional. O circuito é uma competição estratégica, que abre caminho para conquistas ainda maiores: os resultados obtidos aqui servem como referência e credencial para que nossos atletas possam alcançar competições internacionais”.

Makleyton complementa: “Nosso trabalho está voltado para a excelência técnica e para a superação de marcas. Cada prova é uma oportunidade de demonstrar a dedicação, a força e o talento desses atletas em uma das principais arenas do paradesporto nacional”.

Representantes da AM Paradesporto ressaltam a importância da parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP), que atua no fortalecimento dos clubes formadores em todo o país, e também destacam o papel do Centro de Referência Paralímpico Brasileiro de Belo Horizonte (CRPB-BH) na preparação técnica e pedagógica dos atletas. Ambas as instituições são apontadas como fundamentais para o avanço do paradesporto, oferecendo suporte, estrutura e oportunidades para o desenvolvimento de jovens com deficiência.

Sobre a AM Paradesporto



A AM Paradesporto é uma organização sem fins lucrativos com sede em Minas Gerais, dedicada à promoção da inclusão social e do desenvolvimento de pessoas com deficiência (PcD) por meio do esporte. A entidade atua em projetos de iniciação esportiva, alto rendimento e formação cidadã, participando de competições regionais e nacionais no estado de Minas Gerais e outras localidades brasileiras.