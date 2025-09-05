Esri estabelece Esri MX como centro de inovação geoespacial para o México com liderança local

Esri, líder mundial em inteligência de localização, anunciou hoje a criação da Esri México (Esri MX), que irá assumir todos os produtos e serviços da Esri do distribuidor de longa data 'Sistemas de Información Geográfica Sociedad Anónima' (SIGSA).

Fundada em 1980, o SIGSA desempenhou um papel essencial em configurar o panorama geoespacial do México, desde os primórdios da fotogrametria e mapeamento cadastral até a entrega de soluções de ponta em sistemas de informações geográficas (GIS) em vários setores. A Esri MX continuará operando sob liderança local, permitindo que a empresa ofereça soluções personalizadas com maior agilidade e autonomia, a fim de enfrentar os desafios específicos do México.

"O SIGSA vem sendo um dos colaboradores mais confiáveis ??e com foco na missão da Esri", disse Jack Dangermond, presidente da Esri. “Com o lançamento da Esri MX, estamos construindo uma base de excelência e reafirmando nosso compromisso de capacitar comunidades, governos e organizações em todo o México. A Esri MX levará adiante o legado de inovação e serviço com foco e propósito renovados.”

Paola Salmán, que liderou os negócios da Esri dentro do SIGSA por diversos anos, irá assumir agora a função de sócia majoritária e diretora executiva da Esri MX. Sob sua liderança, a organização irá expandir o acesso ao SIG, promover parcerias estratégicas e impulsionar mudanças significativas em todos os setores. O SIGSA continuará sendo um participante estratégico no ecossistema de parceiros da Esri MX, continuando oferecendo soluções específicas a cada setor e ampliando o alcance da tecnologia ArcGIS.

“Este é um novo capítulo, um capítulo que honra o passado e, ao mesmo tempo, abraça o futuro", disse Salmán. "A Esri MX está comprometida com soluções geoespaciais personalizadas a nível local, que enfrentem os desafios mais urgentes do México, desde o planejamento urbano e a resiliência ambiental até a segurança pública e o desenvolvimento de infraestrutura. Alinhados aos valores de ciência, serviço e sustentabilidade da Esri, estamos prontos para continuar mapeando o futuro, e juntos."

Como centro de inovação geoespacial para o país, a Esri MX irá oferecer recursos avançados de GIS para apoiar a tomada de decisões com base em dados, aprimorar a eficiência operacional e a resiliência a longo prazo. A organização está comprometida em atender setores como governo, serviços públicos, transporte, recursos naturais, educação e muito mais.

Para saber mais sobre a Esri MX, acesse esri.mx.

