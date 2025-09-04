Plataforma Designed Enzymatic Biomaterials™ projetada pela IFF é usada pela primeira vez em grande escala em aplicações de cuidados domiciliares

A IFF (NYSE: IFF), líder mundial em aromas, fragrâncias, ingredientes alimentícios, saúde e biociências, anunciou o primeiro uso comercial em larga escala de sua plataforma Designed Enzymatic Biomaterials™ (DEB), com o lançamento de uma nova fórmula de detergente para roupas melhorada pela tecnologia DEB por uma importante empresa de bens de consumo embalados (CPG). A fórmula proporciona maior maciez ao tecido e melhor desempenho de limpeza, ao mesmo tempo em que substitui ingredientes não biodegradáveis por uma alternativa facilmente biodegradável.

“A DEB tem o poder de redefinir como os materiais (bio)químicos serão no século 21: personalizados, funcionais, inspirados na natureza e mais seguros”, disse Leticia Gonçalves, presidente de Saúde e Biociências da IFF. “Ela reúne biotecnologia, design molecular e sustentabilidade para oferecer soluções que eram inimagináveis há apenas alguns anos. Esse lançamento é apenas o começo. O potencial da DEB vai muito além de qualquer categoria específica e estamos explorando os benefícios de sustentabilidade e desempenho que ela pode oferecer em diferentes setores.”

Desenvolvida pela unidade de negócios de Saúde e Biociências da IFF, a plataforma DEB aproveita a biociência avançada para criar polissacarídeos únicos e estruturalmente diversos, como os encontrados na natureza, mas em escala, com precisão e consistência normalmente encontradas apenas em polímeros industriais tradicionais. Projetados a partir de fontes renováveis de açúcar vegetal, esses biomateriais são personalizados para permitir funcionalidades sob medida e oferecer atributos de desempenho específicos em diversas aplicações. Nas formulações para lavanderia, o portfólio Lyrature™ com produtosàbase de DEB substituirá ingredientes persistentes e não biodegradáveis, como polyquaternium, oferecendo uma solução de base biológica que melhora a modificação da superfície e oferece benefícios anti-redeposição.

A IFF está ampliando ainda mais a DEB por meio da Alpha Bio, sua joint venture com a Kemira, que abrigará um ativo de fabricação inédito dedicado a materiais baseados na DEB. Após um extenso processo de validação de processos e produtos nas fábricas de Kokemäki e Jokioinen (Finlândia), a Alpha Bio está trabalhando com uma rede cada vez maior de clientes e parceiros para levar as soluções baseadas na DEB dessa instalação a vários setores do mercado a partir de 2027. À medida que a plataforma evolui, a IFF está focada em explorar todo o seu potencial, fornecendo produtos que atendam às demandas de desempenho modernas e, ao mesmo tempo, promovendo um futuro mais sustentável em todos os setores, incluindo saúde, nutrição, beleza, embalagens e muito mais.

