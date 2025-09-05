Impactos Positivos divulga negócios para fase 2 do Prêmio
Iniciativas de todas as regiões do Brasil avançam na disputa pelos seis primeiros lugares do Prêmio Impactos Positivos 2025. A fase 2 da votação popular segue aberta até 11 de setembro
A Plataforma Impactos Positivos, hub de transformação sistêmica que atua no fortalecimento da nova economia no Brasil e no mundo, acaba de divulgar os 80 negócios classificados para a próxima fase do Prêmio Impactos Positivos 2025.
A iniciativa é considerada uma das principais referências de reconhecimento do ecossistema de impacto no país — reconhecendo empresas, organizações e projetos que colocam o impacto socioambiental positivo no centro de suas estratégias.
Os negócios foram selecionados entre centenas de inscritos, com representatividade de todas as regiões do Brasil. Divididos em quatro categorias — Ideação, Tração, Operação e Dinamizador do Ecossistema —, os classificados agora vão para a seleção dos Top 6 Negócios de Impacto do Brasil, três deles eleitos por meio de votação popular aberta até 11 de setembro de 2025 e outros três pelo júri técnico.
“O Prêmio Impactos Positivos é mais do que um reconhecimento. É uma vitrine de soluções reais para os grandes desafios da sociedade. São negócios que unem inovação, propósito, regeneração e inclusão como motores do desenvolvimento”, destaca Gisele Abrahão, idealizadora do Prêmio e responsável pela Plataforma.
A lista completa com os Top 20 de categoria pode ser acessada no site oficial da Plataforma Impactos Positivos: 80 negócios classificados para a próxima fase.
Análise dos finalistas
As temáticas em destaque revelam conexão com ODS e desafios estruturais do país. Entre os principais eixos temáticos dos finalistas, destacam-se:
- Educação, cultura, economia criativa e tecnologia da informação: 26 negócios
- Biodiversidade, bioeconomia e tecnologias verdes: 24 negócios
- Cidadania, Direitos Humanos e Sociedade: 13 negócios
- Saúde e bem-estar: 8 negócios
A predominância dos temas ligados à educação (ODS 4) e à bioeconomia (ODS 15) indica que o ecossistema de impacto tem direcionado esforços para responder às demandas estruturais do país, com foco em soluções que envolvem inovação, ciência e inclusão.
Os dados da edição de 2025 do Prêmio Impactos Positivos mostram a diversidade de iniciativas inscritas e permitem identificar tendências relevantes para o fortalecimento da chamada nova economia no Brasil.
O prêmio entra agora em uma nova fase de votação popular, na qual o público participa da escolha de três finalistas, enquanto outros três são selecionados pelo júri técnico. Essa etapa tem como objetivo ampliar a visibilidade dos projetos e apoiar a consolidação do ecossistema de impacto.
Para votar, basta acessar: https://impactospositivos.com/
Website: http://impactospositivos.com