A Boomi Enterprise Platform gerou um ROI de 347% e um NPV de US$ 9,8 milhões, segundo um novo estudo independente de TEI

Boomi™, líder em automação orientada por IA, anunciou hoje os resultados de um novo estudo de Total Economic Impact™ (TEI) conduzido pela Forrester Consulting. O estudo constatou que as organizações, que utilizam a Boomi Enterprise Platform, obtiveram um retorno do investimento (ROI) de 347% e um valor presente líquido (NPV) de US$ 9,8 milhões em três anos, com um período de retorno de menos de seis meses.
O estudo, encomendado pela Boomi, avalia os benefícios comerciais, a economia de custos e a eficiência obtidos por empresas que utilizam a Boomi Enterprise Platform para integração, gestão de APIs, gerenciamento de dados, automação e prontidão para IA. Com base em entrevistas aprofundadas com clientes internacionais da Boomi nos setores de fabricação, energia e alta tecnologia, a Forrester criou uma organização composta para modelar o impacto financeiro da implantação da Boomi em escala.
A Boomi continua agregando um enorme valor a seus clientes: o último estudo Forrester TEI relata US$ 9,8 milhões em valor presente líquido e um período de retorno do investimento de menos de seis meses, com o qual a Boomi acredita que destacam o rápido tempo de valorização e o impacto a longo prazo da Plataforma Coorporativa da Boomi.
À medida que as organizações vão além da transformação digital tradicional e entram na era da IA ??agêntica, onde sistemas autônomos podem planejar, agir e se adaptar, a Boomi provê a base essencial para orquestrar fluxos de trabalho complexos com velocidade, segurança e simplicidade.
"A estabilidade da plataforma e a natureza holística da plataforma de automação que ela oferece são como um painel único. Em uma única área de aplicação, você vê toda sua base de código, o que você implantou e todas as execuções em curso. Apreciamos a facilidade de uso, a confiabilidade em termos de execuções e também a facilidade de suporte", disse um arquiteto de integração de uma empresa de fabricação.
Os principais benefícios quantificados ao longo de três anos incluem:
- US$ 5,6 milhões em ganhos de produtividade empresarial e de parceiros através da automação do fluxo de trabalho e visibilidade de dados em tempo real
- US$ 3,0 milhões na redução do risco empresarial através da melhoria da confiabilidade da plataforma, tempo de atividade e conformidade
- US$ 1,5 milhão em economia de custos de tecnologia com a consolidação e desativação de plataformas legadas
- US$ 1,3 milhão em economia para funcionários e contratados de TI através do desenvolvimento mais rápido e manutenção reduzida
- US$ 1,2 milhão em lucro incremental com a entrega mais rápida de novos serviços geradores de receita
A Boomi Enterprise Platform substitui integrações ponto a ponto custosas e frágeis por uma solução unificada e com baixo código que simplifica a arquitetura e acelera o tempo de retorno do investimento. Organizações entrevistadas pela Forrester relataram redução de 65% nos prazos de integração, que minimizam erros e permitem que as equipes de TI e de negócios se concentrem na inovação em vez da solução de problemas.
"A Boomi é o mecanismo por trás de algumas das estratégias de automação de missão crítica mais complexas do mundo", disse Steve Lucas, Presidente e Diretor Executivo da Boomi. "Para nós, este estudo valida o que nossos clientes já sabem: ao unificar seus dados, sistemas e pessoas com a Boomi, você acelera os resultados e abre novas possibilidades, seja ao otimizar operações ou se preparar para uma transformação ágil. Não se trata apenas de integração. Trata-se de automação e orquestração inteligentes em escala empresarial."
A Boomi elimina o atrito da complexidade da integração. Com agentes e conectores desenvolvidos previamente, APIs robustas e fluxos de trabalho de arrastar e soltar, as organizações podem reduzir drasticamente o tempo de integração de semanas para dias e liberar recursos de TI para inovação. O estudo destaca como a Boomi Enterprise Platform capacita as empresas a modernizar sistemas legados, aperfeiçoar a cooperação multifuncional e expandir com eficiência para satisfazer as crescentes demandas de negócios e tecnologia, tudo isto enquanto reduz a complexidade e os requisitos de recursos.
Outros benefícios não quantificados e citados pelos clientes incluem:
- Maior segurança de APIs e menor risco de conformidade
- Melhoria do moral dos funcionários devido a menos problemas fora do horário comercial
- Aumento do valor dos investimentos em infraestrutura existentes
- Base escalável para gerenciar todos os agentes de IA via Boomi Agentstudio
Além disto, os entrevistados observaram que a Boomi ajudou a eliminar a sobrecarga manual e permitiu a troca de dados quase em tempo real entre sistemas e parceiro, com redução de erros humanos e liberação de funcionários para se concentrarem em trabalhos de maior valor.
A Boomi, líder em automação orientada por IA, permite que organizações do mundo todo conectem tudo, automatizem processos e acelerem resultados. A Boomi Enterprise Platform, incluindo o Boomi Agentstudio, unifica integração e automação, junto com dados, API e gestão de agentes de IA, em uma solução única e abrangente. Com a confiança de mais de 25.000 clientes e o suporte de uma rede de mais de 800 parceiros, a Boomi impulsiona a transformação agêntica, ao ajudar empresas de todos os portes a obter agilidade, eficiência e inovação em escala. Saiba mais em boomi.com.
