Voos Internacionais da CEA Batem Recorde com o Aquecimento do Mercado Cultural e Turístico da China

XANGAI, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- De 1º de julho a 31 de agosto, a China Eastern Airlines (CEA) operou um total de 194.000 voos, transportando 28,06 milhões de passageiros. Um total de 27 mil voos internacionais e regionais transportaram 4,49 milhões de passageiros, um recorde histórico.

A CEA (http://www.ceair.com/) está expandindo ainda mais sua rede de rotas internacionais. Recentemente, a companhia aérea lançou sucessivamente voos diretos de cidades como Genebra, Milão e Copenhague para Xangai, além de aumentar as frequências dos voos para os principais destinos turísticos da Europa, América do Norte, Austrália, Japão, Coreia do Sul e Norte da África. Atualmente, a CEA opera 229 rotas internacionais e regionais, com uma média de 3.052 voos de ida e volta semanais.

Os passageiros que viajam para a China pela CEA podem aproveitam várias conveniências transfronteiriças. Por exemplo, nas rotas "Shuttle Service" da CEA, como Pequim-Xangai, eles têm o conforto do serviço "Embarque Fácil" com alterações gratuitas de bilhetes e Wi-Fi básico a bordo. Além disso, quem transita pelo Aeroporto Internacional de Xangai Pudong (PVG) pode usar o serviço "PVG-SHA Transfer" para transferências contínuas entre aeroportos entre o Aeroporto de Xangai Hongqiao (SHA) e o Aeroporto de Xangai Pudong sem retirar a bagagem. Além disso, o serviço "Air-Rail Transport" conecta 48 cidades em toda a China. O serviço atendeu a mais de 560.000 passageiros de julho a agosto.

Além disso, a CEA vem aprimorando as ofertas diversificadas de serviços. O serviço "Pets in Cabin" da CEA, que está disponível em 17 rotas domésticas e em 15 aeroportos na China, se estenderá a 31 aeroportos e 110 rotas a partir de setembro, oferecendo mais opções para passageiros com pets. A iniciativa "Star Wing Escort" da CEA dedicada a passageiros com autismo criou um ambiente de viagem seguro e confortável para quase 60 passageiros desde o seu lançamento em junho. Além disso, o serviço de Menores Desacompanhados da CEA fez a transição para um modelo de autoatendimento de processo completo, abrangendo bloqueio de cotas, confirmação de informações de acompanhantes, pagamento e emissão de bilhetes. Esse serviço teve um aumento de 39,63% em relação ao mesmo período em 2024, com uma média de 735 passageiros atendidos diariamente.

Durante a alta temporada de verão do mercado de aviação chinês em 2025, a CEA explorou ainda mais o conceito de "viagens maravilhosas" com as suas iniciativas "aviação +” inovadoras. Por meio da integração das passagens aéreas com ofertas culturais, esportivas e de serviços, a CEA oferece aos passageiros globais uma experiência de viagem abrangente que une as viagens aéreas com o turismo cultural urbano da China.

