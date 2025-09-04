A Boomi Enterprise Platform gerou um ROI de 347% e um NPV de US$ 9,8 milhões, segundo um novo estudo independente de TEI

Boomi™, líder em automação orientada por IA, anunciou hoje os resultados de um novo estudo de Total Economic Impact™ (TEI) conduzido pela Forrester Consulting. O estudo constatou que as organizações, que utilizam a Boomi Enterprise Platform, obtiveram um retorno do investimento (ROI) de 347% e um valor presente líquido (NPV) de US$ 9,8 milhões em três anos, com um período de retorno de menos de seis meses.

O estudo, encomendado pela Boomi, avalia os benefícios comerciais, a economia de custos e a eficiência obtidos por empresas que utilizam a Boomi Enterprise Platform para integração, gestão de APIs, gerenciamento de dados, automação e prontidão para IA. Com base em entrevistas aprofundadas com clientes internacionais da Boomi nos setores de fabricação, energia e alta tecnologia, a Forrester criou uma organização composta para modelar o impacto financeiro da implantação da Boomi em escala.

A Boomi continua agregando um enorme valor a seus clientes: o último estudo Forrester TEI relata US$ 9,8 milhões em valor presente líquido e um período de retorno do investimento de menos de seis meses, com o qual a Boomi acredita que destacam o rápido tempo de valorização e o impacto a longo prazo da Plataforma Coorporativa da Boomi.

À medida que as organizações vão além da transformação digital tradicional e entram na era da IA ??agêntica, onde sistemas autônomos podem planejar, agir e se adaptar, a Boomi provê a base essencial para orquestrar fluxos de trabalho complexos com velocidade, segurança e simplicidade.

"A estabilidade da plataforma e a natureza holística da plataforma de automação que ela oferece são como um painel único. Em uma única área de aplicação, você vê toda sua base de código, o que você implantou e todas as execuções em curso. Apreciamos a facilidade de uso, a confiabilidade em termos de execuções e também a facilidade de suporte", disse um arquiteto de integração de uma empresa de fabricação.

Os principais benefícios quantificados ao longo de três anos incluem:

US$ 5,6 milhões em ganhos de produtividade empresarial e de parceiros através da automação do fluxo de trabalho e visibilidade de dados em tempo real

em ganhos de produtividade empresarial e de parceiros através da automação do fluxo de trabalho e visibilidade de dados em tempo real US$ 3,0 milhões na redução do risco empresarial através da melhoria da confiabilidade da plataforma, tempo de atividade e conformidade

na redução do risco empresarial através da melhoria da confiabilidade da plataforma, tempo de atividade e conformidade US$ 1,5 milhão em economia de custos de tecnologia com a consolidação e desativação de plataformas legadas

em economia de custos de tecnologia com a consolidação e desativação de plataformas legadas US$ 1,3 milhão em economia para funcionários e contratados de TI através do desenvolvimento mais rápido e manutenção reduzida

em economia para funcionários e contratados de TI através do desenvolvimento mais rápido e manutenção reduzida US$ 1,2 milhão em lucro incremental com a entrega mais rápida de novos serviços geradores de receita

A Boomi Enterprise Platform substitui integrações ponto a ponto custosas e frágeis por uma solução unificada e com baixo código que simplifica a arquitetura e acelera o tempo de retorno do investimento. Organizações entrevistadas pela Forrester relataram redução de 65% nos prazos de integração, que minimizam erros e permitem que as equipes de TI e de negócios se concentrem na inovação em vez da solução de problemas.

"A Boomi é o mecanismo por trás de algumas das estratégias de automação de missão crítica mais complexas do mundo", disse Steve Lucas, Presidente e Diretor Executivo da Boomi. "Para nós, este estudo valida o que nossos clientes já sabem: ao unificar seus dados, sistemas e pessoas com a Boomi, você acelera os resultados e abre novas possibilidades, seja ao otimizar operações ou se preparar para uma transformação ágil. Não se trata apenas de integração. Trata-se de automação e orquestração inteligentes em escala empresarial."

A Boomi elimina o atrito da complexidade da integração. Com agentes e conectores desenvolvidos previamente, APIs robustas e fluxos de trabalho de arrastar e soltar, as organizações podem reduzir drasticamente o tempo de integração de semanas para dias e liberar recursos de TI para inovação. O estudo destaca como a Boomi Enterprise Platform capacita as empresas a modernizar sistemas legados, aperfeiçoar a cooperação multifuncional e expandir com eficiência para satisfazer as crescentes demandas de negócios e tecnologia, tudo isto enquanto reduz a complexidade e os requisitos de recursos.

Outros benefícios não quantificados e citados pelos clientes incluem:

Maior segurança de APIs e menor risco de conformidade

Melhoria do moral dos funcionários devido a menos problemas fora do horário comercial

Aumento do valor dos investimentos em infraestrutura existentes

Base escalável para gerenciar todos os agentes de IA via Boomi Agentstudio

Além disto, os entrevistados observaram que a Boomi ajudou a eliminar a sobrecarga manual e permitiu a troca de dados quase em tempo real entre sistemas e parceiro, com redução de erros humanos e liberação de funcionários para se concentrarem em trabalhos de maior valor.

