Livro reúne líderes de cibersegurança e proteção de dados

O aumento dos riscos digitais e a centralidade dos dados na vida das pessoas e das empresas foram os temas centrais do novo livro lançado pela Rede Líderes: Cibersegurança e Proteção de Dados. Como pensam as lideranças. A publicação foi apresentada em evento na sede da OLX, em São Paulo, e reuniu mais de 50 profissionais que atuam na linha de frente da proteção da informação em grandes empresas do Brasil.

O livro propõe um panorama sobre como líderes de diferentes setores têm lidado com a crescente demanda por segurança digital em ambientes corporativos e pessoais. Ao longo dos capítulos, os autores discutem não apenas tecnologias e soluções, mas também o comportamento dos usuários e as decisões estratégicas que moldam a maneira como os dados são tratados e protegidos.

Vinicius Perallis, CEO da Hacker Rangers e um dos autores da obra, chamou atenção para a naturalização da dependência digital. “Já parou para pensar como o celular virou quase uma extensão do nosso corpo? Nesse pequeno pedaço de tecnologia, cabe praticamente tudo: nosso patrimônio, nosso trabalho e até a nossa paz de espírito, de forma que um único clique em falso pode custar anos de dedicação. E é por isso que criar hábitos de cibersegurança deve ser prioridade, porque no fim das contas, proteger seus dados é, na verdade, proteger a sua vida”.

A proposta do livro se conecta à metodologia da Rede Líderes, que organiza encontros presenciais semanais com decisores de diferentes áreas para debater desafios e buscar soluções tecnológicas viáveis. Em vez de abordagens técnicas isoladas, o foco está na troca de conhecimento prático entre lideranças que enfrentam problemas semelhantes e precisam tomar decisões em contextos de incerteza e aceleração digital.

“Esse é mais um lançamento que comprova a força da nossa comunidade em buscar as melhores soluções de tecnologia para todas as áreas da empresa”, afirmou Vitor Magnani, CEO da Rede Líderes. “Ao reunir líderes de grandes plataformas digitais, bancos, varejistas, indústrias e startups, o projeto busca mapear as principais dores enfrentadas por cada área e conectar esses desafios às soluções disponíveis no mercado, muitas vezes ainda pouco conhecidas por quem precisa contratá-las".

Gabriel Paiva, CEO da Dfense, destacou o papel das novas soluções de cibersegurança como resposta às exigências de um cenário em constante mudança. “As novas tecnologias, da inteligência artificial à automação, estão transformando a cibersegurança em uma verdadeira alavanca estratégica. Hoje, segurança não é mais somente suporte técnico: ela está no centro das decisões de negócio, reduzindo riscos, acelerando a inovação e protegendo receita e reputação. No fim das contas, tecnologia só cria valor quando gera confiança, e é exatamente isso que a cibersegurança moderna oferece: previsibilidade para decidir e autonomia para crescer sem medo”.

A obra faz parte de uma série de lançamentos temáticos promovidos pela Rede Líderes, que terá outras quatro publicações ao longo do segundo semestre de 2025. A cada edição, o livro será lançado na sede de uma das empresas participantes, sempre com o objetivo de estimular o diálogo entre áreas como RH, Finanças, Experiência do Cliente, Produto, Tecnologia e Cibersegurança.

A escolha da OLX como local do lançamento reflete a diversidade dos setores representados na comunidade da Rede.

O livro reúne conteúdos técnicos e estudos de caso, que buscam consolidar aprendizados que surgem de conversas, encontros e trocas reais. O formato é colaborativo, com capítulos assinados por lideranças que participaram dos encontros presenciais e compartilharam visões sobre proteção de dados em um mundo onde tudo (do armazenamento em nuvem às interações no WhatsApp) pode representar um risco.

A série de lançamentos reforça a proposta central da Rede Líderes: criar um espaço de confiança para que lideranças compartilhem experiências, troquem aprendizados e testem soluções com base em suas necessidades reais. O livro sobre cibersegurança amplia esse objetivo ao oferecer, agora também em formato editorial, os principais pontos debatidos por quem atua diariamente na proteção da informação.

A Rede já planeja os próximos lançamentos em empresas nativas digitais. Cada lançamento terá um novo espaço para torcas e conexões, para o impulsionamento de uma nova rede de soluções.