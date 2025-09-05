500 Global e Creators HQ fazem parceria para incubar a próxima geração de startups lideradas por criadores

A 500 Global, uma das empresas de capital de risco mais ativas do mundo1, e a Creators HQ, o primeiro centro de criadores de conteúdo nos Emirados Árabes Unidos e no Oriente Médio e parte da Visioneers, anunciaram hoje uma parceria estratégica para lançar o Creators Ventures Accelerator, que identifica e incuba as startups lideradas por criadores mais promissoras em todas as partes do mundo.

Her Excellency Alia AlHammadi, Vice Chairperson of the UAE Government Media Office and CEO of the 1 Billion Followers Summit with Courtney Powell, COO & Managing Partner, 500 Global.

Com foco no apoioàeconomia criativa, um setor projetado para chegar a US$ 480 bilhões até 2027, a primeira turma do Creators Ventures Accelerator incluirá até 20 criadores e facilitadores de criadores de alto potencial, prontos para transformar suas ideias e influência em empreendimentos prósperos e escaláveis.

“Os criadores estão em uma posição única para revolucionar os setores, eles têm a influência, a distribuição e a confiança da comunidade que a maioria das startups leva anos para construir. Ao unir forças com a Creators HQ, buscamos fornecer infraestrutura para que esses visionários evoluam e se tornem fundadores capazes de expandir negócios globais”, disse Courtney Powell, diretora operacional e sócia-gerente da 500 Global.

Ao longo de 10 semanas, os participantes passarão por um programa híbrido de construção e aceleração de negócios, que combina a expertise em criação de empreendimentos da 500 Global com a ampla rede, recursos e know-how da Creators HQ na economia criativa. O Creators Ventures Accelerator tem como objetivo fornecer aos participantes as habilidades, ferramentas e suporte necessários para criar, escalar e expandir negócios duradouros na interseção entre criatividade e empreendedorismo.

“Na Creators HQ, acreditamos que os criadores são mais do que apenas criadores de conteúdo, eles são empreendedores. Esta parceria com a 500 Global nos permite fornecer aos criadores o conhecimento, a mentoria e a rede de contatos necessários para moldar a próxima geração de empresas que definirão o setor,” disse Sua Excelência Alia AlHammadi, vice-presidente do Escritório de Mídia do Governo dos Emirados Árabes Unidos e CEO da 1 Billion Followers Summit.

Nos últimos 15 anos, a 500 Global realizou mais de 190 programas em 21 mercados, acelerando mais de 4.000 startups e orientando mais de 6.000 fundadores em todo o mundo2. Estando profundamente inserida na região MENA desde 2012, a 500 Global traz uma experiência incomparável na conexão do ecossistema local com o capital e os mercados globais. Esta parceria com a Creators HQ se baseia nesse legado, posicionando os criadores no centro de uma oportunidade global de rápido crescimento na região. A turma inaugural da Creators Ventures Accelerator culminará na 1 Billion Followers Summit (9 a 11 de janeiro de 2026), onde os participantes apresentarão seus empreendimentos para um público de investidores internacionais, VCs, líderes do setor e parceiros corporativos. Os palestrantes principais confirmados incluem Jay Shetty, Supercar Blondie e Marina Mogilko.

As inscrições para participar da Creators Ventures Accelerator já estão abertas. Os criadores podem saber mais e se inscrever aqui.

Sobre a 500 Global

A 500 Global é uma empresa de capital de risco multietapas com US$ 2,1 bilhões em ativos sob gestão3 que investe em fundadores de empresas de tecnologia com rápido crescimento. Seu foco está em mercados onde tecnologia, inovação e capital podem gerar valor duradouro e impulsionar o crescimento econômico. A empresa atua em parceria com stakeholders estratégicos e orienta governos sobre como fortalecer ecossistemas empreendedores e o desenvolvimento econômico em mercados emergentes. Desde sua fundação, a 500 Global já apoiou mais de 5.000 fundadores, representando mais de 3.000 empresas em mais de 80 países. Investiu em mais de 35 empresas avaliadas acima de US$ 1 bilhão e em mais de 150 com valor superior a US$ 100 milhões — incluindo companhias privadas, públicas e já encerradas. Seu time, com mais de 175 integrantes distribuídos por mais de 25 países, reúne experiência como empreendedores, investidores e operadores em algumas das principais empresas de tecnologia do mundo.

Sobre a Creators HQ

A Creators HQ é uma iniciativa apoiada pelo governo e um ecossistema criativo com sede em Dubai, projetado para servir como um centro global para criadores de conteúdo, impulsionando seu crescimento profissional e apoiando a expansão da economia de conteúdo digital. Lançado sob o Fundo de Apoio aos Criadores de Conteúdo — uma iniciativa anunciada por Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, durante a segunda edição da Cúpula de 1 Bilhão de Seguidores em 2024 — o Creators HQ fornece uma base para que criadores, inovadores e iniciativas criativas prosperem.

Oferecendo instalações de última geração, mentoria, workshops e apoioàrelocalização e criação de empresas, incluindo vias para o cobiçado Golden Visa dos Emirados Árabes Unidos, a Creators HQ tem como objetivo atrair e acolher 10.000 influenciadores, promovendo uma comunidade global diversificada e colaborativa que fortalece a posição dos Emirados Árabes Unidos como força líder no panorama dos meios digitais.

Em apenas seis meses de operação, a Creators HQ recebeu 2.415 membros ativos de 147 países, incluindo os principais criadores que, juntos, alcançam um público de mais de 2,45 bilhões de seguidores em plataformas digitais. A plataforma também atraiu 78 empresas internacionais de 24 países, que transferiram suas operações para os Emirados Árabes Unidos. A participação mais expressiva veio do Reino Unido, Estados Unidos, Índia, França e Alemanha.

Para obter informações adicionais, acesse: www.creatorshq.com

1 Com base nas Tabelas Classificativas Globais de 2024 da PitchBook.

2 COM BASE EM DADOS INTERNOS ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2025.

3 OS CÁLCULOS DE ATIVOS SOB GESTÃO (AUM) BASEIAM-SE EM ESTIMATIVAS INTERNAS ATÉ 31 DE MARÇO DE 2025.

