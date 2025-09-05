Reserva Raposo reúne moradia, empregos e serviços em SP

O Reserva Raposo reúne infraestrutura moderna, áreas verdes, comércio, serviços e investimentos em mobilidade na Zona Oeste da capital paulista. Localizado às margens do km 18,5 da Rodovia Raposo Tavares, é um dos maiores conjuntos habitacionais de uso misto da América Latina, com previsão de 22 mil moradias até 2030, capacidade para receber 80 mil pessoas e uma proposta clara: oferecer, no mesmo território, infraestrutura completa, oportunidades de emprego, mobilidade eficiente, lazer, educação, saúde, esportes, cultura. O bairro de habitação popular foi planejado pela RZK Empreendimentos, que tem adotado um modelo sustentável.

Para José Ricardo Lemos Rezek, presidente do Grupo RZK, o Reserva Raposo é mais do que um empreendimento: “É um modelo de cidade que une desenvolvimento econômico, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente”. Com 450 mil metros quadrados e 124 torres residenciais projetadas, o bairro já entregou mais de 4.490 unidades e tem outras 7.332 em construção. As entregas iniciais incluem empreendimentos vinculados a programas habitacionais como Pode Entrar e Casa Paulista, além de conjuntos completos com áreas comuns, playgrounds, salões de festas, brinquedotecas e academias, todos entregues cuidadosamente decorados e equipados.

Mais do que moradia: transformação social

O Reserva Raposo foi concebido com base no conceito de cidades inteligentes, por isso une moradia, trabalho, educação, lazer e serviços essenciais, tudo no mesmo local, sendo a mobilidade um dos grandes pilares do projeto. As ruas são planejadas com fiação subterrânea, iluminação inteligente, segurança integrada e conexão direta ao transporte público. Já está em operação, por exemplo, uma linha de ônibus que liga o bairro à estação Vila Sônia do Metrô, o que permite uma redução de deslocamentos e custos para os moradores.

Entre as estruturas previstas estão Unidades Básicas de Saúde, Centros de Educação Infantil, Biblioteca, Centro para idosos, Centro comercial, Terminal rodoviário, lojas de comércio e serviços, centro ecumênico, arena de esportes, três quilômetros de ciclovias e dois grandes parques públicos.

Emprego e renda dentro do próprio bairro

Um dos destaques é o Raposo Contrata, programa de empregabilidade criado pela RZK para conectar empresas e moradores. A plataforma já conta com mais de 4 mil inscritos e cerca de 190 vagas abertas, com expectativa de gerar mais de 8 mil postos de trabalho ao longo das obras e da operação do bairro. Entre os contratados, muitos já atuam na própria construção do empreendimento, fechando um ciclo de desenvolvimento local. “Queremos que as pessoas possam morar, trabalhar, estudar e ter acesso a serviços sem enfrentar deslocamentos exaustivos. O Reserva Raposo além de um grande projeto urbanístico, é um projeto de transformação social”, afirma Verena Balas, diretora do empreendimento.

As ações de educação, cultura e inclusão promovidas pela iniciativa reforçam ainda o compromisso com a transformação social por meio do acesso ao conhecimento. Entre as atividades oferecidas gratuitamente à comunidade estão aulas de inglês, teatro, dança, esportes e música — incluindo a formação de uma orquestra—, além de alfabetização, atividades voltadas para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e parcerias para capacitação profissional.

A RZK Empreendimentos também investe em contrapartidas estruturais para a cidade: com obras expressivas de saneamento em parceria com a Sabesp, revitalização de parques, replantio de espécies nativas, unidades destinadas para a polícia, incluindo a nova base do 5º Batalhão da Polícia Rodoviária.

O Grupo RZK é um dos maiores investidores privados no Brasil em setores estratégicos para o crescimento econômico e social. Em 2025, a holding destina investimentos milionários a projetos de impacto direto na infraestrutura, na produção agropecuária, na conectividade digital e no desenvolvimento urbano. Com presença consolidada em mais de 20 estados, atua em diferentes núcleos de negócios, incluindo agronegócio, locação e venda de máquinas, tecnologia, concessões, mídia, telecomunicação, imobiliária e gestão ambiental.

Além de São Paulo, onde está o Reserva Raposo, o Grupo prepara novos empreendimentos em diferentes regiões. Cada projeto é concebido com foco em impacto socioeconômico positivo, alinhado a critérios ESG e pensado para gerar valor de forma duradoura. “O desenvolvimento do Brasil exige investimento consistente e visão de longo prazo. Na RZK, cada projeto é pensado para deixar um legado que una crescimento econômico, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente,” afirma José Ricardo Lemos Rezek.

Sobre o Grupo RZK

Fundado em 1973, o Grupo RZK é uma holding brasileira com atuação diversificada em setores estratégicos. Com mais de cinco décadas de história, mantém um legado de crescimento sustentável, inovação e contribuição para o desenvolvimento do país.

As marcas da holding incluem: