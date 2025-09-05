Belkin apresenta soluções de carregamento de alta velocidade e áudio simples, criadas para uma vida moderna

Belkin, marca líder em produtos eletrônicos de consumo há mais de 40 anos, anunciou hoje três novas soluções de carregamento, expandindo ainda mais seu premiado portfólio de energia móvel, junto com quatro novas adiçõesàsua crescente linha de áudio SoundForm. Os produtos recentemente anunciados serão lançados na IFA 2025, onde a Belkin marcará presença no pavilhão de exposições 3.2, estande nº 115.

Criada e desenvolvida na sede mundial da Belkin na Califórnia, a mais recente linha de produtos reflete o compromisso da marca com segurança, desempenho e usabilidade. A Belkin continua fornecendo acessórios prontos para o futuro, que satisfazem as necessidades em constante evolução dos dispositivos e consumidores atuais.

Todos os dispositivos móveis de energia da Belkin passam por testes SmartProtect para garantir segurança rigorosa, enquanto os produtos de áudio SoundForm passam por 150 verificações de qualidade para garantir graves equilibrados, vocais claros e agudos nítidos. Com saída de 98 dB para adultos e limites seguros de 85 dB para crianças, os testes abrangem resposta de frequência, análise de distorção, isolamento de ruído e muito mais.

Em linha com suas metas de sustentabilidade, os lançamentos mais recentes da Belkin são feitos com até 85% de plástico reciclado pós-consumo e vêm em embalagens 100% livres de plástico, que reforçam o compromisso da empresa em reduzir o desperdício e produzir de forma responsável.

Diga olá ao poder, aprimorado!

Carregador magnético UltraCharge 25 W

Com base no impulso de sua recente certificação Qi2, 25 W e lançamento do produto, onde a marca apresentou três novas soluções que aproveita o mais recente padrão Qi2 de 25 W, o novo carregador sem fio certificado Qi2 de 25 W da Belkin carrega um iPhone de 0 a 50% em apenas 30 minutos, até cinco vezes mais rápido do que os carregadores Qi padrão1. Projetado para reduzir o calor com a tecnologia de resfriamento passivo ChillBoost™ para desempenho ideal e proteção da bateria, ele oferece uma conexão segura compatível com Qi2, um suporte integrado para transmissão digital com as mãos livres e um cabo USB-C com fio de 2 m para maior alcance. Feito com 75% de materiais reciclados pós-consumo e com garantia de 2 anos, além de uma Garantia de Equipamentos Conectados de US$ 2.500, ele oferece velocidade, segurança e sustentabilidade em um design elegante e pronto para viagens.

A partir de £ 29,99 / € 34,99 / $ 69,96 AUD / $ 79,95 NZD (com fonte de alimentação ininterrupta)

Disponível a partir de outubro de 2025 em belkin.com, Amazon e varejistas selecionados em todo o mundo.

Carregador de parede BoostCharge Pro Dual USB-C GaN, 50 W e 67 W

Este carregador de parede GaN em miniatura reúne desempenho potente em um design ultracompacto. Usando uma única porta USB-C, você obtém até 50 W ou 67 W de carregamento rápido otimizado, perfeito para dispositivos como o MacBook Pro 13", Dell XPS, HP Spectre Folio, Chromebooks e outros laptops com USB PD. Precisa alimentar dispositivos adicionais? Duas portas USB-C permitem o carregamento conveniente de dois dispositivos ao mesmo tempo, de laptops e smartphones a tablets, consoles de jogos eletrônicos e muito mais. Este carregador mantém tudo carregado na velocidade máxima. Projetado para eficiência energética, ele apresenta consumo de energia quase zero em modo de espera (<5 mW a 230 V CA), que o torna tão econômico como potente.

50 W: £ 29,99 / € 34,99 / $ 49,95 AUD / $ 59,95 NZD

67 W: £ 34,99 / € 39,99 / $ 59,95 AUD / $ 69,95 NZD

Disponível a partir de setembro de 2025 em belkin.com, Amazon e varejistas selecionados em todo o mundo.

Carregador retrátil para carro BoostCharge, 75 W

O carregador veicular de 75 W com 2 portas e cabo USB-C retrátil foi projetado para carregamento rápido na estrada. Conecte-oàtomada de seu veículo para carregar até três dispositivos ao mesmo tempo. O cabo USB-C retrátil de 75 cm fornece até 60 W, ideal para carregar a maioria dos laptops, enquanto as portas USB-C e USB-A adicionais mantêm celulares, tablets e outros dispositivos carregados. A Alocação Inteligente de Energia (IPA) garante o carregamento ideal para todos os dispositivos conectados, e o USB-C Power Delivery (PD) carrega rapidamente iPhones e dispositivos Samsung Galaxy, além de uma ampla gama de outros produtos carregados por USB-C.

£ 29,99 / € 34,99 / $ 69,95 AUD / $ 79,95 NZD

Disponível a partir de setembro de 2025 em belkin.com, Amazon e varejistas selecionados em todo o mundo.

