Contajá é indicada ao Prêmio Reclame Aqui 2025

A Contajá Contabilidade Online acaba de ser indicada para a 15ª edição do Prêmio Reclame Aqui na categoria Contabilidade, celebração que reconhece e premia as empresas que se destacam no atendimento ao cliente e na resolução de problemas através da plataforma Reclame Aqui. A fase de votação popular começa no dia 1º de setembro e segue até o dia 31 de outubro de 2025.

Segundo informações da organização, para participar, a empresa precisa ter cadastro no Reclame Aqui com data anterior a novembro de 2024. Além disso, é necessário ter uma reputação de “Bom”, “Ótimo” ou “RA1000” nos últimos seis meses antes da inscrição.

“Recebemos a notícia com satisfação. Ser indicado ao Prêmio Reclame Aqui é um reconhecimento que busca reforçar a seriedade com que tratamos o relacionamento com nossos clientes”, afirma João Henrique, CEO da Contajá Contabilidade Online.

Na visão de Henrique, três iniciativas da Contajá foram determinantes para essa indicação: “Nossa postura de resolver os problemas, a transparência nos atendimentos e a proximidade que buscamos manter com cada cliente”. Ele destaca que, mesmo sendo uma empresa 100% digital, a companhia nunca abriu mão do contato humano.

A empresa tem trabalhado de forma consistente para manter índices de satisfação ao longo do tempo. “Investimos em processos estruturados, tecnologia para facilitar a rotina e, principalmente, em pessoas. Nosso time é treinado constantemente para oferecer não apenas respostas, mas soluções que ajudem o cliente no dia a dia”, esclarece.

As expectativas da empresa com a edição 2025 do prêmio são otimistas e ações específicas de comunicação já estão sendo desenvolvidas, com foco em convidar os clientes para a votação, que é popular e define a premiação.

Henrique ressalta que a indicação ao Prêmio Reclame Aqui também pode ser vista como um termômetro da credibilidade da marca, o que traz à tona diversos aprendizados. “O maior aprendizado é que reputação não se constrói da noite para o dia. É fruto de constância, de decisões e de colocar o cliente no centro das escolhas. Também nos ensina que, quanto mais crescemos, maior é a responsabilidade de manter esse nível de credibilidade”, conta.

Segundo ele, a Contajá pretende aproveitar a visibilidade do Prêmio Reclame Aqui para fortalecer a experiência do cliente e ampliar a confiança em seus serviços.

“Vamos usar essa visibilidade para reafirmar nosso compromisso com a excelência no atendimento. Pretendemos comunicar ainda mais os diferenciais da Contajá, investir cada vez mais na jornada do cliente e reforçar a mensagem de que somos uma empresa que está sempre disponível, transparente e comprometida com o sucesso de quem nos escolhe”, explica.

A Contajá se prepara para o futuro com foco em inovação, atendimento e evolução da jornada do cliente, ampliando o uso de Inteligência Artificial (IA) em suas soluções, mirando a praticidade e agilidade para o consumidor. Mesmo assim, o CEO revela que a empresa não abre mão do atendimento humano. “Queremos que o cliente encontre na Contajá não apenas uma contabilidade on-line, mas uma parceira estratégica para o seu negócio”, complementa.

Para concluir, o Henrique ressalta que a empresa deve um agradecimento especial a todos os clientes. “É para eles que buscamos ser melhores todos os dias. Essa indicação é motivo de orgulho, mas também de responsabilidade. Seguiremos firmes no propósito de democratizar o acesso à soluções contábeis, feito com tecnologia, mas sempre com um olhar humano”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar: https://contaja.com.br