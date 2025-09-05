Mídia Internacional Testa a Tecnologia Hi4 da GWM em Dujiangyan: Inovação que se Destaca

A tração inteligente nas quatro rodas eleva a experiência de condução a um novo patamar. Com o seu inovador sistema híbrido inteligente de tração integral Hi4, a GWM alcançou um avanço significativo ao oferecer o desempenho de um 4x4 com o consumo de um veículo com tração 4x2.

Após testarem o GWM WEY G9 e o GWM TANK 500 Hi4-T em diversas condições — desde o trânsito urbano e estradas sinuosas de montanha até trilhas não pavimentadas sob chuva —, os representantes da mídia internacional ficaram impressionados com a eficiência, o prazer ao dirigir e a segurança proporcionados pelo sistema Hi4 da GWM, rendendo elogios unânimes. Como destacado pela imprensa, o Hi4 realmente oferece a capacidade e segurança de um 4x4 com o custo e o consumo energético de um 4x2.

Para os deslocamentos diários, o GWM WEY G9 pode operar durante toda a semana em modo 100% elétrico, graçasàconfiguração híbrida inteligente de tração integral Hi4 com dois motores (motor dianteiro P2 + motor traseiro P4). O sistema de gerenciamento inteligente otimiza a distribuição de potência, proporcionando ao mesmo tempo desempenho dinâmico e eficiência excepcional. Após dirigir no trânsito urbano, a imprensa destacou: “o carro pode rodar totalmente no modo elétrico — o custo com deslocamento foi praticamente insignificante.”

Em termos de dirigibilidade, o sistema iTVC (vetorização inteligente de torque) calibra finamente a distribuição do torque: o eixo traseiro impulsiona o veículo nas curvas, enquanto o eixo dianteiro estabiliza a saída. Combinado com a suspensão que controla a rolagem da carroceria, o resultado é uma condução precisa e segura em curvas. Com o sistema Hi4 de “três fontes de potência e nove modos de condução”, a entrega de força permanece abundante em todas as velocidades, mesmo com carga baixa na bateria. O chassi absorve com eficácia as irregularidades do terreno, garantindo estabilidade em pisos acidentados. A imprensa observou: “o carro oferece uma excelente experiência ao entrar e sair de curvas, com uma estrutura sólida que mantém o café no console central praticamente imóvel. Ele enfrenta com facilidade as complexidades das vias urbanas.”

Segurança também é um dos grandes destaques. Em vias molhadas ou não pavimentadas, o sistema iTVC realiza ajustes de torque em nível de milissegundos, garantindo estabilidade e controle. O GWM TANK 500 Hi4-T, equipado com tração mecânica nas quatro rodas e três diferenciais bloqueáveis, mantém 100% da entrega de torque mesmo com apenas uma roda em contato com o solo. Conforme elogiado pela imprensa, a resposta eletrônica da tração é extremamente rápida — mais ágil e confiável do que os sistemas mecânicos tradicionais de tração 4x4.

A mídia internacional concluiu que o sistema Hi4 oferece uma solução de mobilidade de alto valor e para todos os cenários, graças ao seu equilíbrio único entre eficiência e desempenho, consolidando a liderança global da GWM em tecnologia híbrida de tração integral. Isso reflete o compromisso de longo prazo da GWM com a inovação sustentável e com os valores centrados no usuário.

À medida que os modelos equipados com a tecnologia Hi4 — incluindo o GWM HAVAL H6, o GWM WEY G9 e os GWM TANK 300/500/700 — chegam a diversos mercados como Austrália, Paquistão, África do Sul, Malásia, Tailândia, Brasil e Cazaquistão, a tecnologia deverá ganhar reconhecimento internacional em breve. Assim como o antigo sistema de irrigação de Dujiangyan representa a harmonia entre a engenhosidade humana e a natureza, a tecnologia Hi4 da GWM atinge o equilíbrio perfeito entre potência e eficiência, marcando o início de uma nova era para a tração híbrida nas quatro rodas em todo o mundo.

