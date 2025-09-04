TON Strategy Company aprova programa de recompra de ações de US$ 250 milhões após mudança do símbolo de ação em bolsa

A TON Strategy Company (anteriormente Verb Technology Company Inc.) (Nasdaq: TONX) (a "Empresa"), uma empresa de tesouraria de ativos digitais comprometida em manter a Toncoin ($TON), anunciou hoje que seu Conselho Administrativo aprovou por unanimidade um programa de recompra de ações autorizando a Empresa a recomprar até US$ 250 milhões de suas ações ordinárias.

Em virtude do programa, as recompras podem ser realizadas periodicamente em transações de mercado aberto ou por outros meios, conforme as leis de valores mobiliários aplicáveis. O momento, o número de ações ordinárias recompradas e o preço irão depender de vários fatores, incluindo liquidez, condições de mercado, preço das ações e outras considerações. O programa não obriga a Empresa a adquirir um número específico de suas ações ordinárias.

"Estamos comprometidos com uma estratégia disciplinada de alocação de capital e buscamos usar nosso balanço para elevar o valor aos acionistas através do crescimento do NAV/ação", disse Manuel Stotz, Presidente Executivo da Empresa. "Sujeito às condições de mercado, entre outros fatores, se as ações forem negociadas com ágio quanto ao VPL, a Empresa poderá considerar a emissão de ações para comprar $TON. Por outro lado, a empresa poderá considerar a recompra de suas próprias ações se forem negociadas com desconto quanto ao VPL. O programa de recompra nos proporciona uma ferramenta que nos permite proceder assim."

Anteriormente como Verb Technology Company, a TON Strategy Company começou a ser negociada como TONX no Nasdaq Capital Market em 2 de setembro de 2025, após sua renomeação. A mudança de nome e a transição do símbolo de ação em bolsa representaram mais um marco na transição da Empresa para uma estratégia de tesouraria dedicada a ativos digitais com foco em $TON.

O enfoque da Empresa é acumular $TON e oferecer aos investidores do mercado público a oportunidade de intensificar e proteger o ecossistema TON. TON é a única blockchain nativamente integrada em escala dentro de uma plataforma social mundial, que impulsiona carteiras, pagamentos e aplicativos em todo o Telegram. Também atua como uma plataforma para desenvolvedores, com uma crescente comunidade que cria aplicativos, serviços e jogos eletrônicos que se beneficiam da ampla distribuição do Telegram, com mais de 1 bilhão de usuários ativos mensais. A Empresa acredita que esta integração única posiciona a TON como um dos projetos mais atraentes na interseção entre criptomoedas e mídias sociais, e como uma importante provedora de infraestrutura dentro da rede.

Sobre a TON Strategy Company

A TON Strategy Company (Nasdaq: TONX) tem foco no acúmulo de Toncoin ($TON) para investimento a longo prazo, seja através da aplicação de recursos provenientes de transações de captação de capital, recompensas de apostas ou compras em mercado aberto. A Empresa visa expandir continuamente sua tesouraria em $TON, realizar apostas em $TON e apoiar o desenvolvimento de uma economia tokenizada dentro da plataforma de bilhões de usuários do Telegram.

Além disto, a empresa continua operando unidades de negócios legadas, incluindo a MARKET.live, uma plataforma de compras ao vivo de diversos fornecedores, e a LyveCom, uma inovadora em comércio social com tecnologia de IA, a qual permite que marcas e comerciantes ofereçam experiências de compras ao vivo omnicanal em sites, aplicativos e plataformas sociais.

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas conforme a Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, incluindo declarações referentes ao crescimento do Valor Patrimonial Líquido (NAV)/ação, ao programa de recompra de ações da Empresa,àsua estratégia de alocação de capital,àsua estratégia de tesouraria da TON e a seus planos de negócios a longo prazo. As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes, e os resultados divulgados não devem ser considerados como indicação de desempenho futuro. Fatores importantes que podem afetar os resultados reais incluem, entre outros: riscos referentesàToncoin e ao setor de ativos digitais; a capacidade da Empresa de executar com sucesso seu programa de recompra de ações, sua estratégia mais ampla de alocação de capital e outras iniciativas comerciais; e outros riscos e incertezas estabelecidos no Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2024, no Relatório Trimestral da Empresa no Formulário 10-Q para o trimestre concluído em 30 de junho de 2025 e nos registros subsequentes da Empresa juntoàSEC. Estas declarações prospectivas são válidas apenas na data deste documento, sendo que a Empresa se isenta de qualquer obrigação de atualizá-las, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou por qualquer outro motivo, exceto conforme exigido por lei.

