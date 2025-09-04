Dia do Uruguai no Brasil destaca integração entre países

Na noite de quinta-feira (28 de agosto), a Câmara Municipal de São Paulo recebeu o Dia do Uruguai no Brasil, evento que marcou as comemorações do Bicentenário da Independência uruguaia e reuniu autoridades dos dois países, líderes empresariais e representantes de instituições de inovação.

Coorganizado pela Embaixada do Uruguai no Brasil, o Consulado do Uruguai em São Paulo e a agência Uruguay XXI, o encontro teve como tema central a expansão dos laços econômicos entre os países. Em 2024, o comércio bilateral totalizou US$ 4,965 bilhões, com exportações uruguaias de US$ 2,707 bilhões e importações de bens brasileiros que somaram US$ 2,257 bilhões.

O painel principal contou com a participação de Rodolfo Nin Novoa, embaixador do Uruguai no Brasil; Mariana Ferreira, diretora-executiva da Uruguay XXI; João de Almeida Sampaio, diretor de relações institucionais da Minerva Foods; e Filipe Guimarães, diretor corporativo do Cubo Itaú. O debate abordou oportunidades de negócios e perspectivas de cooperação em áreas estratégicas.

Para Mariana Ferreira, o encontro reforçou o posicionamento do Uruguai na região. “O evento foi uma oportunidade para apresentar a estabilidade e o potencial do país como parceiro estratégico de negócios para o Brasil e como destino de investimento e turismo”, destacou.

A programação cultural contou com a apresentação do músico uruguaio Luciano Supervielle e um coquetel com degustação de carnes, queijos e vinhos típicos, ressaltando a riqueza gastronômica do país. Outro momento marcante foi a doação de uma obra do artista uruguaio Juan Muzzi à Câmara Municipal de São Paulo, simbolizando a amizade e a integração cultural entre Brasil e Uruguai.

O evento contou com patrocínio de Uruguay Wine, Ministério do Turismo, Granja Naturalia, Uruguay Meats, Cubo Itaú, Minerva Foods, Enjoy Punta del Este, Festival Food and Wine Punta del Este, Hospital Sírio Libanês, Hospital HCOR, Associação Beneficiente Síria e Cámara Uruguay – Brasil.