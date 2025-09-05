Vapza fortalece cultura organizacional para sustentar expansão global

A Vapza, uma das principais indústrias de alimentos embalados a vácuo e cozidos a vapor do Brasil, decidiu transformar sua cultura em ativo estratégico. Os objetivos são claros: sustentar um ciclo de crescimento acelerado, expandir mercados, garantir alinhamento e consistência dos colaboradores e atingir as metas ambiciosas até 2030.

O projeto foi conduzido pela DHEO Consultoria, responsável por desenhar e implementar uma “Cultura Alvo” que traduz, em princípios e comportamentos observáveis, o DNA da empresa.

Cultura forte

Para Enrico Milani, CEO da Vapza, o desafio era conciliar a essência de proximidade que sempre caracterizou a companhia com processos mais claros e estruturados. “Nossa cultura sempre foi próxima, colaborativa e forte, mas também informal. Estruturá-la é essencial para garantir eficiência e engajamento em um momento de crescimento, preservando nossa identidade, mas com processos mais claros e sustentáveis”, explica.

“Com o apoio do trabalho da DHEO, mais clareza, alinhamento e organização nas rotinas e na comunicação já são perceptíveis, e as lideranças estão mais conscientes de seu papel na formação da cultura, trazendo maior previsibilidade e foco nas prioridades”, completa.

Harmonia organizacional

Adeildo Nascimento, CEO da DHEO Consultoria, explica que o processo de transformação cultural teve início a partir de um diagnóstico cuidadoso da percepção dos colaboradores. “O direcionamento estratégico precisa, sim, vir de cima para baixo. Ouvimos os colaboradores para compreender o ambiente existente, mas a definição do modelo desejado precisa partir da liderança. Uma cultura forte e sólida nasce da visão do dono do negócio. Nosso papel foi criar ferramentas, capacitar lideranças e integrar percepções, garantindo que a adesão acontecesse de forma orgânica e consistente”.

No caso da Vapza, acrescenta Adeildo, essa clareza cultural é essencial para manter o padrão de qualidade e, ao mesmo tempo, fomentar o crescimento da empresa. “Criamos espaços seguros para conversas francas, mostramos a conexão entre as mudanças e os benefícios para o dia a dia de cada um, e valorizamos conquistas rápidas (quick wins) para gerar confiança”, descreve.