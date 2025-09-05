Seguro de vida individual oferece amparo patrimonial

Informações noticiadas pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) apontam um crescimento de 10,1% do setor segurador nacional em 2025. Mais especificamente, a modalidade de seguro de vida individual teve um crescimento de 14,7% na arrecadação de acordo com o relatório elaborado pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), com base nas informações da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

Ainda de acordo com relatório elaborado pela Fenaprevi, os segurados receberam R$ 2,8 bilhões em pagamentos de benefícios (sinistros) no primeiro bimestre de 2025 e, do total registrado, 52% dos pagamentos foram em seguro de vida (Individual e Coletiva).

Gabriel Graffetti, especialista em seguro de vida e de pessoas da Genebra Seguros, explica que o seguro de vida individual não deve ser visto apenas como uma proteção em caso de morte, mas como uma ferramenta estratégica de planejamento financeiro. A modalidade pode garantir tranquilidade para a família, auxiliar na manutenção do padrão de vida e oferecer coberturas em vida, que fazem diferença em momentos críticos.

“Embora o seguro em grupo ainda seja predominante, a modalidade individual vem crescendo de forma significativa, impulsionada pela digitalização, maior oferta de produtos acessíveis e pela percepção do seguro como uma forma de proteção patrimonial e familiar”, acrescenta.

Cobertura individual ou em grupo?

O especialista da Genebra informa que o seguro em grupo é oferecido, geralmente, por empresas ou associações, condições padronizadas para todos os participantes e, naturalmente, se torna mais acessível em valores, mas menos flexível em coberturas, já que pode ser encerrado quando o vínculo empregatício termina.

Por outro lado, o seguro de vida individual é contratado diretamente pela pessoa física junto à seguradora, de forma personalizada. O segurado define o capital segurado (valor da indenização), escolhe as coberturas desejadas e indica os beneficiários.

“Na prática, funciona como uma proteção financeira: em caso de falecimento ou outro evento coberto, o valor contratado é pago aos beneficiários ou ao próprio segurado (quando for cobertura em vida)”, explica Grafetti.

O especialista ressalta, também, quais são os termos de contratação do seguro individual, já que existe flexibilidade na escolha das coberturas e valores, assim como a personalização de acordo com perfil, idade e objetivos.

“Possibilidade de contratação 100% digital em muitas seguradoras, atualização periódica do capital segurado, inclusão de serviços de assistência, como telemedicina, descontos em farmácias, orientação financeira, entre outros”, esclarece.

O representante da Genebra ressalta que as coberturas mais comuns que costumam ser incluídas em um seguro individual são:

Morte natural ou acidental (cobertura básica);

Invalidez permanente por acidente;

Doenças graves;

Diária por incapacidade temporária (DIT);

Assistência funeral;

Coberturas adicionais em vida, como indenização por diagnóstico de câncer ou internação hospitalar.

De acordo com Grafetti, o público está cada vez mais consciente da importância de planejamento financeiro e proteção de longo prazo. Dessa forma, a Genebra Seguros busca oferecer soluções analisando o perfil e as necessidades de cada cliente.

“Além disso, investimos em consultoria próxima e transparente, simplificação de processos e acesso a seguros com coberturas adaptáveis, com foco em proporcionar não apenas a proteção, mas também benefícios adicionais que ampliam o valor do produto no dia a dia do segurado”, conclui Gabriel Graffetti.

