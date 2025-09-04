Andersen Consulting reforça capacidades tecnológicas completas por meio da colaboração com a FirstQA Systems

A Andersen Consulting aprofunda as suas capacidades de transformação digital e IA através de um acordo de colaboração com a FirstQA Systems, um fornecedor líder de serviços tecnológicos conhecido pela sua experiência em IA empresarial, transformação digital e cibersegurança.

Com sede no Japão desde 2011, a FirstQA Systems K.K. é uma empresa de serviços de tecnologia liderada por consultoria que apoia empresas da Fortune 500 e multinacionais na Ásia, Europa e América do Norte. A empresa é especializada em IA, transformação digital (aproveitando as plataformas ServiceNow, SAP e Salesforce) e cibersegurança de TI e OT. Por meio de sua empresa do grupo, Himitsu Lab Limited, a FirstQA Systems oferece soluções de IA Agentic de última geração com tecnologia HIMITSU8™ Unified Development Framework (UDF)™. A experiência da empresa no setor abrange manufatura, produtos farmacêuticos e serviços bancários e financeiros.

“A nossa colaboração com a Andersen Consulting representa um avanço entusiasmante para a transformação empresarial”, disse Naveen MV, diretor administrativo da FirstQA Systems K.K. “Por meio do nosso Venture Studio, o Himitsu Lab Limited, fomos pioneiros em sistemas de IA de Agente, construídos com base em inteligência cognitiva, de raciocínio e contextual – concebidos não apenas para automatizar, mas para pensar, adaptar e elevar a tomada de decisões em toda a empresa. A colaboração com a Andersen Consulting permite-nos combinar essa especialização tecnológica com consultoria de classe mundial, oferecendo às organizações novas formas de melhorar as suas operações e impulsionar um crescimento sustentável.”

“À medida que os nossos clientes aceleram as suas agendas digitais, a procura por precisão, rapidez e inteligência escalável está no seu ponto mais alto,” afirmou Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “A nossa colaboração com a FirstQA Systems reforça a nossa capacidade de fornecer soluções de ponta em setores onde a complexidade e a elevada disponibilidade convergem. A sua profunda especialização em inteligência artificial, cibersegurança e plataformas empresariais na cloud, juntamente com o trabalho inovador desenvolvido por meio do estúdio de inovação Himitsu Lab, fortalece as nossas competências globais de consultoria.”

A Andersen Consulting é um escritório global de consultoria que oferece um conjunto abrangente de serviços, abrangendo estratégia corporativa, negócios, tecnologia, transformação com inteligência artificial e soluções de capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviços multidimensionais da Andersen Global, fornecendo consultoria de classe mundial nas áreas tributária, jurídica, de avaliação, mobilidade global e assessoria, por meio de uma plataforma global com mais de 20.000 profissionais em mais de 600 localidades, por meio de suas empresas-membros e firmas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que oferece soluções de consultoria por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras ao redor do mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250903969294/pt/

mediainquiries@Andersen.com