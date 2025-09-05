Atletas mineiros participam da 2ª Fase Nacional do Circuito Loterias Caixa 2025
Competição reuniu atletas do paradesporto em São Paulo. Delegação da AM Paradesporto, de Minas Gerais, obteve resultados expressivos nas provas de atletismo.
A 2ª Fase Nacional de Atletismo do Circuito Loterias Caixa 2025, promovida pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), foi realizada entre os dias 22 e 24 de agosto, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo (SP). O evento integra uma das principais iniciativas de fomento ao paradesporto brasileiro, com foco no desenvolvimento técnico e na projeção de novos talentos das modalidades de atletismo, natação e halterofilismo.
A equipe da AM Paradesporto, com sede em Minas Gerais, participou da etapa com atletas classificados em diversas provas e categorias funcionais. Na prova de 100 metros feminino, Rafaela Moreira de Castro conquistou o 1º lugar (T33), seguida por Emmily Almeida Correa com o 2º lugar (T71) e Fernanda Chaves Gomes da Rocha com o 8º lugar (T72). No masculino, os atletas João Vitor Oliveira da Silva e João Pedro da Silva Braz ocuparam o 5º e 6º lugares, respectivamente, na classe T72, enquanto Thiago de Souza Lopes e Thiago Henrique de Souza Mendonça finalizaram em 18º e 19º.
Nos 400 metros, Lucas Figueredo Gomes venceu a prova na classe T37 e também alcançou o 1º lugar nos 1.500 metros (T37/T38). João Vitor Oliveira da Silva conquistou o 2º lugar nos 400 metros (T72), seguido por João Pedro da Silva Braz em 5º. No feminino, Shirley Vitória Bispo Tavares ficou em 4º lugar (T20), e Késsia Jennifer Soares Siqueira finalizou os 1.500 metros com a medalha de prata na classe T11, acompanhada pelo guia Janderson de Oliveira Beto.
Segundo o treinador Carlos Makleyton, da AM Paradesporto: “A participação dos nossos atletas na 2ª Etapa do Circuito Loterias Caixa de Atletismo 2025 é de extrema importância, porque é nesse cenário que eles buscam marcas expressivas ao nível nacional. O circuito é uma competição estratégica, que abre caminho para conquistas ainda maiores: os resultados obtidos aqui servem como referência e credencial para que nossos atletas possam alcançar competições internacionais”.
Makleyton complementa: “Nosso trabalho está voltado para a excelência técnica e para a superação de marcas. Cada prova é uma oportunidade de demonstrar a dedicação, a força e o talento desses atletas em uma das principais arenas do paradesporto nacional”.
Representantes da AM Paradesporto ressaltam a importância da parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP), que atua no fortalecimento dos clubes formadores em todo o país, e também destacam o papel do Centro de Referência Paralímpico Brasileiro de Belo Horizonte (CRPB-BH) na preparação técnica e pedagógica dos atletas. Ambas as instituições são apontadas como fundamentais para o avanço do paradesporto, oferecendo suporte, estrutura e oportunidades para o desenvolvimento de jovens com deficiência.
Sobre a AM Paradesporto
A AM Paradesporto é uma organização sem fins lucrativos com sede em Minas Gerais, dedicada à promoção da inclusão social e do desenvolvimento de pessoas com deficiência (PcD) por meio do esporte. A entidade atua em projetos de iniciação esportiva, alto rendimento e formação cidadã, participando de competições regionais e nacionais no estado de Minas Gerais e outras localidades brasileiras.
Website: https://www.instagram.com/amparadesporto/