Áudio adaptado a seu mundo

SoundForm em qualquer lugar

Projetados para conforto o dia todo, estes fones de ouvido semiabertos se ajustam às suas orelhas, projetados para permanecerem firmes no lugar durante os treinos ou quando deitado. Feitos com 50% de materiais reciclados pós-consumo (PCR) e embalados totalmente sem plástico, os SoundForm Anywhere oferecem impressionantes 26 horas de duração total da bateria (até 6 horas com uma única carga e mais 20 horas com o estojo) e microfones com tecnologia Clear Call Quality em cada fone de ouvido para reduzir ativamente o ruído de fundo. Os SoundForm Anywhere possuem conectividade multiponto para dois dispositivos e oferecem 90 minutos de reprodução com carregamento rápido de 10 minutos via USB-C. Eles vêm com um estojo compacto com mosquetão para facilitar a portabilidade - prenda-o a um chaveiro ou coloque-o no porta-moedas com facilidade.

$ 34,99 / £ 29,99 / € 34,99

Disponível a partir de setembro de 2025 em belkin.com, Amazon e varejistas selecionados em todo o mundo.

SoundForm ActiveFit

Os fones de ouvido SoundForm ActiveFit são feitos para o movimento, que proporcionam um ajuste seguro e confortável em cada repetição, corrida e rotina. Com ganchos de silicone ergonômicos e pontas intra-auriculares confortáveis, eles permanecem firmes no lugar, permitindo que o usuário tenha foco e esteja imerso na música. Feitos com 75% de materiais reciclados pós-consumo (PCR) e embalados totalmente sem plástico, os SoundForm ActiveFit oferecem até 9 horas de reprodução mais 27 horas adicionais do estojo, além de três modos de equalização selecionáveis ??para fornecer um som potente e personalizável. Uma classificação IP54 propicia resistência ao suor e respingos, enquanto microfones duplos com tecnologia Clear Call Quality garantem que nada seja perdido em movimento. Os modos de audição Padrão e Hear-Thru os tornam ideais para treinamento em ambientes internos ou externos e, com Bluetooth 5.4, conectividade multiponto para dois dispositivos e carregamento USB-C conveniente, eles são projetados para um desempenho perfeito em qualquer ambiente de treino.

$ 34,99 / £ 29,99 / € 34,99

Disponível a partir de setembro de 2025 em belkin.com, Amazon e varejistas selecionados em todo o mundo.

SoundForm Rhythm com ANC

Os fones de ouvido SoundForm Rhythm ANC oferecem supressão de ruído ativo confiável em um design elegante e prático para o dia a dia, ideal para quem busca eficiência e desempenho premium a um preço acessível. Fabricados com 75% de materiais reciclados pós-consumo (PCR) e embalados totalmente sem plástico, eles combinam sustentabilidade com funcionalidade. Equipados com drivers de 10 mm e dois microfones por fone de ouvido para cancelamento de ruído avançado, eles oferecem três modos de audição: ANC, Hear-Thru e Standard, além de três predefinições de equalização, incluindo Belkin Signature Sound, Bass Boost e Balanced. Com até 8 horas de reprodução mais 20 horas adicionais com o estojo, Bluetooth 5.3 com conectividade multiponto para dois dispositivos e resistênciaàágua IPX5, eles são projetados para versatilidade durante todo o dia.

$ 34,99 / £ 29,99 / € 39,99

Disponível a partir de setembro de 2025 em belkin.com, Amazon e varejistas selecionados em todo o mundo.

SoundForm USB-C Wired Earbuds com ANC

Com o ressurgimento da demanda por soluções com fio, impulsionada tanto por uma estética mais simples como por benefícios práticos, os novos fones de ouvido com fio USB-C da Belkin com Supressão Ativa de Ruído (ANC) proporcionam estilo e substância. Estes fones de ouvido não precisam ser recarregados, cabem facilmente em qualquer bolsa e são mais difíceis de perder. Com um cabo plano, flexível e que não embaraça, os fones de ouvido com fio SoundForm USB-C são resistentesàágua e ao suor com certificação IPX5, incorporando controladores de 12 mm para som nítido com graves profundos, e apresentam uma melhor qualidade de microfone com a tecnologia Clear Call Quality. Três predefinições de equalização: Bass Boost, Balanced e Belkin Signature Sound, oferecem uma experiência auditiva personalizada.

$ 34,99 / £ 24,99 / € 27,99

Disponível a partir de outubro de 2025 em belkin.com, Amazon e varejistas selecionados em todo o mundo.

Sobre a Belkin

A Belkin é líder em acessórios com sede na Califórnia, fornecendo produtos premiados com potência, proteção, produtividade, conectividade e áudio nos últimos 40 anos. Concebida e fundada no sul da Califórnia e com vendas em mais de 100 países, a Belkin manteve seu foco constante em pesquisa e desenvolvimento, comunidade, educação, sustentabilidade e, o mais importante, em pessoas que atende. Desde nosso humilde início em uma garagem no sul da Califórnia em 1983, a Belkin se tornou uma empresa de tecnologia diversificada e internacional. Continuamos inspirados para sempre pelo planeta em que vivemos e pela conexão entre as pessoas e a tecnologia.

1Com base em testes internos, o carregamento fornece até 25 W de potência, em comparação a um carregador Qi de 5 W. Os resultados reais podem variar.

