Moradias modulares ganham espaço entre investidores

Com a crescente demanda por moradias compactas e acessíveis, o mercado de kitnets vem se consolidando como uma alternativa segura e rentável para investidores. Um estudo da FGV IBRE em parceria com a plataforma de aluguel e compra/venda de imóveis Quinto Andar revelou que, em 2024, o retorno dos investimentos em imóveis superou o registrado nos anos anteriores.

Nesse cenário, a Modal Modular, empresa sediada em Santa Catarina, tem acompanhado a expansão do segmento. A companhia atua no desenvolvimento de módulos habitacionais, projetados para atender investidores que buscam alternativas de construção mais rápidas e replicáveis.

Segundo Victor Freitas, um dos responsáveis pela empresa, a proposta não se baseia em contêineres adaptados, mas em módulos planejados desde o início para uso habitacional. “É uma diferença fundamental: o contêiner foi projetado para carga e não para moradia. Nosso sistema é desenvolvido para oferecer conforto, isolamento térmico e eficiência construtiva, dentro das normas brasileiras de edificações”, explica.

A Modal Modular fabrica módulos habitacionais desenvolvidos desde a concepção do projeto para moradia e locação, diferenciando-se da adaptação de contêineres. A empresa atua com soluções produzidas em ambiente fabril, oferecendo modelos padronizados aplicáveis a diversas finalidades, como hospedagens temporárias em regiões turísticas e conjuntos residenciais em áreas urbanas.

A aposta em construção modular se conecta a tendências já observadas em países da Europa e da Ásia, onde esse modelo se tornou parte importante do setor imobiliário. No Brasil, dados da CBIC apontam crescimento contínuo de soluções industrializadas na construção civil, em especial para atender à demanda por habitação acessível e rápida de executar.

Para Graciella Calegari, responsável pela área de mercado da Modal Modular, o público investidor tem se destacado entre os interessados. “Muitos clientes buscam módulos para locação estudantil, para temporadas e até para compor condomínios de kitnets. É um perfil que vê no modular uma forma de acelerar a entrada no mercado de aluguel, sem depender do tempo maior da construção tradicional”, afirma.

Especialistas apontam que a oferta de moradias compactas tende a se manter relevante, devido à mudança no perfil das famílias brasileiras. Incorporadoras têm lançado projetos com metragens menores e otimizando o espaço, sendo que unidades de até 40 m² ganharam mais representatividade nos financiamentos imobiliários em 2025. Essa preferência ajuda a explicar a valorização de empreendimentos voltados a esse formato.

A Modal Modular avalia que o avanço do setor depende da disseminação de informações claras sobre o que caracteriza a construção modular habitacional. “Nosso objetivo é mostrar que não se trata de contêineres adaptados, mas de uma tecnologia específica de construção, que segue padrões técnicos e pode ser escalada conforme a demanda do investidor”, reforça Freitas.

Com o aumento da procura por alternativas ao modelo tradicional, a construção modular tende a ganhar mais espaço na estratégia de investidores que buscam agilidade e escalabilidade no mercado de locação residencial. A popularidade dessa modalidade construtiva tem relação com a sua eficiência, flexibilidade e agilidade para construir, o que significa economia de recursos.

O portfólio de projetos da Modal Modular está disponível no site da empresa: www.modalmodular.com.br