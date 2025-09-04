Momento histórico com apátrida recebendo cidadania nauruana sob novo programa inovador

AUCKLAND, Nova Zelândia, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Um apátrida tornou-se cidadão nauruano sob um programa de cidadania inovador que ajuda a financiar a resiliência econômica e climática.

A cidadania do cidadão kuwaitiano concedida por meio do Programa de Cidadania de Resiliência Econômica e Climática de Nauru destaca as vantagens que o programa oferece a inúmeros apátridas em todo o mundo.

O programa inclui um passaporte alternativo politicamente neutro a um candidato e sua família, juntamente com a chance de contribuir para soluções de crise climática no Pacífico Sul.

O CEO Edward Clark disse que o cidadão kuwaitiano recebeu a cidadania após um processo aprofundado de due diligence envolvendo unidades de inteligência financeira, polícia e verificações de terceiros.

Ele disse que existe um conceito errôneo comum de que nenhum apátrida tem documentação ou fez algo errado, mas isso não é verdade.

“Não aprovaríamos ninguém se não pudéssemos verificar quem é, seu histórico e outras informações necessárias, e essa pessoa foi capaz de demonstrar sua elegibilidade com fortes provas documentais, apesar do seu status.

"Ele é um indivíduo altamente bem-sucedido e motivado, que não tem culpa de ser apátrida", disse ele.

O Sr. Clark disse que há muitos indivíduos em todo o mundo que enfrentam dificuldades semelhantes, pois são apátridas por circunstâncias fora do seu controle, e "muitos deles seriam ideais para o nosso programa".

“Embora muitas pessoas que solicitam a cidadania por meio do programa possam estar buscando um segundo passaporte que possa fornecer uma rede de segurança valiosa em tempos de instabilidade global, para os apátridas o programa pode fornecer a mobilidade e a segurança que nunca tiveram antes.”

O Institute on Statelessness and Inclusion estima que existem pelo menos 15 milhões de apátridas em todo o mundo.

De acordo com Aleksejs Ivashuk, fundador do grupo de advocacia Apatride Network, a migração por programas de investimento "beneficiará os indivíduos apátridas que podem abrir soluções mais realistas para seu status...(e) beneficiar os países anfitriões que executam esses programas".

Ivashuk acrescentou que um programa que oferece um caminho para a cidadania para apátridas "significa a oportunidade para educação, emprego, direitos políticos, saúde, liberdade de movimento e muitos outros direitos humanos básicos".

O Programa de Cidadania de Resiliência Econômica e Climática de Nauru recebeu seus primeiros novos cidadãos no início de agosto, e agora tem muitos mais aprovados ou em sendo analisados.

