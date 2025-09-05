Impactos Positivos divulga negócios para fase 2 do Prêmio

A Plataforma Impactos Positivos, hub de transformação sistêmica que atua no fortalecimento da nova economia no Brasil e no mundo, acaba de divulgar os 80 negócios classificados para a próxima fase do Prêmio Impactos Positivos 2025.

A iniciativa é considerada uma das principais referências de reconhecimento do ecossistema de impacto no país — reconhecendo empresas, organizações e projetos que colocam o impacto socioambiental positivo no centro de suas estratégias.

Os negócios foram selecionados entre centenas de inscritos, com representatividade de todas as regiões do Brasil. Divididos em quatro categorias — Ideação, Tração, Operação e Dinamizador do Ecossistema —, os classificados agora vão para a seleção dos Top 6 Negócios de Impacto do Brasil, três deles eleitos por meio de votação popular aberta até 11 de setembro de 2025 e outros três pelo júri técnico.

“O Prêmio Impactos Positivos é mais do que um reconhecimento. É uma vitrine de soluções reais para os grandes desafios da sociedade. São negócios que unem inovação, propósito, regeneração e inclusão como motores do desenvolvimento”, destaca Gisele Abrahão, idealizadora do Prêmio e responsável pela Plataforma.

A lista completa com os Top 20 de categoria pode ser acessada no site oficial da Plataforma Impactos Positivos: 80 negócios classificados para a próxima fase.

Análise dos finalistas



As temáticas em destaque revelam conexão com ODS e desafios estruturais do país. Entre os principais eixos temáticos dos finalistas, destacam-se:

Educação, cultura, economia criativa e tecnologia da informação : 26 negócios





: 26 negócios Biodiversidade, bioeconomia e tecnologias verdes : 24 negócios





: 24 negócios Cidadania, Direitos Humanos e Sociedade : 13 negócios





: 13 negócios Saúde e bem-estar: 8 negócios

A predominância dos temas ligados à educação (ODS 4) e à bioeconomia (ODS 15) indica que o ecossistema de impacto tem direcionado esforços para responder às demandas estruturais do país, com foco em soluções que envolvem inovação, ciência e inclusão.

Os dados da edição de 2025 do Prêmio Impactos Positivos mostram a diversidade de iniciativas inscritas e permitem identificar tendências relevantes para o fortalecimento da chamada nova economia no Brasil.

O prêmio entra agora em uma nova fase de votação popular, na qual o público participa da escolha de três finalistas, enquanto outros três são selecionados pelo júri técnico. Essa etapa tem como objetivo ampliar a visibilidade dos projetos e apoiar a consolidação do ecossistema de impacto.

Para votar, basta acessar: https://impactospositivos.com/