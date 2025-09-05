Alelo começa a oferecer benefício educação a colaboradores

Oito vezes campeã do prêmio Top of Mind de RH na categoria de benefícios flexíveis/refeição, a Alelo dá mais um passo à frente no cuidado com suas equipes. A empresa firmou parceria com o Unico Skill, criador do primeiro benefício de educação ilimitado do Brasil, para oferecer a todos os seus colaboradores acesso à educação ilimitada, com opções de graduação, pós, MBA, idiomas e muito mais.

A iniciativa nasceu de um projeto-piloto com 83 colaboradores e superou as expectativas, com 91% de engajamento e mais de 200 matrículas em cursos variados. O sucesso do programa reflete uma tendência crescente apontada por pesquisas: os benefícios corporativos vão muito além da remuneração, abrangendo desenvolvimento pessoal e profissional. Um estudo do MIT Sloan Management Review Brasil, em parceria com o Unico Skill, mostra, por exemplo, que educação está entre os benefícios mais desejados pelos colaboradores.

“Na Alelo, entendemos que o desenvolvimento pessoal e profissional não é apenas um benefício. É uma premissa que guia nossa forma de cuidar das pessoas. Nosso propósito, de que o essencial é para todos, se traduz em ações concretas como esta parceria, que amplia o acesso ao conhecimento e abre caminhos para que cada colaborador construa sua própria trajetória de aprendizado. Democratizar o ensino é investir no futuro, não apenas da nossa empresa, mas também de cada indivíduo que faz parte dela, fortalecendo competências, ampliando horizontes e transformando vidas”, afirma Carolina Ferreira, diretora de Pessoas e ESG da Alelo.

Com o benefício, cada colaborador poderá combinar diferentes formações de forma simultânea — como uma graduação e um curso de idioma, ou uma pós-graduação junto a um curso técnico — sem limites. “Nossa plataforma conecta pessoas às mais renomadas instituições de ensino nacionais e internacionais e dá liberdade para cada uma delas criar suas próprias trilhas de aprendizagem de forma personalizada, de acordo com suas necessidades e anseios”, explica Adriana Dalben, diretora de Pessoas e Operações do Unico Skill.

O impacto da parceria é ilustrado pela trajetória de Rosana Sampaio, HR Business Partner da Alelo. “Meu objetivo inicial era concluir a pós em Neurociência e Comportamento, mas também aproveitei para estudar inglês. Agora, quero investir em formações sobre inteligência artificial, tecnologia e metodologias ágeis para atuar de forma ainda mais estratégica”, conta.

A demanda é urgente: 75,8% das empresas brasileiras dizem não ter colaboradores suficientes com habilidades de IA em suas equipes, de acordo com a pesquisa Panorama da Inteligência Artificial no Brasil, da Zappts.

“Estar presente em uma empresa como a Alelo reforça a importância da educação no centro das estratégias de RH. Este é um desejo dos colaboradores e uma necessidade das empresas diante da escassez de mão de obra qualificada”, completa Adriana Dalben.