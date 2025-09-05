Subsidiária da AI/R Company, Compass UOL é nomeada Parceira de Excelência em Entrega na América Latina pelo Databricks

SÃO PAULO, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI/R Company, através de sua subsidiária Compass UOL, líder em Enterprise AI Transformation, foi reconhecida como Parceira de Excelência em Entrega LATAM 2025 pelo Databricks. Esse reconhecimento destaca a liderança da AI/R na entrega de soluções de IA, impulsionadas por plataformas de dados unificadas, além de seu compromisso em colocar a IA no centro das estratégias de negócio, utilizando dados como base para sistemas inteligentes e autônomos.

A parceria entre a Compass UOL e o Databricks foi formalizada em 2023, após cinco anos de colaboração em projetos globais. Desde então, a Compass UOL tem se destacado por meio de uma equipe altamente especializada, frameworks e aceleradores proprietários, além de uma forte atuação junto a líderes globais da indústria.

A colaboração entre as empresas é sustentada pela visão comum de que a IA representa o futuro da transformação empresarial, enquanto os dados são seu combustível. Essa perspectiva é viabilizada pela plataforma Data Intelligence do Databricks, que unifica IA, dados e analytics, permitindo que organizações construam e implementem aplicações de IA generativa de forma responsável e em escala. “Esse reconhecimento valida nossa visão de que a IA não é apenas uma ferramenta. É um novo paradigma. Na Compass UOL, estamos desenvolvendo soluções de IA Agêntica que se alinham aos valores humanos e entregam resultados de negócio mensuráveis”, afirma Vinicius de Assumpção Silveira, Head do Innovation Studio de Data & AI da AI/R.

Atualmente, a prática de Dados & IA da Compass UOL conta com mais de 1.000 profissionais entregando soluções transformadoras em diversos setores, com destaque para o setor financeiro e o trabalho realizado com o Sicredi, instituição financeira cooperativa brasileira. “A parceria entre o Sicredi, a Compass UOL e o Databricks marcou um momento crucial na jornada de modernização de dados e IA do Sicredi. Com a expertise da Compass UOL e a plataforma do Databricks, conseguimos acelerar iniciativas estratégicas e abrir novas oportunidades com IA generativa”, afirma Guilherme Guterres Schmidt, Gerente de Engenharia e Plataforma de Dados do Sicredi.

Próximos Passos: Ofertas para Acelerar a IA

Impulsionada pelo reconhecimento do Databricks, a Compass UOL segue expandindo essa parceria por meio de um portfólio de ofertas voltadoàaceleração de iniciativas em dados e IA:

Aceleradores de IA Agêntica : Frameworks prontos para implantação de agentes autônomos adaptados aos fluxos de trabalho dos negócios.

: Frameworks prontos para implantação de agentes autônomos adaptados aos fluxos de trabalho dos negócios. Pacotes de Modernização para Lakehouse : Migração acelerada de plataformas legadas para o Databricks.

: Migração acelerada de plataformas legadas para o Databricks. Desenvolvimento de Talentos em IA através do Databricks LATAM Academy, integrado ao AI/R Academy e a parcerias universitárias.

através do Databricks LATAM Academy, integrado ao AI/R Academy e a parcerias universitárias. Programas de Financiamento de Inovação (Velocity Funding): Pilotos de inovação cofinanciados para validar casos de uso de IA de forma ágil e eficaz.

Sobre a Compass UOL

A Compass UOL é uma empresa global integrante da AI Revolution Company, que impulsiona a transformação de organizações por meio da Inteligência Artificial, IA Generativa e das Tecnologias Digitais. Projetamos e construímos plataformas nativas digitais usando tecnologias de ponta para ajudar empresas a inovar, transformar negócios e promover o sucesso em seus mercados. Com um foco na atração e desenvolvimento dos melhores talentos, criamos oportunidades que melhoram vidas e destacam o impacto positivo das tecnologias disruptivas na sociedade.

Sobre a AI/R

AI/R, sediada na Califórnia, é uma empresa de "Agentic AI Software Engineering" que combina seu ecossistema de marcas tecnológicas superespecializadas, plataformas proprietárias de AI e plataformas de parceiros estratégicos para ampliar o potencial da inteligência humana e impulsionar a revolução em todas as indústrias, estabelecendo padrões eficientes de inovação e produtividade empresarial. Incorporando a AI em todos os aspectos do seu negócio, a missão da AI/R é fazer da revolução da AI uma revolução para todos, empoderando o talento humano enquanto eleva os padrões de transformação digital. Let's breathe in the future.

