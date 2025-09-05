Andersen Consulting colabora com a MJB Technology Solutions para aprimorar recursos de transformação digital

A Andersen Consulting fortalece sua plataforma de transformação digital por meio de uma colaboração com a MJB Technology Solutions, empresa canadense especializada em ServiceNow, inteligência artificial, análise de dados e transformação de TI.

Fundada em 2002, a MJB Technology Solutions projeta e fornece software personalizado, plataformas digitais e sistemas operacionais para clientes em setores como bancos, telecomunicações e manufatura. As principais capacidades da empresa incluem serviços abrangentes da ServiceNow, como também soluções baseadas em IA, inteligência de negócios e análise, e estratégia de TI digital – proporcionando consistentemente resultados mensuráveis e valor a longo prazo.

“Passamos duas décadas oferecendo soluções sob medida que ajudam nossos clientes a enfrentar desafios críticos para os negócios”, disse Mark Bains, CEO da MJB Technology Solutions. “Nossa colaboração com a Andersen Consulting marca um novo capítulo na forma como ampliamos a inovação globalmente, mantendo-nos fiéis aos nossos valores de integridade, confiança e impacto.”

O presidente global e CEO da Andersen, Mark L. Vorsatz, acrescentou: “A MJB traz um sólido histórico de execução em ambientes de TI corporativos e tecnologias emergentes. Sua profunda experiência em ServiceNow, IA e analytics agregará profundidadeànossa plataforma e nos permitirá oferecer soluções mais ágeis e inteligentes para clientes que buscam transformação tecnológica.”

A Andersen Consulting é uma empresa global de consultoria que oferece um conjunto abrangente de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, além de soluções de capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviços multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria de classe mundial, com expertise em impostos, direito, avaliação, mobilidade global e consultoria, apoiada por uma plataforma internacional de mais de 20.000 profissionais e presença em mais de 600 localidades por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada e fornece soluções de consultoria por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras em todas as partes do mundo.

